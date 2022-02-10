أدى لسقوط جرحى وإغلاق المطار.. هجوم حوثي على مطار أبها السعودي عبر طائرة مسيرة

وطن – في هجوم وتصعيد جديد، شنت جماعة أنصار الله الحوثية، هجوما عبر الطائرات المسيرة على مطار أبها بالمملكة العربية السعودية.

وقالت وكالة الأنباء السعودية “واس” إن “الدفاعات السعودية تدمر طائرة مسيّرة أطلقت باتجاه مطار أبها الدولي”.

وزعمت الوكالة أن شظايا اعتراض الطائرة المسيّرة سقطت بمحيط المطار، قبل أن تعود وتكشف بوجود 4 إصابات لمدنيين من العاملين والمسافرين بالمطار.

#عاجل #التحالف: تقرير أولي بوجود 4 إصابات طفيفة لمدنيين من العاملين والمسافرين. #واس_عام — واس العام (@SPAregions) February 10, 2022

كما أظهر تطبيق رادار توقف الحركة الجوية في مطار أبها، في حين ظهرت إحدى الطائرات السعودية القادمة من مطار الدمام عالقة في الأجواء.

عاجل: تطبيق رادار يظهر توقف الحركة الجوية في #مطار_أبها وإحدى الطائرات السعودية القادمة من مطار الدمام عالقة في الأجواء pic.twitter.com/EJ2r7bct13 — سمير النمري Sameer Alnamri (@sameer_alnamri) February 10, 2022

وفي بيان له، اعترف تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الخميس أن الدفاعات السعودية دمرت طائرة مسيّرة أطلقت تجاه مطار أبها الدولي.

وأكد التحالف في بيان أنه سيتخذ “إجراءات عملياتية حازمة استجابة للتهديدات ضد المطارات المدنية والمسافرين”.

وكان التحالف أعلن مساء أمس الأربعاء، تنفيذ عملية نوعية للتعامل مع مصادر التهديد ومخازن الأسلحة في صنعاء.

وكان التحالف أعلن الثلاثاء بدء تنفيذ عملية عسكرية ضد “أهداف عسكرية مشروعة” في العاصمة اليمنية.

كما أوضح أن “العملية تأتي استجابة للتهديد والضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات العدائية”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

(المصدر: تويتر – وطن)

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