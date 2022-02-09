منتج مصري يفجر مفاجأة حول شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب watanserb.com
أكد دندش أنه اتصل هاتفيا بشيرين فقام حسام بالرد على هاتفها
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منتج مصري يفجر مفاجأة حول شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب.. هل عادت المياه إلى مجاريها؟

كتب رفيف عبدالله
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وطن – فجر المنتج المصري يوسف دندش، عن مفاجأة حول علاقة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب بطليقها حسام حبيب.

دندش: تصالحا وأبارك لهما

وخلال حضوره مناسبة فنية بالقاهرة، كشف دندش أن الفنانة شيرين عادت إلى حسام حبيب.

ووفقاً لما نقلت صحيفة “المصري اليوم”، أوضح دندش أنه لم يتول يوما إدارة أعمال النجمة شيرين.  يعتبرها أحد أبرز النجمات بالوطن العربي

وأشار دندش إلى أن شيرين تصالحت مع زوجها حسام. وأنه يبارك لهما بشأن المصالحة بينهما.

حسام أجاب على هاتف شيرين!

ووصف دندش الثنائي بالصديقين الذين يكن لهما أصدق مشاعر التقدير والاحترام.

وأكد دندش أنه اتصل هاتفيا بشيرين فقام حسام بالرد على هاتفها.

دعاية واستغلال

وكان الملحن المصري حلمي بكر، قد شكك بحقيقة انفصال شيرين عن حسام حبيب متهماً إياها بالكذب من أجل الترويج والدعاية لألبومها الجديد.

وقال حلمي بكر في مؤتمر صحفي، نقلته وسائل إعلام محلية، إن شيرين قامت بحلق شعرها لتتصدر التريند فقط، كنوع من الدعاية.

ولمح بكر إلى أن هدف شيرين من ذلك، هو الدعاية لألبومها الجديد للعودة للساحة الفنية بقوة، مؤكداً أنها لم تنفصل رسمياً عن حسام حبيب.

ولم يذكر بكر اسم شيرين صراحة، وقال: “في مطربة قصت شعرها ده من ضمن الدعاية الغنائية ولا حست ان شعرها بيوقع”.

لم تتطلق وهذا الدليل

وحول طلاقها قال: “لا ما تطلقتش ولكن هي لعبة مزدوجة في اعادة الصياغة واعادة التواجد مرة اخرى وكل واحد بيخترع وبغني على ليلاه. بدليل يعني ايه دمر لي البويضات في حد يقول كده”.

نشر غسيل

كما  أثار الفنان المصري نادر أبو الليف الجدل بتصريحات مشابهة.

وتحدث نادر أبو الليف عن أزمة طلاق شيرين في تصريحات لبرنامج “ذا انسايدر” بالعربي. قائلاً: “حسام حبيبي جدا وشيرين حبيبتي جدا وإخواتي واتشرف بيهم. ولكن اللي حاصل منهم مش حلو إذا كانت شيرين أو حسام .. مينفعش أنشر غسيلي قدام الدنيا كلها فيه خصوصية “.

وتابع أبو الليف: “أتمني منهم إن بابهم يتقفل عليهم أيا كانت في الخلافات بينهم أو مفيش. يمكن دا مصطنع يعلم الله ما في الصدور مفيش حاجة مضمونة. وممكن دا بيتعمل عشان ألبوم شيرين اللي نزلته مثلا “.

 

المصدر: (المصري اليوم)

 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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