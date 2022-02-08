“حمالة الحطب” تقدم اعتذارها للشعب الجزائري عما بدر منها.. هذا ما قالته!

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للصحفية المغربية فاطمة الزهراء رجمي، المعروفة لدى الجزائريين باسم “حمالة الحطب”. لكثرة هجومها على بلادهم بسبب أو بدون سبب.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت فاطمة الزهراء رجمي في ندوة صحفية للتعليق على حملة التضامن العالمية مع قضية الطفل المغربي “ريان”. واعتذرت “حمالة الحطب” من الشعب الجزائري، عبرت عن احترامها لهم بعد حملة التضامن الواسعة من قبل الجزائريين مع القضية.

وقالت “رجمي”: “صراحة أنا أقدم اعتذار لأشقائنا وإخواننا والشعب الجزائري على أي سلوك بدر مني”.

وأضافت “نشكر إخواننا الجزائريين على هذا التضامن الذي بكل صدق مهما فرقتنا السياسة ومهما فرقتنا كرة القدم إلا أن ريان جمعنا اليوم”.

حمالة الحطب صحفية شوف تيفي المغربية 🇲🇦 تظهر في فيديو وهي تطلب الإعتذار من الشعب الجزائري 🇩🇿 😨😨😨 اعتذارك حني بيه ت🍑ماشتك يا رخيسة (حاشا خاوتي اعتذر) pic.twitter.com/LFmB9Yf0GU — Mebarek Nebchi (@NebchiMebarek) February 7, 2022

وكانت الصحافية المغربية، فاطمة الزهراء رجمي، هاجمت الجزائريين، بعد إقصاء منتخب بلادها المغرب من ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

كما تهجمت قبلها على المنتخب الجزائري وتطاولت على الجزائر في بطولة كأس العرب التي جرت بقطر.

وتعمل الصحافية المذكورة في قناة “شوف تي في” المغربية. وأدلت بتصريحات عديدة مثيرة للفتنة بين المغاربة والجزائريين.

وظهرت “رجمي” في مقطع فيديو سابق، مبتهجة بإقصاء المنتخب الجزائري من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقالت “حمالة الحطب” فاطمة الزهراء رجمي في فيديو عقب خسارة الجزائر أمام كوت ديفوار: “الصراحة أنا الضحكة غالبتني وفرحة عارمة في صفوف الجماهير المغربية. بالإقصاء المهين والخسارة المهينة للمنتخب الجزائري الذي لم تنفعه الرقية.”

ومساء السبت، أعلن الديوان الملكي المغربي في بيان، وفاة ريان الذي تم انتشاله من بئر بعمق 32 مترا سقط فيها لأكثر من 100 ساعة، في حادث هز مشاعر العالم أجمع.

(المصدر: تويتر – وطن)

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