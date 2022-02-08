نجم وست هام يونايتد في ورطة بعد سلوكه مع قطة أليفة (فيديو)

وطن – أثار سلوك نجم وست هام يونايتد الإنجليزي كورت زوما 27 عاماً، بعد نشره مقطع فيديو .مع قطته الأليفة ردود الفعل الغاضبة لدى الجماهير والمتابعين، ليضع نفسه تحت طائلة القانون بشأن هذا السلوك.

سلوك نجم وست هام مع قطته

وظهر في مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي .” السناب شات”، قيام مدافع فريق وست هام يونايتد الإنجليزي وهو يقوم بركل قطته الأليفة من داخل مطبخ منزله.

كما وأفادت وكالة الأنباء البريطانية ” بي ايه ميديا”، بأن النجم الإنجليزي كورت زوما. ظهر منزعج في المقطع الذي تم تصويره من قبل شقيقه وهو يقوم بركل وصفع حيوان أليف داخل منزله.

Not a cat guy myself but to actually Zidane volley a living creature is a different level of mental illness. Kurt Zouma you should be utterly ashamed of yourself. Disgrace. pic.twitter.com/J8ZotP8zyR — Footy Limbs (@FootyLimbs) February 7, 2022

فيما بدأ سماع الضحكات من قبل المصور لتلك اللقطات، كما وشوهد اللاعب كذلك وهو يطارد قطة أخرى. في منزله، قبل أن يقوم برميها بزوج من الأحذية وضربها على رأسها.

🚨 ستاندارد | • الشرطة ستقوم بفتح تحقيقات مع كورت زوما الآن بعد المقاطع التي أنتشرت له و هو يضرب قطتهُ. 🥶 pic.twitter.com/8y9F2O2IJE — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) February 8, 2022

وبينت الوكالة، بأن اللاعب الفرنسي زوما يبدو أنه كان غاضباً، لأن قطة البنغال. الذي قام بركلها تعد من سلالة باهظة الثمن والتي تشبه الفهد الصغير في شكله، وهو ما أحدث ضجة واسعة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ذلك السلوك.

إدانة نادي وست هام يونايتد

كما وأدان فريق وست هام يونايتد الذي يلعب في صفوفه الإنجليزي كورت زوما، في بيان شديد اللهجة عقب نشر هذا المقطع وتصرف نجمه اتجاه قطته الأليفة داخل منزله.

وأردف البيان الذي نشرته نادي وست هام يونايتد، جاء فيه: ” يدين نادي وست هام يونايتد بلا تحفظ أفعال. لاعب الفريق كورت زوما، في هذا الفيديو الذي تم تداوله مؤخراً”.

وأضاف البيان، ” تحدثنا مع اللاعب كورت زوما وسنتعامل مع هذا الأمر داخلياً، لكننا نريد أن نوضح أننا لن نتغاضى بأي حال من الأحوال عن القسوة ضد الحيوانات”.

اعتذار زوما على سلوكه

وفي ذات السياق، اعتذر نجم فريق وست هام يونايتد زوما تصريح صحفي له نشرته صحيفة “the sun”، قائلاً: ” أود أن أعتذر عن أفعالي.. لا توجد مبررات لسلوكي والذي أندم عليه بشدة”.

كورت زوما عن حادثة ركل القط: "أعتذر لكل شخص اضطر لمشاهدة هذا الفيديو. قطتينا في حالة جيدة، بخير ونحن نحبهما ونحافظ عليهما. أؤكد لكم بأن هذه الحالة هي حالة فردية منعزلة ولن تحدث مجددًا." pic.twitter.com/BSYh2TZaym — #احداث_الكرة_الإنجليزية (@Silvr_EPL) February 8, 2022

واستكمل مدافع وست هام يونايتد زوما، ” أريد أيضاً أن أتأسف بشدة لأي شخص مستاء من الفيديو، كما أنني أود أن أؤكد للجميع أن القطتين بخير وبصحة جيدة، وإن عائلتنا تحب القطط، وهذا السلوك حادثة منفردة لن تتكرر مرة أخرى”.

ويحتل فريق وست هام يونايتد في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 37 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة للموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)