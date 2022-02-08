بالميراس يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري (شاهد)

وطن – أقصى فريق بالميراس البرازيلي منافسه الأهلي المصري من دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم .للأندية 2021، بعد تحقيق الفوز على الأخير بهدفين نظيفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ” استاد آل نهيان” في دولة الإمارات.

بالميراس وإقصاء الأهلي المصري

وأحرز فريق بالميراس البرازيلي الهدف الأول في شباك منافسه الأهلي المصري بالدقيقة ال39. من توقيع اللاعب رافائيل فيفا، كما وعزز الفريق البرازيلي نتيجة التقدم بهدف ثاني جاء في الدقيقة ال49 عن طريق النجم البرازيلي المهاري دودو.

🎥— هدف اول لـ بالميراس عن طريق اللاعب رفائيل فيغا . pic.twitter.com/PEt5gyuLFB — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) February 8, 2022

🎥— هدف ثاني لـ بالميراس عن طريق اللاعب دودو 🔥 pic.twitter.com/eNVq9fT9QC — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) February 8, 2022

كما وشهد اللقاء طرد نجم فريق الأهلي المصري. أيمن أشرف في الدقيقة ال81، بعد مراجعة حكم المباراة تقنية الفار ليشهر البطاقة الحمراء في وجه ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

🎥— هدف محمد شريف الملغي بداعي التسلل ❌ pic.twitter.com/folHfogd6S — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) February 8, 2022

كما ونجح فريق بالميراس البرازيلي من الصعود إلى الدور النهائي على حساب الأهلي المصري. من بطولة كأس العالم للأندية 2021، ليستعد بعدها لخوض المواجهة النهائية. المرتقبة أمام الفائز من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي على لقب بطولة الأندية.

🎥— لقطة طرد ايمن اشرف ❌

pic.twitter.com/6WwbeRA5Me — كارتر قول ★ (@CARTER7ii) February 8, 2022

فيما يستعد فريق الأهلي للصراع على الميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، في مواجهة الخاسر من مواجهة فريق الهلال السعودي وتشيلسي المقرر يوم غدٍ الأربعاء في دور النصف النهائي من منافسات البطولة.

تشكيلة فريق الأهلي

ودخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى في تشكيلة أساسية أمام بالميراس البرازيلي، حيث تواجد في حراسة المرمى علي لطفي.

لقطات من الشوط الأول لمباراة الأهلي وبالميراس في نصف نهائي كأس العالم للأندية🦅📸 pic.twitter.com/Ngq9Jfpztw — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) February 8, 2022

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من اللاعبين، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أما في خط الوسط جاء كلاً من: محمد هاني، أليو ديينغ، عمرو السولية علي معلول، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشة.

تشكيلة فريق بالميراس البرازيلي

ولعب المدرب البرتغالي أبيل فيريرا في تشكيلة أساسية أمام الأهلي المصري، حيث كان في حراسة المرمى ويفرتون بيريرا.

ESTAMOS NA FINAL! 💪

Com gols de Raphael Veiga e Dudu, vencemos o Al Ahly (EGY) e estamos na decisão do Mundial de Clubes! VAMOS JUNTOS PELO BI! 👊#AvantiPalestra #PALxAHL#JuntosPeloBi pic.twitter.com/7xaIskWW6E — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) February 8, 2022

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: خواكين بيكيريز، لوان، غوستافو غوميز، روشا، لكن في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، زي رافاييل، دانيلو، جوستافو سكاريا، وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، رافائيل فيفا، دودو، رونييليتون دا سيلفا.

(المصدر: وطن + تويتر)