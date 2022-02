نجم وست هام يونايتد في ورطة بعد سلوكه مع قطة أليفة (فيديو)

وطن – أثار سلوك نجم وست هام يونايتد الإنجليزي كورت زوما 27 عاماً، بعد نشره مقطع فيديو .مع قطته الأليفة ردود الفعل الغاضبة لدى الجماهير والمتابعين، ليضع نفسه تحت طائلة القانون بشأن هذا السلوك.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي .” السناب شات”، قيام مدافع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي وهو يقوم بركل قطته الأليفة من داخل مطبخ منزله.

كما وأفادت وكالة الأنباء البريطانية ” بي ايه ميديا”، بأن النجم الإنجليزي كورت زوما. ظهر منزعج في المقطع الذي تم تصويره من قبل شقيقه وهو يقوم بركل وصفع حيوان أليف داخل منزله.

Not a cat guy myself but to actually Zidane volley a living creature is a different level of mental illness.

Kurt Zouma you should be utterly ashamed of yourself. Disgrace. pic.twitter.com/J8ZotP8zyR

