تصرف نجم وست هام يونايتد مع قطة أليفة watanserb.com
تصرف نجم وست هام يونايتد مع قطة أليفة
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نجم وست هام يونايتد في ورطة بعد سلوكه مع قطة أليفة (فيديو)

نادي وست هام يونايتد وإدانه تصرف النجم الفرنسي كورت زوما مع قطته الأليفة

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أثار سلوك نجم وست هام يونايتد الإنجليزي كورت زوما 27 عاماً، بعد نشره مقطع فيديو .مع قطته الأليفة ردود الفعل الغاضبة لدى الجماهير والمتابعين، ليضع نفسه تحت طائلة القانون بشأن هذا السلوك.

سلوك نجم وست هام مع قطته

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي .” السناب شات”، قيام مدافع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي وهو يقوم بركل قطته الأليفة من داخل مطبخ منزله.

كما وأفادت وكالة الأنباء البريطانية ” بي ايه ميديا”، بأن النجم الإنجليزي كورت زوما. ظهر منزعج في المقطع الذي تم تصويره من قبل شقيقه وهو يقوم بركل وصفع حيوان أليف داخل منزله.

فيما بدأ سماع الضحكات من قبل المصور لتلك اللقطات، كما وشوهد اللاعب كذلك وهو يطارد قطة أخرى. في منزله، قبل أن يقوم برميها بزوج من الأحذية وضربها على رأسها.

وبينت الوكالة، بأن اللاعب الفرنسي زوما يبدو أنه كان غاضباً، لأن قطة البنغال. الذي قام بركلها تعد من سلالة باهظة الثمن والتي تشبه الفهد الصغير في شكله، وهو ما أحدث ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ذلك السلوك.

إدانة نادي وست هام يونايتد

كما وأدان فريق وست هام يونايتد الذي يلعب في صفوفه الإنجليزي كورت زوما، في بيان شديد اللهجة عقب نشر هذا المقطع وتصرف نجمه اتجاه قطته الأليفة داخل منزله.

وأردف البيان الذي نشرته نادي وست هام يونايتد، جاء فيه: ” يدين نادي وست هام يونايتد بلا تحفظ أفعال. لاعب الفريق كورت زوما، في هذا الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً”.

وأضاف البيان، ” تحدثنا مع اللاعب كورت زوما وسنتعامل مع هذا الأمر داخلياً، لكننا نريد أن نوضح أننا لن نتغاضى بأي حال من الأحوال عن القسوة ضد الحيوانات”.

اعتذار زوما على سلوكه

وفي ذات السياق، اعتذر نجم فريق وست هام يونايتد زوما تصريح صحفي له نشرته صحيفة “the sun”، قائلاً: ” أود أن أعتذر عن أفعالي.. لا توجد مبررات لسلوكي والذي أندم عليه بشدة”.

واستكمل مدافع وست هام يونايتد زوما، ” أريد أيضاً أن أتأسف بشدة لأي شخص مستاء من الفيديو، كما أنني أود أن أؤكد للجميع أن القطتين بخير وبصحة جيدة، وإن عائلتنا تحب القطط، وهذا السلوك حادثة منفردة لن تتكرر مرة أخرى”.

ويحتل فريق وست هام يونايتد في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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