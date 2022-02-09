ماذا قال المدرب موسيماني بعد إقصاء الأهلي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية؟!

وطن – علق المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي المصري، بعد الخسارة أمام منافسه بالميراس البرازيلي وإقصائه من دور النصف النهائي. لبطولة كأس العالم للأندية 2021 المقامة في دولة الإمارات.

تعليق موسيماني على خسارة الأهلي

وقال مدرب الأهلي موسيماني في تصريح صحفي عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت”. المصرية بعد خسارة فريقه وإقصائه من دور النصف النهائي في بطولة كأس العالم للأندية، قائلاً: ” أقدم اعتذاري إلى جماهير الأهلي .. أحبطناكم وأحبطنا أنفسنا ولديكم الحق في ذلك، لعبنا ضد فريق قوي وكنا بحاجة إلى المزيد من الطاقة”.

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وأردف المدرب الجنوبي الأفريقي موسيماني، “علينا القتال من أجل الحصول على ميدالية. من أجل إفريقيا مرة أخرى، كما وسنسعى للفوز بها، وسنعود مرة أخرى للفوز بدوري أبطال أفريقيا”.

موسيماني والمقارنة مع مانويل جوزيه

كما وأضاف موسيماني، ” مانويل جوزيه حقق الكثير من الألقاب. مع فريق الأهلي المصري، وهو مدرب كبير قضى سبعة سنوات في الأهلي وفي المقابل أنني قضيت 15 شهراً مع الفريق حتى الآن، وإذا ما وصلت إلى 7 سنوات في الأهلي يمكن مقارنتي به”.

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وتابع المدرب موسيماني، ” المدرب البرتغالي جوزيه امتلك محمد أبو تريكة. ومحمد بركات ووائل جمعة، كتيبة مميزة من اللاعبين وهم ليسوا لديّ.. كما أنني أبذل كل ما عندي مع الفريق”.

غيابات الأهلي عن المواجهة القادمة

واستكمل موسيماني، ” سنفتقد بالطبع خدمات اللاعب محمد مجدي قفشة بسبب تراكم البطاقات في المباراة المقبلة لتحديد المركز الثالث، وستزداد الأمور صعوبة علينا وكل شيء سيكون على ما يرام، وكذلك أيمن أشرف الذي تعرض للطرد بالبطاقة الحمراء في المباراة أمام بالميراس”.

واسترسل موسيماني في حديثه، ” لم أتوقع أن تنتهي المباراة في الشوط الثاني. واستفاق الفريق في أخر 30 دقيقة من المباراة، كما أننا بدأنا الدخول في المباراة كان لدينا العديد من الفرص في تهديد شباك مرمى بالميراس وركلة جزاء محمد هاني، ولا أريد الحديث عن التحكيم ولا أختلق أي أعذار”.

كما وختم موسيماني، ” مهمتي هو الحديث عن فريقي، وأتطلع للمواجهة القادمة من أجل الحصول على ميدالية في بطولة كأس العالم للأندية 2021″.

وتلقى فريق الأهلي المصري الخسارة أمام منافسه بالميراس المتأهل إلى نهائي بطولة كأس العالم للأندية 2021، بعد فوز الأخير عليه بهدفين نظيفين دون رد، كما وسيواجه المارد الأحمر أمام الخاسر من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي في مباراة تحديد المركز الثالث ونيل الميدالية البرونزية.

(المصدر: وطن + أون تايم سبورت)