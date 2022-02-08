رد فعل غير متوقع من إليسا حين حاول رجل لمسها أمام الجميع على المسرح! (فيديو) watanserb.com
أثنى المتابعون على تصرف إليسا
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رد فعل غير متوقع من إليسا حين حاول رجل لمسها أمام الجميع على المسرح! (فيديو)

كتب رفيف عبدالله
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو لموقف مثير للجدل من حفل الفنانة اللبنانية إليسا الأخير في مدينة سان دييغو قبل أيام.

الفنانة ترفض وتبتعد

ويظهر بالفيديو الذي رصدته “وطن“، رجلاً  مسناً من الحضور وهو يقترب ويحاول لمس الفنانة على المسرح أمام الجميع.

وقام الرجل بمد يده مرة أخرى محاولاً لمس إليسا، لكنها أشارت له بيدها بالرفض، واستكملت وصلتها الغنائية.

ناشطون يثنون على الفنانة اللبنانية

وأثنى المتابعون على تصرف ملكة الإحساس، فجاء في التعليقات: “من حقها طبعا”.

وكتب آخر: “قصدها تفرج وبس ممنوع ألمس”.

وعقبت متابعة ساخرة: “شايب مستفز وتصرفها صح ولو انا كنت سفقتو كف بنص وجه”.

ووافقتها أخرى الرأي: “لو مطرحها راح اقتلو .بسبب اولا ايدها ورمانة وبتوجعها وثانيا فيروسات .منيح انها بتسلم عالناس والله مافي زيها .الله يحميها”.

رقص إليسا

و أشعلت صاحبة الأغنية الشهيرة “تصدق بمين” أجواء حفلها الغنائي الذي أحيته في هيوستن بالولايات المتحدة الأمريكية بوصلة رقص مثيرة وملابس قصيرة.

وظهرت الفنانة اللبنانية الجمعة الماضية على مسرح الغناء في هيوستن– وهي ترتدي ثوباً ذهبياً قصيراً يكشف أكثر ما يخفي على غير عادتها. وبدت وهي ترقص وتتمايل بخفة على أنغام أغنيتها “أسعد واحدة”.

وقدمت في الحفل المذكور باقة من أغانيها: “كرمالك، ومكتوبة ليك، ووحشتوني، ولو فيا”. وخلعت إليسا حذاءها في الحفل، قائلة: “شعور رائع.. بس رجلى اتجمدت من السقعة”.

وتداول رواد مواقع الاجتماعي، مقطع فيديو لرقصتها الجميلة على المسرح صوره أحد الحاضرين. بينما عبّر متابعوها عن إعجابهم الشديد بها.

ومن المقرر أن تحيي الفنانة اللبنانية عدة حفلات في “سان دييغو” بولاية كاليفورنيا. ومدينة ديترويت في ولاية ميشغان تختتم جولتها في الولايات المتحدة الأمريكية بعدّة حفلات ستقام في جزر بهاما بولاية فلوريدا في الفترة ما بين 12 و16 فبراير المقبل.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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