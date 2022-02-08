نمر يفترس تمساح watanserb.com
نمر يفترس تمساح
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فيديو مذهل لنمر “جاغوار” يُجهز على تمساح تحت الماء ويفترسه (شاهد)

كتب باسل النجار
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وطن – وثق مقطع فيديو مذهل لحظة تنفيذ نمر “جاغوار” هجومًا شرسًا على تمساح من نوع “كيمن” والإمساك به تحت الماء ثم الخروج به بين فكيه إلى اليابسة.

وتُظهر اللقطات في المقطع الذي بثته صحيفة “ديلي ميل” وتم التقاطها في منطقة “بانتانال” الشمالية في البرازيل “الجاغورا” المفترس وهو يمسك بالتمساح من نوع “كايمن” تحت الماء.

وتماسيح الكايمن تعيش في أمريكا الوسطى والجنوبية، وينتمي كل من الكايمن والتمساح إلى نفس عائلة Alligatoridae.

ودرا صراع بينهما عندما غرز جاكوار أسنانه في حلق الزاحف محاولا تأمين قبضته عليه. ثم يجر النمر التمساح على ضفة النهر قبل أن يسحبه إلى الأدغال.

وأوضحت “ديلي يميل” أنه تم تصوير هذه اللقطات في أغسطس الماضي من قبل عالمة الأحياء البرية أبيجيل مارتن، والتي أسست مشروع Jaguar Identification Project، وهي منظمة غير ربحية تبني قاعدة بيانات عن الجاكوار في شمال بانتانال في عام 2013.

ويشار إلى أن نمر “الجاغوار” هو حيوان بري ظهر على الأرض منذ 500 آلف سنة من طائفة الثدييات. وهو من عائلة القطط والنمور ويسمي اليغور أو الجاكوار أو النمر الأمريكي.

وتعد جاغوار أكبر قطط أمريكا الجنوبية وثالث أكبر قطط في العالم بعد الاسد والنمر.

ويقدر مشروع تحديد هوية جاغوار وجود 4000-7000 جاغوار في منطقة بانتانال الشمالية. ويأمل أن تؤدي قاعدة بياناته إلى فهم سلوكهم بشكل أفضل.

وعلى عكس العديد من القطط المنزلية. فإن نمور الجاغوار يمكنها السباحة في المياه. وغالبًا ما تعيش بالقرب من الأنهار والبحيرات والأراضي الرطبة.

وغالبا ما تقتل نمور الجاغوار فريستها عن طريق غرز أسنانها في جمجمة أو رقبة الفريسة.

ونشأت كلمة جاغكوار من كلمة “ياغوار” في أمريكا الجنوبية وتعني “الذي يقتل بقفزة واحدة”.

(المصدر: ديلي ميل) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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