مباراة إنتر ميلان وروما في منافسات كأس إيطاليا watanserb.com
مباراة إنتر ميلان وروما في منافسات كأس إيطاليا
Videoرياضة

إنتر ميلان يُقصي روما بالثنائية ويتأهل إلى نصف نهائي كأس إيطاليا (شاهد)

منافسات دور الربع النهائي من بطولة كأس إيطاليا

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – نجح فريق إنتر ميلان من بلوغ دور النصف النهائي من منافسات كأس إيطاليا. على حساب منافسه الضيف روما، بعد الفوز عليه بثنائية نظيفة دون مقابل في المباراة التي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” سان سيرو”.

إنتر ميلان والفوز النظيف على روما

وافتتح أصحاب الأرض فريق إنتر ميلان الهدف الأول المبكر في الدقيقة الثانية على انطلاق صافرة المباراة. في شباك الضيف روما ” الذئاب” من توقيع اللاعب إيدن دجيكو بتسديدة قوية على الطاير عانقت شباك المرمى. بعد عرضية جميلة من الجهة اليسرى.

وأحرز اللاعب أليكسيس سانشسيز الهدف الثاني لصالح فريق إنتر ميلان في الدقيقة ال68 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء لتسكن داخل شباك المرمى.

روما والفرص المهدرة أمام إنتر ميلان

كما وفشل فريق الضيف روما من تقليص نتيجة المباراة أمام المستضيف. إنتر ميلان، حيث وصلت عدد تسديداته باتجاه شباك المرمى إلى 10 تسديدات، كما ووصل عدد تسديدات الأخير إلى 12 تسديدة طيلة مجريات أحداث اللقاء.

كما ويستعد فريق إنتر ميلان إلى مواجهتين قويتين. خلال الأيام المقبلة، حيث سيواجه نظيره نابولي الإيطالي في منافسات الكالتشيو للموسم الجاري، قبيل المواجهة المرتقبة أمام ليفربول الإنجليزي في منافسات. دور الثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا الأسبوع المقبل.

تشكيلة فريق إنتر ميلان

ولعب المدرب الإيطالي سيموني إنزاغي المباراة بتشكيلة أساسية. أمام منافسه روما في منافسات كأس إيطاليا، حيث تواجد في حراسة المرمى سمير هاندانوفيتش.

أما في دفاع تشكيلة الفريق جاء كلاً من: أليساندور باستوني، ميلان شكرينيار، دانيلو دانيلو دامبرو زيو، بينما في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، أرتورو فيدال، نيكولو باريلا، دارميان، بروزوفيتش، بيريتشيتش، كما وفي هجوم الفريق اعتمد. المدرب على الثنائي، إدين دجيكو، أليكسيس سانشيز.

تشكيلة فريق روما

ودخل المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو المباراة بتشكيلة أساسية أمام منافسه صاحب الأرض. إنتر ميلان، حيث كان في حراسة المرمى روى باتريسيو.

كما وآتى في دفاع الفريق كلاً من: جيانلوكا مانشينى، روجير إيبانيز، سمولينغ، وفي وسط الفريق جاء كلاً من: سيرجيو أوليفيرا، ريك كارسدورب، ماتياس فينا، جوردان فيريتو، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، تامى ابراهام، نيكولو زانيولو، هنريخ مخيتاريان.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

ماذا قال المدرب موسيماني بعد إقصاء الأهلي أمام بالميراس في كأس العالم للأندية؟!

رياضة

موعد مباراة ليفربول وليستر سيتي في قمة الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

رياضة

بالميراس يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري (شاهد)

رياضة

نجم وست هام يونايتد في ورطة بعد سلوكه مع قطة أليفة (فيديو)

رياضة

شاهد هدية رونالدو الخاصة من صديقته جورجينا بمناسبة عيد ميلاده ال37

رياضة

باريس سان جيرمان يحلق بعيداً في الصدارة .. تفاصيل ترتيب الدوري الفرنسي

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More