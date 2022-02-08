شاهد هدية رونالدو الخاصة من صديقته جورجينا بمناسبة عيد ميلاده ال37

وطن- تبلُغ قيمتها 150 ألف جنيه إسترليني، تلقى نجم الكرة البرتغالية كريستيانو رونالدو. مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي هدية خاصة من صديقته عارضة الأزياء الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية جورجينا رودريغيز بمناسبة عيد ميلاده ال37.

رونالدو وهدية جورجينا الخاصة

ونشرت الإسبانية جورجينا رودريغيز مقطع فيديو قصير عبر حسابها الشخصي. على مواقع التواصل الاجتماعي .” الانستغرام”، الهدية الخاصة لصديقها صاروخ ماديرا رونالدو، وهي عبارة عن سيارة فاخرة من نوع “كادليك إسكاليد”. ذات التصميم العائلي، حيث تبلغ قيمتها نحو 150 ألف جنيه. إسترليني أي ما يعادل 203.5 ألف دولار تقريباً.

MEN | كريستيانو رونالدو وصل لتدريبات الفريق وهو يقود هدية جورجينا له بمناسبة عيد ميلاده. pic.twitter.com/IkMjy7hQF3 — MUNStuff (@MUNStuff) February 7, 2022

وكانت جورجينا قد فاجئ رونالدو بتلك الهدية الثمينة بمناسبة عيد ميلاده ال37. خلال تواجده مع أولاده داخل المنزل، كما ويظهر برفقتهم في صورة أخرى داخل السيارة الجديدة التي تنضم إلى أسطول سيارته الفارهة التي بحوزته.

جورجينا والاحتفال مع رونالدو

كما وعلقت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا على مقطع فيديو مجمع لأجمل اللقطات والذكريات الجميلة مع صديقها البرتغالي رونالدو، قائلة: ” 37 عاماً سعيدة لحب حياتي .. نحبك بلا حدود، أفضل أب وأفضل شريك حياة أعطانا لله إياه .. مقاتل وتستحق كل الخيرات التي تحدث لك .. فأنت الكمال والإلهام”.

هديه جورجينا لكريستيانو pic.twitter.com/RoYE3Q0mPY — اخبار كريستيانو رونالدو (@AkhbarRwnaldo) February 6, 2022

وكان رونالدو قد احتفل برفقة صديقته جورجينا وأولاده خلال قضائهم العطلة الشتوية في مدينة دبي، بعيد ميلاد الأخير بإضاءة برج خليفة بالعديد من الصور لها وسط أجواء رومانسية بينهما.

أسطول سيارات رونالدو

وكشفت صحيفة “The Sun” البريطانية في تقرير لها نشرته في وقت سابق، عن أسطول السيارات الذي يمتلكه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، حيث قدر ثمن مجموع سياراته الفاخرة بقيمة 17 مليون جنيه إسترليني أي ما يعادل 32.3 مليون دولار.

وجاء من أبرز أنواع السيارات التي يمتلكها رونالدو، سيارة من نوع بوجاتي .سينتوديتشي الفريدة من نوعها، وسيارة لبوغاتي شيرون، رولز رويس كوولينان، فيراري F12 ، كما وماكلارين سينا، فيرون لامبورغيني أفنتادور.

Georgina Rodriguez Give To Cristiano Ronaldo Gift New Car Because His 37 Birthday 🤩🤩#SportsVideosHQ #CristianoRonaldo #georginarodriguez pic.twitter.com/kfGpVkdvCk — Sports Videos HD (@SportsVideosHQ) February 7, 2022

كما ويعد البرتغالي رونالدو من الأشخاص الذين يعشقون اقتناء السيارات الفارهة والثمينة، ويشترك في ذلك مع صديقه النجم الفرنسي كريم بنزيما نجم ريال مدريد الإسباني والأرجنتيني ليونيل ميسي. نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وسجل رونالدو مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي. منذ قدومه إلى الفريق الصيف الماضي، 8 أهداف خلال مشاركته في 25 مباراة حتى الآن.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)