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شظايا اعتراض الطائرة المسيّرة سقطت بمحيط المطار
الهدهد

أدى لسقوط جرحى وإغلاق المطار.. هجوم حوثي على مطار أبها السعودي عبر طائرة مسيرة

كتب سالم حنفي
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وطن – في هجوم وتصعيد جديد، شنت جماعة أنصار الله الحوثية، هجوما عبر الطائرات المسيرة على مطار أبها بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن “الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي”.

وزعمت الوكالة أن شظايا اعتراض الطائرة المسيّرة سقطت بمحيط المطار، قبل أن تعود وتكشف بوجود 4 إصابات لمدنيين من العاملين والمسافرين بالمطار.

كما أظهر تطبيق رادار توقف الحركة الجوية في مطار أبها، في حين ظهرت إحدى الطائرات السعودية القادمة من مطار الدمام عالقة في الأجواء.

وفي بيان له، اعترف تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي.

وأكد التحالف في بيان أنه سيتخذ “إجراءات عملياتية حازمة استجابة للتهديدات ضد المطارات المدنية والمسافرين”.

وكان التحالف أعلن مساء أمس الأربعاء، تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة في صنعاء.

وكان التحالف أعلن الثلاثاء بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد “أهداف عسكرية مشروعة” في العاصمة اليمنية.

كما أوضح أن “العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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