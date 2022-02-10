الأمير ويليام في الإمارات المهددة .. هل للمقابلة علاقة بالأميرة هيا؟!

وطن – قام الأمير البريطاني ويليام بأول زيارة رسمية له إلى الإمارات اليوم، الخميس، حيث سلط الملك المستقبلي الضوء على عمله الشغوف في الحفاظ على الحياة البرية وتغير المناخ.

وبحسب وكالة “أسوشيتد برس” تمثل زيارة “دوق كامبريدج” التي تستغرق يومًا واحدًا. علامة بارزة في العلاقات بين المملكة المتحدة والإمارات المتحالفة مع الغرب .

ومن المنتظر أن يلتقي الأمير ويليام، ولي عهد دبي الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجل حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم.

يشار إلى أن أزمة تسوية الطلاق بين حاكم دبي الشيخ محمد، وزوجته الأميرة هيا بنت الحسين، احتلت العناوين الرئيسية في المحاكم البريطانية اندلعت خلال العام الماضي.

وكانت الملكة إليزابيث الثانية زارت الإمارات، كملكة لأول مرة في عام 1979. بينما كانت آخر زيارة للأمير تشارلز في عام 2016.

وتعتبر هذه الدولة التي كانت تحت الحماية البريطانية سابقا نقطة جذب للمواطنين البريطانيين، الذين تتغلغل ثقافتهم في كل جانب من جوانب حياة المغتربين تقريبًا في هذا البلد الذي يزيد عدد سكانه عن 9 ملايين نسمة ، حيث يشكل الأجانب حوالي 90 ٪ من السكان.

وهناك أكثر من 100000 مواطن بريطاني يعيشون في الإمارات العربية المتحدة، وأكثر من 6000 شركة بريطانية تعمل في الدولة ، وفقًا لمجموعة الأعمال البريطانية في دبي والإمارات الشمالية.

هذا وتتزامن زيارة دوق كامبريدج مع اليوم الوطني للمملكة المتحدة في إكسبو 2020 ، المعرض العالمي الذي يقام في دبي.

وزار الأمير وليام جناح بريطانيا في المعرض وقام بجولة في أرض موقع إكسبو البالغة تكلفته 7 مليارات دولار. وناقش أهمية جهود الحفاظ على البيئة مع الإماراتيين الشباب والمسؤولين ودعاة الحفاظ على البيئة.

مبادرة “متحدون من أجل الحياة البرية”

إحدى المبادرات القريبة من قلب الأمير ويليام هي مبادرة “متحدون من أجل الحياة البرية”. والتي أسسها الدوق في عام 2014 للمساعدة في تسهيل الجهود المبذولة لمكافحة الاتجار غير المشروع في الحياة البرية.

وفي محطته الأولى بدبي، زار الأمير وليام ميناء جبل علي الضخم في موانئ دبي العالمية. حيث شاهد شحنة يتم تفريغها من سفن الحاويات بالرافعة ثم فحصها وتفتيشها من قبل الجمارك.

ويهدف هذا على ما يبدو إلى تسليط الضوء على الجهود المبذولة لمعالجة التجارة غير المشروعة في الأحياء البرية.

وتعتبر شركة موانئ دبي العالمية التي تتخذ من دبي مقراً لها. شريكاً رئيسياً لمؤسسة الأمير ويليام المتحدة للحياة البرية.

وتعد شركة تشغيل الموانئ المملوكة لحكومة دبي بالشراكة مع معرض دبي إكسبو 2020. من بين الشركاء الممولين المؤسسين لجائزة إيرثشوت للأمير.

وأطلق الأمير ويليام والمؤسسة الملكية لدوق ودوقة كامبريدج في أواخر عام 2020 .

وأقامت جائزة إيرثشوت أول حفل توزيع لها على الإطلاق في أواخر العام الماضي.

حيث قدمت خمس جوائز بقيمة مليون جنيه إسترليني (1.36 مليون دولار) للمبتكرين ورجال الأعمال و العلماء يبحثون عن حلول لأكبر المشاكل البيئية في العالم.

ويتم تمويل الجائزة لمدة 10 سنوات ، بإجمالي 50 جائزة.

