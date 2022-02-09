جدل بعد ظهور أديل بخاتم ألماس ضخم.. هل ارتبطت؟

وطن – أثارت النجمة والمغنية العالمية آديل Adele شكوك عديدة حول خطبتها. بعد أن ظهرت وهي ترتدي خاتماً ضخماً مصنوعاً من الألماس في إصبعها الليلة الماضية. عندما فازت بثلاث جوائز أثناء حضورها حفل توزيع جوائز البريت الذي أقيم في لندن.

حسب تقرير لصحيفة “ذا صن” البريطانية، نالت المغنية أديل جائزة فنان العام. جائزة ألبوم العام وفازت كذلك بجائزة أغنية السنة عن “إيزي أون مي”.

حضورها هذا الحفل كان الأول منذ أن ظهرت وهي في حالة بكاء الشهر الماضي. لتعلن لمتابعيها خبر تأجيل عروضها في لاس فيغاس.

جوائز تمنح للجنسين

عند فوزها بجائزة فنان العام، قالت أديل، البالغة من العمر 33 عاما. خلال هذا الاحتفال الذي أقيم في “أو 2 ارينا” في لندن: “أتفهم سبب تغيير تسمية هذه الجائزة، لكنني أحب حقاً كوني امرأة، وكوني فنانة. أنا فخورة بما حققناه حقا.”

وللتذكير، جائزة فنان العام أصبحت تمنح لكلا الجنسين. كما قالت المغنية إنها لا تخطط للاحتفال بعد هذه الحفلة.

إذ قالت: “سأعود مباشرة إلى شقتي وإلى سريري وسأطلب ماكدونالدز.”

جائزة أغنية السنة

كما فازت أديل بجائزة أغنية العام عن أغنيتها التي تصدرت قائمة الأغاني الأكثر استماعا “إيزي اون مي. وكانت هذه أول أغنية يتم إصدارها ضمن ألبومها الذي يحمل عنوان“30” وهو رابع اسطواناتها المسجلة في الاستوديو.

وقالت أديل بعد حصولها على جائزة أغنية العام “لا أصدق أن أغنية يرافقها عزف على البيانو. قد تفوقت على العديد من الأغنيات الجيدة.”

جائزة أهدتها لابنها وزوجها السابق

لدى أديل ابن واحد يسمى أنجيلو من زوجها السابق سيمون كونيكي حيث تم رسميًا القيام بإجراءات طلاقهما. وقالت أديل إن جائزة ألبوم العام كرستها لابنها الصغير وزوجها السابق.

مضيفة: “يلخص هذا الألبوم كل رحلتنا، وليست رحلتي فقط أنا فخورة جدًا بنفسي. لأنني أصدرت ألبومًا عن أمر يتسم بالخصوصية الشديدة بالنسبة لي. لقد كان ابني لطيفًا وصبورًا. أود أن أهدي هذه الجائزة له.”

إشاعات عن خطوبة محتملة

كما تألقت النجمة بإطلالة مميزة خطفت أنظار متابعيها على السجادة الحمراء مرتدية فستان أسود بصيحة الأوف شولدر . وخاتمًا ضخمًا من الألماس، الأمر الذي زاد من التكهنات حول خطوبتها للوكيل الرياضي الأمريكي ريتش بول.

وقد ظهر الثنائي في مكان عام لأول مرة في يوليو الماضي. بعد أن أعلنت أديل عن علاقتهما على الانستغرام.

وفي حديثها عن هذه العلاقة في شهر أكتوبر، قالت المغنية لمجلة فوغ: “لا أشعر بالقلق أو الإرهاق. بل على العكس تمامًا. انا اعرف ماذا أريد وما لا أريده.”

فائزون آخرون

من بين الفائزين الآخرين، فازت دوا ليبا، البالغة من العمر 26 عامًا. بجائزة أفضل مغنية في فئة موسيقى بوب / آر أند بي.

بينما حصلت المتسابقة السابقة في برنامج The Voice بيكي هيل. البالغة من العمر 27 عامًا، على جائزة أفضل تمثيل رقص.

لكن مايا جاما، التي شاركت في تقديم الحفل. كانت حريصة على تجنب أسئلة حول خطوبتها حيث قالت للمضيف مو جيليجان: “دعونا ننتقل إلى موضوع آخر.”

المصدر: (ذا صن – ترجمة وتحرير وطن)

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