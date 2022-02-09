جدل بعد ظهور أديل بخاتم ألماس ضخم.. هل ارتبطت؟ watanserb.com
نالت المغنية أديل جائزة فنان العام
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جدل بعد ظهور أديل بخاتم ألماس ضخم.. هل ارتبطت؟

كتب ايمان الباجي
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وطن – أثارت النجمة والمغنية العالمية آديل Adele شكوك عديدة حول خطبتها. بعد أن ظهرت وهي ترتدي خاتماً ضخماً مصنوعاً من الألماس في إصبعها الليلة الماضية. عندما فازت بثلاث جوائز أثناء حضورها حفل توزيع جوائز البريت الذي أقيم في لندن.

حسب تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية، نالت المغنية أديل جائزة فنان العام. جائزة ألبوم العام وفازت كذلك بجائزة أغنية السنة عن “إيزي أون مي”.

حضورها هذا الحفل كان الأول منذ أن ظهرت وهي في حالة بكاء الشهر الماضي. لتعلن لمتابعيها خبر تأجيل عروضها في لاس فيغاس.

جوائز تمنح للجنسين

عند فوزها بجائزة فنان العام، قالت أديل، البالغة من العمر 33 عاما. خلال هذا الاحتفال الذي أقيم في “أو 2 ارينا” في لندن: “أتفهم سبب تغيير تسمية هذه الجائزة، لكنني أحب حقاً كوني امرأة، وكوني فنانة. أنا فخورة بما حققناه حقا.”

أديل

وللتذكير، جائزة فنان العام أصبحت تمنح لكلا الجنسين. كما قالت المغنية إنها لا تخطط للاحتفال بعد هذه الحفلة.

إذ قالت: “سأعود مباشرة إلى شقتي وإلى سريري وسأطلب ماكدونالدز.”

جائزة أغنية السنة

كما فازت أديل بجائزة أغنية العام عن أغنيتها التي تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعا “إيزي اون مي. وكانت هذه أول أغنية يتم إصدارها ضمن ألبومها الذي يحمل عنوان“30” وهو رابع اسطواناتها المسجلة في الاستوديو.

وقالت أديل بعد حصولها على جائزة أغنية العام “لا أصدق أن أغنية يرافقها عزف على البيانو. قد تفوقت على العديد من الأغنيات الجيدة.”

خطوبة أديل

جائزة أهدتها لابنها وزوجها السابق

لدى أديل ابن واحد يسمى أنجيلو من زوجها السابق سيمون كونيكي حيث تم رسميًا القيام بإجراءات طلاقهما. وقالت أديل إن جائزة ألبوم العام كرستها لابنها الصغير وزوجها السابق.

مضيفة: “يلخص هذا الألبوم كل رحلتنا، وليست رحلتي فقط أنا فخورة جدًا بنفسي. لأنني أصدرت ألبومًا عن أمر يتسم بالخصوصية الشديدة بالنسبة لي. لقد كان ابني لطيفًا وصبورًا. أود أن أهدي هذه الجائزة له.”

إشاعات عن خطوبة محتملة 

كما تألقت النجمة بإطلالة مميزة خطفت أنظار متابعيها على السجادة الحمراء مرتدية فستان أسود بصيحة الأوف شولدر . وخاتمًا ضخمًا من الألماس، الأمر الذي زاد من التكهنات حول خطوبتها للوكيل الرياضي الأمريكي ريتش بول.

أديل

وقد ظهر الثنائي في مكان عام لأول مرة في يوليو الماضي. بعد أن أعلنت أديل عن علاقتهما على الانستغرام.

وفي حديثها عن هذه العلاقة في شهر أكتوبر، قالت المغنية لمجلة فوغ: “لا أشعر بالقلق أو الإرهاق. بل على العكس تمامًا. انا اعرف ماذا أريد وما لا أريده.”

فائزون آخرون

من بين الفائزين الآخرين، فازت دوا ليبا، البالغة من العمر 26 عامًا. بجائزة أفضل مغنية في فئة موسيقى بوب / آر أند بي.

بينما حصلت المتسابقة السابقة في برنامج The Voice بيكي هيل. البالغة من العمر 27 عامًا، على جائزة أفضل تمثيل رقص.

لكن مايا جاما، التي شاركت في تقديم الحفل. كانت حريصة على تجنب أسئلة حول خطوبتها حيث قالت للمضيف مو جيليجان: “دعونا ننتقل إلى موضوع آخر.”

المصدر: (ذا صن – ترجمة وتحرير وطن)

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ايمان الباجي

إيمان الباجي من مواليد 14-12-1996 بمدينة سوسة جنسيتي تونسية متحصلة على الإجازة الأساسية في اللغة والآداب والحضارة الإنجليزية سنة 2019 من كلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة. سبق وأن عملت مع شركة تونسية خاصة في مجال الترجمة وذلك تقريبا لمدة عام وبضعة أشهر أين تعلمتُ بعض أساسيات الترجمة ومجالاتها كما اكتسبت بعض الدراية بمواقع الترجمة في العالم خاصة الصحف والمجلات الأمريكية. كما قمت بعد ذلك بالترجمة لفائدة موقع كندي يهتم بالشؤون الكندية وقد كانت تجربة مفيدة جدا إذ مكنتني هذه التجرية من الإلمام بالكثير من قضايا هذا البلد. ثم بدأت العمل مع صحيفة وطن أواخر عام ٢٠٢١ وأتمنى أن أستفيد من هذه التجربة خاصة وأن هذه الصحيفة واسعة الانتشار وتهتم بمختلف القضايا في العالم.

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