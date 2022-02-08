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الصحفية المغربية فاطمة الزهراء رجمي تقدم اعتذارا للجزائر
الهدهد

“حمالة الحطب” تقدم اعتذارها للشعب الجزائري عما بدر منها.. هذا ما قالته!

كتب سالم حنفي
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وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للصحفية المغربية فاطمة الزهراء رجمي، المعروفة لدى الجزائريين باسم “حمالة الحطب”. لكثرة هجومها على بلادهم بسبب أو بدون سبب.

ووفقا للفيديو المتداول الذي رصدته “وطن”، فقد ظهرت فاطمة الزهراء رجمي في ندوة صحفية للتعليق على حملة التضامن العالمية مع قضية الطفل المغربي “ريان”. واعتذرت “حمالة الحطب” من الشعب الجزائري، عبرت عن احترامها لهم بعد حملة التضامن الواسعة من قبل الجزائريين مع القضية.

وقالت “رجمي”: “صراحة أنا أقدم اعتذار لأشقائنا وإخواننا والشعب الجزائري على أي سلوك بدر مني”.

وأضافت “نشكر إخواننا الجزائريين على هذا التضامن الذي بكل صدق مهما فرقتنا السياسة ومهما فرقتنا كرة القدم إلا أن ريان جمعنا اليوم”.

وكانت الصحافية المغربية، فاطمة الزهراء رجمي، هاجمت الجزائريين، بعد إقصاء منتخب بلادها المغرب من ربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2021 بالكاميرون.

كما تهجمت قبلها على المنتخب الجزائري وتطاولت على الجزائر في بطولة كأس العرب التي جرت بقطر.

وتعمل الصحافية المذكورة في قناة “شوف تي في” المغربية. وأدلت بتصريحات عديدة مثيرة للفتنة بين المغاربة والجزائريين.

وظهرت “رجمي” في مقطع فيديو سابق، مبتهجة بإقصاء المنتخب الجزائري من بطولة كأس أمم أفريقيا.

وقالت “حمالة الحطب” فاطمة الزهراء رجمي في فيديو عقب خسارة الجزائر أمام كوت ديفوار: “الصراحة أنا الضحكة غالبتني وفرحة عارمة في صفوف الجماهير المغربية. بالإقصاء المهين والخسارة المهينة للمنتخب الجزائري الذي لم تنفعه الرقية.”

ومساء السبت، أعلن الديوان الملكي المغربي في بيان، وفاة ريان الذي تم انتشاله من بئر بعمق 32 مترا سقط فيها لأكثر من 100 ساعة، في حادث هز مشاعر العالم أجمع.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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