يضع مسدساً على جانبه .. أحدث صورة للأمير حمزة ومولوده الجديد يثيران ضجة

تداولت صفحات أردنية على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وناشطون، صورة قالوا إنها لأحدث ظهور للأمير حمزة بن الحسين.

وبحسب ناشطين فإن صورة الأمير حمزة، التقطت له منذ شهرين، ويظهر فيها وهو يجلس في حديقة قصر واسعة ويشعل نارا لأجل التدفئة، ويحمل مسدساً على جانبه. فيما لم يتسنى لنا معرفة زمن التقاط هذه الصورة على وجه التحديد.

صورة حديثة للحر ابن ابيه الامير حمزة بن الحسين من شهرين #freeprincehamzah #نريد_الامير_حمزة_حرآ https://t.co/x0wApJD2lQ — أردنية (@Shadw91447250) February 8, 2022

الأمير حمزة يرزق بمولود جديد

يأتي ذلك، بينما انتشر بيان منشوب للديوان الملكي الأردني، يفيد بقدوم مولود جديد للأمير حمزة بن الحسين

البيان الذي تداول العديد من الأردنيين ونسبوه للديوان الملكي الأردني، أفاد بأن الأمير حمزة وزوجته الأميرة بسمة رزقا بمولود جديد أسمياه محمد.

الأمير حمزة والأميرة بسمة يرزقان بمولود، أسمياه محمد — الأردنية نت (@alurdunyya) February 8, 2022

وبينما انهالت التبريكات على الأمير حمزة بهذه المناسبة، اتضح لـ(وطن) أن الديوان الملكي الأردني لم ينشر أي بيان كهذا.

الديوان الملكي : الأمير حمزة والأميرة بسمة يرزقان بمولود أسمياه محمدا — 🇯🇴الدكتورمحمد خالد العزام🇯🇴 (@drmalazzam1981) February 8, 2022

وبمراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الهاشمي وكذلك صفحاته الرسمية بمواقع التواصل، تأكد عدم وجود أي بيان في هذا الشأن.

وأن آخر ما نشره الديوان الملكي على حسابه الرسمي بتويتر كان أمس، الاثنين، وتمثل في صورة للملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وهما يزوران قبر الملك الحسين بن طلال، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لرحيله.

جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، يزوران ضريح المغفور له، بإذن الله، جلالة الملك الحسين بن طلال، طيب الله ثراه، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لرحيله #الأردن pic.twitter.com/L8F8VqjCht — RHC (@RHCJO) February 7, 2022

ولم يعرف إلى الآن حقيقة هذه الأنباء أو المصدر التي استندت له تلك الصفحات لنشرها.

ولم يظهر الأمير حمزة علانية منذ أزمته الأخيرة مع الملك عبدالله، ويخضع للإقامة الجبرية والمراقبة في الأردن منذ عدة أشهر، بعدما تم اتهامه بقيادة محاولة انقلاب فاشلة ضد الملك بمساعدة رئيس الديوان السابق، باسم عوض الله الذي يقضي حكما بالسجن حاليا.

(المصدر: رصد وطن)

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