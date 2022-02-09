إنتر ميلان يُقصي روما بالثنائية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا (شاهد)

وطن – نجح فريق إنتر ميلان من بلوغ دور النصف النهائي من منافسات كأس إيطاليا. على حساب منافسه الضيف روما، بعد الفوز عليه بثنائية نظيفة دون مقابل في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” سان سيرو”.

إنتر ميلان والفوز النظيف على روما

وافتتح أصحاب الأرض فريق إنتر ميلان الهدف الأول المبكر في الدقيقة الثانية على انطلاق صافرة المباراة. في شباك الضيف روما ” الذئاب” من توقيع اللاعب إيدن دجيكو بتسديدة قوية على الطاير عانقت شباك المرمى. بعد عرضية جميلة من الجهة اليسرى.

وأحرز اللاعب أليكسيس سانشسيز الهدف الثاني لصالح فريق إنتر ميلان في الدقيقة ال68 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن داخل شباك المرمى.

روما والفرص المهدرة أمام إنتر ميلان

كما وفشل فريق الضيف روما من تقليص نتيجة المباراة أمام المستضيف. إنتر ميلان، حيث وصلت عدد تسديداته باتجاه شباك المرمى إلى 10 تسديدات، كما ووصل عدد تسديدات الأخير إلى 12 تسديدة طيلة مجريات أحداث اللقاء.

كما ويستعد فريق إنتر ميلان إلى مواجهتين قويتين. خلال الأيام المقبلة، حيث سيواجه نظيره نابولي الإيطالي في منافسات الكالتشيو للموسم الجاري، قبيل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي في منافسات. دور الثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

تشكيلة فريق إنتر ميلان

ولعب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المباراة بتشكيلة أساسية. أمام منافسه روما في منافسات كأس إيطاليا، حيث تواجد في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش.

✅ | مباشرة إلى نصف النهائي من كأس إيطاليا ! 🎉 الآنتر يتقدم الى دور النصف نهائي 🔥

😎 فوز مستحق ولامع لفريق النيرازوري الليلة ! 🚀#إنتر_روما

2️⃣ – 0️⃣ ⚽️ 2 – @EdDzeko

⚽️ 68 – @Alexis_Sanchez برعاية Snaipay#كأس_إيطاليا #فورزا_إنتر 🔵⚫ pic.twitter.com/kveSXSHhoM — إنتر🏆🇮🇹 (@Inter_ar) February 8, 2022

أما في دفاع تشكيلة الفريق جاء كلاً من: أليساندور باستوني، ميلان شكرينيار، دانيلو دانيلو دامبرو زيو، بينما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، أرتورو فيدال، نيكولو باريلا، دارميان، بروزوفيتش، بيريتشيتش، كما وفي هجوم الفريق اعتمد. المدرب على الثنائي، إدين دجيكو، أليكسيس سانشيز.

تشكيلة فريق روما

ودخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه صاحب الأرض. إنتر ميلان، حيث كان في حراسة المرمى روى باتريسيو.

كما وآتى في دفاع الفريق كلاً من: جيانلوكا مانشينى، روجير إيبانيز، سمولينغ، وفي وسط الفريق جاء كلاً من: سيرجيو أوليفيرا، ريك كارسدورب، ماتياس فينا، جوردان فيريتو، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، تامى ابراهام، نيكولو زانيولو، هنريخ مخيتاريان.

(المصدر: وطن + تويتر)