وسيقام حفل توزيع الجوائز هذا العام في الولايات المتحدة.

وسيعرض المتأهلون للتصفيات النهائية العام الماضي حلولهم المبتكرة للجمهور في جناح موانئ دبي العالمية في إكسبو بعد خطاب ألقاه الأمير ويليام.

زيادة الوعي البيئي

واستخدم الدوق ، مثل والده الأمير تشارلز ، منصته منذ فترة طويلة للدعوة إلى زيادة الوعي البيئي محذرًا من أن الأرض في نقطة تحول وتواجه أضرارًا لا يمكن إصلاحها ما لم يتم اتخاذ إجراء لإصلاح الكوكب.

وبدأ الأمير وليام ، الذي يسافر بدون زوجته كاثرين ، جولته في الإمارات العربية المتحدة بزيارة حديقة “مانجروف” في أبو ظبي. لمعرفة المزيد عن جهود الحفظ المحلية للمصنع الذي يساعد على حماية المناطق الساحلية من التآكل.

وهناك التقى بأطفال يزرعون غابات المنغروف. وقام بزرع واحدة بنفسه.

وكان برفقته الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ، نجل ولي عهد أبوظبي القوي.

وأثناء وجوده في دبي ، من المتوقع أيضًا أن يلتقي الدوق بشخصيات رياضية بريطانية. حيث تتجول سفينة Queen’s Baton Relay في موقع معرض إكسبو في دبي إلى أجنحة دول في الكومنولث – معظمها أقاليم تربطها علاقات استعمارية سابقة ببريطانيا.

وتحتوي الهراوة على رسالة من الملكة إليزابيث. وتسافر إلى جميع الدول والأقاليم الـ 72 قبل دورة ألعاب الكومنولث.

أراضي الإمارات جذبت انتباه البريطانيين

وقالت كاتي هولمز ، المدير العام لمجموعة الأعمال البريطانية في دبي ، إن البريطانيين متحمسون حقًا لزيارة الأمير لأنها تبعث برسالة إيجابية حول تعزيز العلاقات الثنائية التي أسستها الملكة إليزابيث الثانية ، التي احتفلت بعيد العرش يوم الأحد بمرور 70 عامًا.

وجذبت أراضي الإمارات انتباه البريطانيين منذ أوائل القرن الثامن عشر . عندما كان يُنظر إلى المنطقة على أنها جزء من طريق تجاري استراتيجي للخليج العربي له صلات بالهند والمستعمرات البريطانية الأخرى.

وأصبحت هذه المناطق ، التي يحكمها العديد من شيوخ القبائل ، محمية بريطانية فيما بعد وظلت كذلك لمدة 150 عامًا حتى تأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 1971.

وساعدت الثروة النفطية في تحويل السواحل الرطبة في أبو ظبي ودبي بسرعة إلى مدينة ساحرة من ناطحات السحاب وفنادق لا نهاية لها من فئة الخمس نجوم.

ويتحمل العمال المهاجرون من جنوب آسيا وطأة بناء ورصف مدن الإمارات العربية المتحدة من الصحراء إلى أعلى.

ومع ذلك ، فقد تمتع المواطنون البريطانيون إلى حد كبير بأجور أعلى ، وشتاء أكثر دفئًا. ومعدلات ضرائب أقل وظروف معيشية فاخرة للمغتربين الغربيين في الخليج.

ويملأ المواطنون البريطانيون وظائف التدريس الهامة في البلاد. لكنهم يشغلون أيضًا مجموعة من المناصب التي تعمل كمصففي شعر ومدربين للياقة البدنية ووسطاء عقارات وسقاة ومديري فنادق ومخططي أحداث. على سبيل المثال لا الحصر.

وتهيمن اللهجات البريطانية على البث الإذاعي باللغة الإنجليزية وتحظى ثقافة الحانات البريطانية بشعبية في دبي.

وفي خطوة نادرة ، منحت الإمارات الجنسية للسير تيم كلارك ، الرئيس البريطاني لشركة طيران الإمارات للطيران لمسافات طويلة. الذي ساعد في تنمية شركة الطيران التي تتخذ من دبي مقراً لها. لتصبح علامة تجارية معترف بها عالمياً.

(المصدر: apnews)