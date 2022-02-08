فيفي عبده تُفجع بوفاة أقرب الناس لها!

وطن – أعلنت الراقصة المصرية فيفي عبده، عن وفاة شقيقتها الكبرى بعد صراع مع المرض.

وفاة الحاجة هدى عبده

وعبر حسابها على “انستجرام”، كتب أدمن الراقصة: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. توفيت إلى رحمة الله الحاجة هدى عبده شقيقة الفنانة فيفي عبده.. رجاء الدعاء لها بالرحمة والمغفرة”.

ومكثت شقيقة فيفي بالمستشفى عدة أيام بسبب مرضها، إلى أن توفيت اليوم.

نجوم الفن والمشاهير يواسون فيفي

وسارع عدد من نجوم الفن والمشاهير إلى تقديم العزاء للراقصة، على رأسهم بشرى، مي كساب. إدوارد وروجينا، ديانا حداد، لجين عمران. شذى حسون، جمانة مراد، وغادة عبدالرازق وغيرهم.

وتعتبر هدى، الشقيقة الثانية للراقصة التي تفقدها، فقد توفيت شقيقتها سعاد في نوفمبر 2019.

الحق عليا

وقبل أيام من وفاة شقيقتها، أدت فيفي عبده وصلة رقص جريئة عبر “انستجرام”.

وظهرت فيفي بفيديو وهي ترقص على أغنية عبدالحليم حافظ “الحق عليا”. مرتديةً فستاناً أسود منقط بالأبيض. وتميز بفتحة صدر واسعة.

وتركت الراقصة شعرها منسدلاً وبدأت بأداء حركاتها الراقصة مع إيماءات غريبة في وجهها. وكأنها تشرح كلمات الأغنية.

وكانت الفنانة المصرية غادة عبدالرازق أول المعلقين على رقص فيفي عبده، بإيموجي علامة قلب.

بينما انتقدها باقي المتابعون الذين طالبوها بالعمل لآخرتها، وآخرون تساءلوا عن الأجواء لديها مستغربين ارتداءها ملابس صيفية في عز البرد.

“تعال أشبعك حنان”

كما ظهرت فيفي بمقطع آخر، وهي ترتدي فستاناً كحلياً أوف شولدر، وأدت وصلة رقص على أغنية “تعال” للفنانين العراقيين علي جاسم ومحمود التركي ومصطفى العبدالله.

ورقصت فيفي بطريقة هستيرية لدرجة أن فستانها كاد أن يقع ويكشف المستور.

“أحبك نبيل شعيل”

وقبل أيام شاركت الراقصة المصرية جمهورها، صورة جريئة تغطي الجزء الأوسط من جسدها.

وعبر خاصية “الستوري”، عبر “انستجرام” نشرت فيفي صورتها وهي ترتدي فستاناً أزرق أوف شولدر، وصدرها مكشوف بشكل فاضح.

ورفعت الراقصة المصرية الفستان إلى أعلى كاشفةً كل ساقيها تماماً، مستكملة الإطلالة بحذاء فضي مفتوح وشعر أسود منسدل.

كما رقصت فيفي على أنغام أغنية “طبعا غير”، للفنان الكويتي نبيل شعيل، موجهةً رسالة له قائلة: “أحبك”.

وكالعادة، تعرضت فيفي لهجوم وانتقادات وسخرية من إطلالتها ورقصها ورسالتها للفنان الكويتي.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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