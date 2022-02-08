أحدث صورة للأمير حمزة watanserb.com
الأمير حمزة بن الحسين ووالدته الملكة نور
Imageالهدهد

يضع مسدساً على جانبه .. أحدث صورة للأمير حمزة ومولوده الجديد يثيران ضجة

كتب باسل النجار
0

تداولت صفحات أردنية على مواقع التواصل الاجتماعيّ، وناشطون، صورة قالوا إنها لأحدث ظهور للأمير حمزة بن الحسين.

وبحسب ناشطين فإن صورة الأمير حمزة، التقطت له منذ شهرين، ويظهر فيها وهو يجلس في حديقة قصر واسعة ويشعل نارا لأجل التدفئة، ويحمل مسدساً على جانبه. فيما لم يتسنى لنا معرفة زمن التقاط هذه الصورة على وجه التحديد.

الأمير حمزة يرزق بمولود جديد

يأتي ذلك، بينما انتشر بيان منشوب للديوان الملكي الأردني، يفيد بقدوم مولود جديد للأمير حمزة بن الحسين

البيان الذي تداول العديد من الأردنيين ونسبوه للديوان الملكي الأردني، أفاد بأن الأمير حمزة وزوجته الأميرة بسمة رزقا بمولود جديد أسمياه محمد.

وبينما انهالت التبريكات على الأمير حمزة بهذه المناسبة، اتضح لـ(وطن) أن الديوان الملكي الأردني لم ينشر أي بيان كهذا.

وبمراجعة الموقع الإلكتروني الرسمي للديوان الهاشمي وكذلك صفحاته الرسمية بمواقع التواصل، تأكد عدم وجود أي بيان في هذا الشأن.

وأن آخر ما نشره الديوان الملكي على حسابه الرسمي بتويتر كان أمس، الاثنين، وتمثل في صورة للملك عبدالله الثاني والأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، وهما يزوران قبر الملك الحسين بن طلال، بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لرحيله.

ولم يعرف إلى الآن حقيقة هذه الأنباء أو المصدر التي استندت له تلك الصفحات لنشرها.

ولم يظهر الأمير حمزة علانية منذ أزمته الأخيرة مع الملك عبدالله، ويخضع للإقامة الجبرية والمراقبة في الأردن منذ عدة أشهر، بعدما تم اتهامه بقيادة محاولة انقلاب فاشلة ضد الملك بمساعدة رئيس الديوان السابق، باسم عوض الله الذي يقضي حكما بالسجن حاليا.

 

(المصدر: رصد وطن) 

اقرأ أيضا: 

تصرف غريب.. هكذا ردت الملكة نور الحسين بعد تداول أنباء عن وفاة ابنها الأمير حمزة!

الملكة نور تردّ .. هل أُفرج عن الأمير حمزة وغادر إلى كندا؟

ظهور جديد للأمير علي بن الحسين ولا أخبار عن الأمير حمزة (فيديو)

الملكة نور تدافع عن نجلها الأمير حمزة وترد على اتهامه بالسعي إلى الانقلاب

الملكة نور تكشف مصير الأمير حمزة بن الحسين (تغريدة)

“الكل له حدود إلا الملك”.. تصريحات جديدة لملك الأردن عبدالله الثاني عن أزمة شقيقه الأمير حمزة

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

أردنيون يوزعون الطعام على روح الطفل المغربي ريان (شاهد)

الهدهد

تغريدة شاب أردني تثير ضجة كبيرة في السعودية .. ما القصة؟!

الهدهد

بعدما منع “قتيبة” من الهجرة .. عمر الرزاز يهاجر وأردنيون يسخرون!

الهدهد

معكم على العهد وخدمتكم الهدف الأسمى .. عبدالله الثاني يوجه رسالة شكر للمهنئين بعيد…

الهدهد

الحكومة الأردنية تتجاهله .. شقيقة المعتقل الأردني في سجون الإمارات أحمد العتوم تكشف…

الهدهد

وزير الطاقة اللبناني والسفيرة الأمريكية ..فيديو مسرب يثير جدلاً في لبنان!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More