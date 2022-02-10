“أبوظبي للإعلام” تلغي عقدها مع “مجموعة شويري” .. اختلاسات متورّط بها أسماء كبيرة منهم وزراء

وطن – بعد عام واحد فقط من العمل، ألغت شركة أبوظبي للإعلام رسمياً اتفاقية الشراكة بينها وبين شركة “ميديا سات”، التابعة لشركات “مجموعة شويري”.

وكانت “مجموعة شويري”، هي المسؤول الإعلاني الحصري لخدمات مبيعات الإعلانات لشبكة قنوات تلفزيون أبوظبي، وكافة منصات أبوظبي للإعلام المرئية والرقمية والمسموعة والمقروءة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وغيرها.

وقال مصدر مسؤول في شركة أبوظبي للإعلام إنّ إنهاء عقد الشركة جاء نتيجة عدم تحقيق مجموعة شويري للأهداف المطلوبة والتطلعات التي تطمح لها الشركة من خلال شراكتيهما.

ويأتي الإلغاء بعد أيام من إلغاء عدة شركات إعلامية لعقودها مع مجموعة شويري منها النهار المصرية، كما ألغت MBC العام الماضي عقدها مع المجموعة.

وعلمت “وطن” من مصادر خاصّة أنّ إلغاء الإتفاقية، جاء بسبب اختلاسات وتورط أسماء كبيرة ومنهم وزراء .

وكان بيار الشويري، رئيس مجلس إدارة مجموعة شويري قال قبل عام حينما تمّ توقيع الاتفاقية إنّ لديه “آمال كبيرة لهذه الاتفاقية طويلة الأمد”.

وأضاف: “نحن على يقين بأن هذا التعاون المشترك سيستفيد من النمو المتواصل الذي تشهده المنصات الإعلامية لأبوظبي للإعلام. والعروض التي توفرها للمشاهدين والقراء والمستخدمين في أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

(المصدر: وطن)