باريس سان جيرمان يحلق بعيداً في الصدارة .. تفاصيل ترتيب الدوري الفرنسي

وطن – شهد ختام الأسبوع ال23 من منافسات الدوري الفرنسي. الممتاز لكرة القدم، حفاظ فريق باريس سان جيرمان على عرش صدارة ال” ليغ”، وبفارق كبير أقرب المنافسين له فريق أولمبيك مارسيليا للموسم الحالي.

باريس سان جيرمان والفوز العريض على ليل

ونجح فريق باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز الكبير في مباراته. الأخيرة على حامل اللقب السابق ليل، في قمة الجولة ال23 بخماسية ثمينة مقابل هدف يتيم من منافسات الدوري الفرنسي للدرجة الممتازة.

كما وأحرز أهداف باريس سان جيرمان ” البي أس جي”، اللاعب دانيلو بيريرا. الذي سجل هدفين في اللقاء بالدقيقة ال10 وال51، وبريسنيل كيمبيمبي في الدقيقة ال32، والأرجنتيني ليونيل ميسي في الدقيقة ال38، وكيليان مبابي في الدقيقة ال67.

بينما سجل هدف الفريق المستضيف للقاء على ميدانه ليل، الهدف الوحيد. للفريق في المباراة الذي جاء بالدقيقة ال28 من توقيع سفين بوتمان.

كما ويستعد فريق باريس سان جيرمان لمواجهة منافسه رين مع نهاية الأسبوع الجاري، قبيل المواجهة المنتظرة الأسبوع المقبل أمام نادي ريال مدريد في منافسات دور الثمن النهائي أو ال16. من دوري أبطال أوروبا للموسم 2021-2022.

ترتيب الدوري الفرنسي

ويعتلي فريق باريس سان جيرمان في صدارة ترتيب الدوري الفرنسي. الممتاز برصيد 56 نقطة، بفارق كبير عن الوصيف أولمبيك مارسيليا الذي آتى في المركز الثاني برصيد 43 نقطة.

إليكم جدول ترتيب فرق #الدوري_الفرنسي بعد نهاية مباريات الجولة 23 من البطولة! 📈📉 ما ترتيب فريقك المفضل؟ 👀 pic.twitter.com/eYkJY8pzev — الدوري الفرنسي (@Ligue1_Arab) February 7, 2022

وجاء في المركز الثالث من الترتيب فريق نيس الفرنسي بفارق نقطة واحدة. عن صاحب المركز الثاني مارسيليا برصيد 42 نقطة، أما في المركز الرابع جاء فريق ستراسبورغ برصيد 38 نقطة.

وفي المركز الخامس جاء فريق رين الفرنسي برصيد 37 نقطة، كما وآتى في المركز السادس فريق موناكو برصيد 36 نقطة.

لكن في المركزين السابع والثامن جاء فريقا مونبلييه وأولمبيك ليون. برصيد 34 نقطة، كما ويليه فريق لنس في المركز التاسع برصيد 33 نقطة، أما في عاشر جدول الترتيب فريق نانت برصيد 32 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)