رغم خيبة الأمل مع منتخب بلاده .. محمد صلاح يفوز بجائزة أجمل هدف مع ليفربول (فيديو)

وطن – أعلن نادي ليفربول الإنجليزي يوم الثلاثاء الماضي، عن فوز النجم المصري الدولي محمد صلاح. بجائزة أجمل هدف مع فريقه ليفربول ” الريدز” عن شهر يناير الماضي.

محمد صلاح وجائزة أجمل هدف مع ليفربول

ونشر نادي ليفربول الإنجليزي مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. ” تويتر”، للإعلان عن فوز نجمه المصري محمد صلاح بجائزة أجمل هدف عن شهر يناير الماضي. مع نادي الريدز، بعد نجاحه في التفوق على العديد من الأهداف الجميلة المرشحة لتلك الجائزة.

الأهداف المرشحة للأفضل في الشهر تكون رائعة دائماً ولكن مهارة الملك المصري @MoSalah الكبيرة في الإنهاء حازت على جائزة هدف الشهر عن استحقاق 😍pic.twitter.com/iibemj1OP4 — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) February 8, 2022

وعلق نادي ليفربول على الفيديو، ” الأهداف المرشحة للأفضل في الشهر تكون رائعة دائماً، ولكن مهارة الملك. المصري محمد صلاح الكبيرة في الإنهاء حازت على جائزة هدف الشهر عن استحقاق وجدارة”.

محمد صلاح والعودة إلى ليفربول

كما ونشر نادي ليفربول مقطع فيديو، للترحيب بعودة النجم المصري محمد صلاح إلى صفوف تشكيلة. فريق ليفربول والانتظام في التدريبات مع الريدز، بعد أيام من خسارة منتخب بلاده لقب بطولة كأس أمم أفريقيا الذي توج به منتخب السنغال. “أسود الترانغا” لأول مرة في تاريخ مسيرته بالبطولة الأفريقية.

وكان قائد المنتخب السنغالي ساديو ماني قد واسى زميله النجم المصري محمد صلاح في صفوف نادي ليفربول الإنجليزي، عقب خسارة الأخير لقب بطولة أمم أفريقيا في نسختها ال33 التي أقيمت في الكاميرون، عقب انتهاء المباراة بينما وتتويج السنغالي مع منتخب بلاده بها.

محمد صلاح وصدارة هدافي الدوري الإنجليزي

ويستعد النجم المصري محمد صلاح للمشاركة مع صفوف فريق ليفربول ” الريدز”، للمواجهة القمة المنتظرة أمام ليستر سيتي “الثعالب” في منافسات الجولة ال24 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

كما ويتصدر المصري محمد صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الجاري برصيد 16 هدفاً، بفارق 6 أهداف عن زميله البرتغالي دييغو جوتا الوصيف في القائمة برصيد 10 أهداف.

ويحتل فريق ليفربول الإنجليزي المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 48 نقطة، خلف المتربع على عرش الصدارة وحامل اللقب السابق فريق مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)