فرح الهادي وعقيل ‏الرئيسي watanserb.com
فرح الهادي وعقيل ‏الرئيسي
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قبلات وأحضان فرح الهادي لزوجها الإيراني “تريند” في سلطنة عمان! (فيديو)

كتب باسل النجار
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وطن – نشرت الفاشينستا الكويتية فرح الهادي عبر صفحاتها بمواقع التواصل، الاثنين، مقاطع مصورة وثقت جانبا من حفل عيد ميلادها الـ27، حيث تصدّر وسم باسمها قائمة الترند في سلطنة عمان.

وأثارت هذه المقاطع جدلا بين متابعيها حيث ظهرت فيها تحتضن وتقبل زوجها الإيراني المقيم في الكويت، عقيل ‏الرئيسي.

وكان عقيل الرئيسي فاجأ فرح الهادي بعدد كبير من الهدايا التي تحبها، ما دفعها لتقبيله واحتضانه بشدة.

الأمر الذي لم يرق للبعض واعتبروه خروج عن عادات وتقاليد المجتمع الكويتي المحافظ. فيما سخر آخرون من أفعال فرح وزوجها ووصفوها بالمصطنعة للفت الأنظار.

في سياق آخر تأتي هذه المقاطع لتنفي نفيا قطعيا الأنباء التي تم تداولها مؤخرا، بشأن طلاق فرح الهادي من زوجها الإيراني.

ويشار إلى أنه في يناير الماضي، أعلنت فرح الهادي أنها قررت الابتعاد لفترة من الوقت عن الظهور على وسائل التواصل الاجتماعي.

الأمر الذي فتح باب التكهنات بشأن طلاقها من زوجها عقيل ‏الرئيسي.

من جانبه نشر زوج فرح الهادي صورا وفيديوهات عبر حسابه على “سناب شات” من حفل عيد ميلاد زوجته، والتي عبّر فيها عن حبه الشديد لها، وتمنى لها السعادة في كل الأوقات.

وكانت فرح احتفلت مع زوجها الإيراني بعقد قرانهما في نوفمبر من العام 2017، وأقيم زفافهما في 31 ديسمبر من العام نفسه.

فرح الهادي بشكل غريب

وسبق أن أثارت الفاشينستا الكويتية فرح الهادي موجة سخرية عبر مواقع التواصل، بعد نشرها عدة مقاطع ظهرت فيها بشكل غريب.

ونشرت فرح الهادي في يناير من العام الماضي مقاطع فيديو عبر “سناب شات”، وقد رسمت عيناها بشكل مرعب، وارتدت أزياءً غريبة، وبدت تتصرف بغرابة وتضحك بطريقة هستيرية.

ووقتها تصدر هاشتاج #فرح_الهادي التريند عبر “تويتر”، وسط سخرية المغردين من شكلها.

فرح الهادي استغلت المصالحة الخليجية

كما سبق أن احتفلت فرح بالمصالحة الخليجية بين قطر ومحاصريها على طريقة خاصة بها.

ووقتها ظهرت فرح بإطلالة غريبة مقسمة وجهها إلى نصفين نصف رسمت عليه العلم السعودي والنصف الآخر راسمة عليه العلم القطري وفوق جبينها كفين يتصافحان باللون الأبيض.

واتهمها بعض متابعيها باستغلال المصالحة للفت الأنظار إليها بهذا السلوك الغريب.

(المصدر: رصد وطن) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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