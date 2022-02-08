رونالدو وهدية صديقته جورجينا الخاصة بمناسبة عيد ميلاده ال37 watanserb.com
رونالدو وهدية صديقته جورجينا الخاصة بمناسبة عيد ميلاده ال37
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شاهد هدية رونالدو الخاصة من صديقته جورجينا بمناسبة عيد ميلاده ال37

جورجينا تهدي صديقها رونالدو سيارة من نوع "كادليك إسكاليد" في احتفال عيد ميلاده ال37

كتب فارس أبو شيحة
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وطن- تبلُغ قيمتها 150 ألف جنيه إسترليني، تلقى نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو. مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هدية خاصة من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية جورجينا رودريغيز بمناسبة عيد ميلاده ال37.

رونالدو وهدية جورجينا الخاصة

ونشرت الإسبانية جورجينا رودريغيز مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي. على مواقع التواصل الاجتماعي .” الانستغرام”، الهدية الخاصة لصديقها صاروخ ماديرا رونالدو، وهي عبارة عن سيارة فاخرة من نوع “كادليك إسكاليد”. ذات التصميم العائلي، حيث تبلغ قيمتها نحو 150 ألف جنيه. إسترليني أي ما يعادل 203.5 ألف دولار تقريباً.

وكانت جورجينا قد فاجئ رونالدو بتلك الهدية الثمينة بمناسبة عيد ميلاده ال37. خلال تواجده مع أولاده داخل المنزل، كما ويظهر برفقتهم في صورة أخرى داخل السيارة الجديدة التي تنضم إلى أسطول سيارته الفارهة التي بحوزته.

جورجينا والاحتفال مع رونالدو

كما وعلقت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا على مقطع فيديو مجمع لأجمل اللقطات والذكريات الجميلة مع صديقها البرتغالي رونالدو، قائلة: ” 37 عاماً سعيدة لحب حياتي .. نحبك بلا حدود، أفضل أب وأفضل شريك حياة أعطانا لله إياه .. مقاتل وتستحق كل الخيرات التي تحدث لك .. فأنت الكمال والإلهام”.

وكان رونالدو قد احتفل برفقة صديقته جورجينا وأولاده خلال قضائهم العطلة الشتوية في مدينة دبي، بعيد ميلاد الأخير بإضاءة برج خليفة بالعديد من الصور لها وسط أجواء رومانسية بينهما.

أسطول سيارات رونالدو

وكشفت صحيفة “The Sun” البريطانية في تقرير لها نشرته في وقت سابق، عن أسطول السيارات الذي يمتلكه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث قدر ثمن مجموع سياراته الفاخرة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 32.3 مليون دولار.

وجاء من أبرز أنواع السيارات التي يمتلكها رونالدو، سيارة من نوع بوجاتي .سينتوديتشي الفريدة من نوعها، وسيارة لبوغاتي شيرون، رولز رويس كوولينان، فيراري F12 ، كما وماكلارين سينا، فيرون لامبورغيني أفنتادور.

كما ويعد البرتغالي رونالدو من الأشخاص الذين يعشقون اقتناء السيارات الفارهة والثمينة، ويشترك في ذلك مع صديقه النجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني والأرجنتيني ليونيل ميسي. نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسجل رونالدو مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي. منذ قدومه إلى الفريق الصيف الماضي، 8 أهداف خلال مشاركته في 25 مباراة حتى الآن.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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