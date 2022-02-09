مودل روز تثير الجدل بالزغاريد والحماس على هذا الخبر.. هل تريد إيصال رسالة لطليقها؟ watanserb.com
تباينت ردود الأفعال حول تصرف عارضة الأزياء السعودية
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مودل روز تثير الجدل بالزغاريد والحماس على هذا الخبر.. هل تريد إيصال رسالة لطليقها؟ (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – أثارت عارضة الأزياء السعودية، مودل روز جدلاً واسعاً بردة فعلها على متابعة أخبرتها بطلاقها.

“أنا اتطلقت اليوم”

وبفيديو عبر “سناب شات”، كانت  روز تجيب على أسئلة متابعيها، حين فاجأتها إحداهن بإخبارها عن طلاقها قائلة: “أنا تطلقت اليوم”.

وظهرت علامات الحماس والسعادة على روز، وقامت بإطلاق الزغاريد.

زغاريد وحماس

وباركت للمتابعة قائلة: “ألف مبروك.. أعرف الشعور إذا كنت انت متخذة القرار فانبسطي فيه ألف بالمية انبسطي فيه”.

وتباينت ردود الأفعال حول تصرف عارضة الأزياء السعودية، فمنهم من ذكرها أن أبغض الحلال هو الطلاق. ولا يجوز أن تشجع على الأمر.

وفسر آخرون تصرفها بأنه نابع عن تجربتها الشخصية. وربما أرادت إيصال رسالة لطليقها.

تعنيف وضرب

وفي وقت سابق، كشف رجل الأعمال السعودي محمد الحمود، طليق مودل . أن الأخيرة قامت برفع قضية جديدة ضده.

وقال الحمود بفيديو عبر “سناب شات”، إن روز اتهمته بتعنيفها وضربها في محاولة منها لطرده من أمريكا.

وتابع: “فعلت ذلك حتى يؤثر على تأشيرتي وتواجدي في أمريكا، وعلى كل شيء أملكه.لأنه بمجرد أن أخرج من أمريكا لأحد هذه الأسباب، سينتهي كل شيء”.

وأضاف الحمود: “قمت بتعيين محامي لا علاقة له بالمحاميين الآخرين لأن هذه القضية تذهب فوراً إلى الجوازات الأمريكية”.

حبيب روز من الشهود!

وأكد الحمود أنه يشعر بالصدمة من روز، معقباً: “أنا لست خائفاً منها ولكني لم أتوقع أن تصل إلى هذه الدرجة من الحضيض”.

كما كشف الحمود أن حبيب روز الجديد له علاقة بالقضية.

وقال: “المضحك في الموضوع أن أصدقاء حبيبها من ضمن الشهود ضدي، بالإضافة إلى عائلته”.

وعبر عن تعجبه قائلاً: “لا أعلم كيف فعلتها، الأهل مع أصدقاء حبيبها! وليس ذلك فقط. بل قاموا بإرسال أوراق القضية لجميع الشركات والإعلاميين”.

وكشفت روز أنها رفعت قضية خلع في المحاكم السعودية وانها بإنتظار الحكم.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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