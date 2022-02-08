بالميراس وإقصاء الأهلي المصري من دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021 watanserb.com
بالميراس وإقصاء الأهلي المصري من دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021
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بالميراس يتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية على حساب الأهلي المصري (شاهد)

منافسات دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – أقصى فريق بالميراس البرازيلي منافسه الأهلي المصري من دور النصف النهائي من بطولة كأس العالم .للأندية 2021، بعد تحقيق الفوز على الأخير بهدفين نظيفين دون رد في المباراة التي أقيمت على ملعب ” استاد آل نهيان” في دولة الإمارات.

بالميراس وإقصاء الأهلي المصري

وأحرز فريق بالميراس البرازيلي الهدف الأول في شباك منافسه الأهلي المصري بالدقيقة ال39. من توقيع اللاعب رافائيل فيفا، كما وعزز الفريق البرازيلي نتيجة التقدم بهدف ثاني جاء في الدقيقة ال49 عن طريق النجم البرازيلي المهاري دودو.

كما وشهد اللقاء طرد نجم فريق الأهلي المصري. أيمن أشرف في الدقيقة ال81، بعد مراجعة حكم المباراة تقنية الفار ليشهر البطاقة الحمراء في وجه ويخرج على إثرها خارج أرضية الملعب.

كما ونجح فريق بالميراس البرازيلي من الصعود إلى الدور النهائي على حساب الأهلي المصري. من بطولة كأس العالم للأندية 2021، ليستعد بعدها لخوض المواجهة النهائية. المرتقبة أمام الفائز من مباراة الهلال السعودي وتشيلسي الإنجليزي على لقب بطولة الأندية.

فيما يستعد فريق الأهلي للصراع على الميدالية البرونزية وحصد المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية، في مواجهة الخاسر من مواجهة فريق الهلال السعودي وتشيلسي المقرر يوم غدٍ الأربعاء في دور النصف النهائي من منافسات البطولة.

تشكيلة فريق الأهلي

ودخل المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسيمانى في تشكيلة أساسية أمام بالميراس البرازيلي، حيث تواجد في حراسة المرمى علي لطفي.

وفي دفاع الفريق آتى كلاً من اللاعبين، رامي ربيعة، أيمن أشرف، ياسر إبراهيم، أما في خط الوسط جاء كلاً من: محمد هاني، أليو ديينغ، عمرو السولية علي معلول، وفي هجوم الفريق اعتمد المدرب على الثلاثي، حسين الشحات، طاهر محمد طاهر، محمد مجدي قفشة.

تشكيلة فريق بالميراس البرازيلي

ولعب المدرب البرتغالي أبيل فيريرا في تشكيلة أساسية أمام الأهلي المصري، حيث كان في حراسة المرمى ويفرتون بيريرا.

أما في دفاع الفريق جاء كلاً من: خواكين بيكيريز، لوان، غوستافو غوميز، روشا، لكن في خط الوسط آتى كلاً من اللاعبين، زي رافاييل، دانيلو، جوستافو سكاريا، وفي هجوم الفريق جاء الثلاثي، رافائيل فيفا، دودو، رونييليتون دا سيلفا.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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