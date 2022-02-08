خارقة حارقة .. هذه هي الطائرة الصينية بدون طيار التي تريدها الجزائر ضد المغرب

وطن – “إن طائرة CH-5 Rainbow بدون طيار الصينية ، لها قدرة هجومية خارقة، فهي قادرة على البقاء في الهواء لمدة تصل إلى 120 ساعة، كما تقوم بمهام التجسس والهجوم جو-أرض”.

نشر موقع “مينا ديفانس” المتخصص في شؤون الدفاع، تقريراً يؤكد فيه عزم الجيش الجزائري على اقتناء سرب من طائرات بدون طيار (درون) حربية، من طراز ” CH-5 Rainbow”. من إنتاج مصنع علوم وتكنولوجيا الفضاء الصيني (CASC).

وأوضح التقرير، الذي اطّلعت عليه صحيفة “الإسبانيول” الإسبانية، أنّ الجزائر قدّمت طلبية لاقتناء سرب من طائرات بدون طيار CH-5 Rainbow (قوس قزح 5) القتالية، المصنّعة من قبل شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصيني (CASC)، الأشهر في الصين. مشيراً حسب مصادره الخاصة أنّ الطلبية تتضمّن نصف دزينة (06) من طائرات بدون طيار من طراز CH-5 Rainbow القتالية، المنتجة من طرف شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية (CASC).

وأوضحت الصحيفة نقلا عن الموقع أنّ سرب طائرات بدون طيار (CH-5 Rainbow) التي طلبتها الجزائر من الصين لتعزيز قواتها الجوية. ستنضم إلى طائرة درون من طراز CH-3، التي دخلت 04 منها الخدمة فعلياً.

ووفقا لما ترجمته “وطن”، “سيتم تسليم الطلبية بالكامل في مارس 2022”.

وبحسب التقرير، فإن طائرة (CH-5 Rainbow) الصينية المزمع تسليمها للجيش الجزائري في بحلول شهر مارس المقبل، تعتبر الأكبر والأثقل من نظيرتها من نموذج CH-4. بينما أداؤها القتالي مشابه تمامًا لأداء طائرة “درون” الأمريكية MQ9 Predator.

المزايا القتالية لطائرات CH-5 Rainbow

وفيما يخص المزايا القتالية للدرون (CH-5 Rainbow)، فهي قادرة على التحليق لمدة 60 ساعة متتالية أو 10000 كم دون هبوط. مما يساعد في تنفيذ مهام قتالية في مناطق بعيدة ووعرة، لاسيما في المناطق الحدودية والصحراوية القاسية التضاريس.

كما يتيح لها حجمها الكبير بتحمل حمولة ثقيلة مقدرة بطن واحد من القذائف الصاروخية، (ما يصل إلى 16 صاروخًا مضادًا للدبابات من طراز AR-1 و 2 أوHJ-12). وكلها على ارتفاع 9 كيلومترات. إلى جانب ذلك، فإن أحد أهم المزايا لدرون CH-5. أنه يمكن أن العمل جنبًا إلى جنب مع نظيرتها CH-4 وكذا CH-3 في مهام الهجوم أو جمع المعلومات الاستخبارية.

وأورد ذات المصدر أنّ “الجزائر قدمت أيضاً طلبية لاقتناء طائرة بدون طيار قتالية من طراز WingLoong 2. والتي سترفع عدد الطائرات الهجومية للقوات الجوية الجزائرية إلى حوالي ستين (60) طائرة بحلول نهاية عام 2022”.

ويمكن للمركبة الجوية بدون طيار CH-5 أن تقوم بأدوار الاستطلاع والمراقبة والدوريات، وتحديد المواقع المستهدفة ومهمات القصف، وفقا لما أوردها مطورها، شركة علوم الفضاء الصينية وشركة التكنولوجيا CASC. وكشفت CASC عن أكبر طائرة دون طيار من طراز CH-5 خلال المعرض الجوي الصيني للمرة الأولى في نوفمبر عام 2016.

أخطر الطائرات بدون طيار

وقد كشفت الصين النقاب عن أخطر الطائرات بدون طيار حتى الآن، مع صانع المركبة غير المأهولة. التي يمكنها حمل ما يصل إلى 16 صاروخاً، معتبرين أنها ستتفوق على الطائرة الأمريكية من طراز “Reaper” سيئة السمعة.

طبقا للصحيفة، فإن طائرة الإنتاج الضخم CH-5- Rainbow، بطول جناحيها البالغ 21 مترا والقدرة على حمل 1000 كيلوغرام. يجعلها قادرة على زيادة الحمولة إلى 24 صاروخاً – المدى 6500 كم إلى 10000 كم. مما قامت بأول رحلة لها في معرض جوي بمقاطعة خبى الشمالية.

يقول الخبراء إن الطائرة التي أنشأتها شركة علوم وتكنولوجيا الفضاء الصينية، التي تباع بشكل أساسي في الخارج، يمكن أن تكلف نصف سعر مركبة Reaper.

ووفقاً لوسائل إعلام حكومية صينية. تم بيع طائرات سابقة بدون طيار في نفس سلسلة “قوس قزح” إلى دول بما في ذلك مصر، وبورما، والسعودية، والعراق، وباكستان، ونيجيريا.

وقال شي ون، كبير مهندسي مشروع الطائرات بدون طيار “قوس قزح (Rainbow drone project)” في الأكاديمية الصينية للديناميكا الهوائية الجوية: “لقد قمنا بتعديلات عديدة بعد ظهورها الأول. ووظائفها الشاملة هي من بين الأفضل في العالم”.

ولدى CH-5 جناحين يصل طولهما الى 21 متراً وقادرة على حمل ما يصل إلى 1000 كلغ من المعدات. وقال شي، إنه يمكن ان تبقى في الجو لمدة 60 ساعة بمدى يصل الى أكثر من 10 آلاف كيلومتر.

وأضاف انه يمكن استخدام الـ CH-5 ايضا في أغراض مدنية مثل مراقبة الموارد وحماية البيئة البحرية ومراقبة الكوارث وتطبيق القانون البحري والاستجابة لحالات الطوارئ.

(المصدر: مينا ديفانس – ترجمة وطن)

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