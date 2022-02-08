الإمارات المكان المناسب لماكرون watanserb.com
محمد بن زايد وإيمانويل ماكرون
تقارير

“الإندبندنت”: لماذا تعد الإمارات المكان المناسب لماكرون وفرنسا؟!

كتب باسل النجار
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وطن – رأت الكاتبة صوفيا بربراني في صحيفة “الإندبندنت“، أنه على الرغم من أن الإمارات سرعان ما أصبحت “المكان المناسب” على الصعيدين الإقليمي والدولي، فإن عجز الاتحاد الأوروبي عن تشكيل استراتيجية جماعية تجاه الخليج يعني أن الاتحاد “بعيد كل البعد عن أن يحتل مكانة مرموقة بين القادة العرب”.

ونقلت الكاتبة عن مصدر مطلع توقعه أن يصدر الاتحاد الأوروبي استراتيجية جماعية بشأن الخليج في أيار/مايو.

ولكن، وفق ما رأت الكاتبة، إلى أن يحدث ذلك، “سيواصل الرئيس ماكرون الدفع بمفرده من أجل علاقة وثيقة مع الإمارات. من خلال الدعم العسكري ومبيعات الأسلحة والتبادل الثقافي. بالإضافة إلى وجود أكثر من 600 شركة فرنسية عاملة في الإمارات”.

وقالت الكاتبة إنه “مع صعود أهمية الخليج، من المرجح أن يتضاءل التزام واشنطن. وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى فراغ استراتيجي تملأه بسرعة دول مثل روسيا أو الصين، التي تربط الإمارات معها شراكة استراتيجية شاملة”.

وتابعت قائلة” “حتى الشريك الجديد، إسرائيل، يستعد لإحراز تقدم دبلوماسي بعد اتفاقات ‘إبراهام‘. كل هذا من شأنه أن يترك فرنسا والاتحاد الأوروبي على الهامش”.

علاقات فرنسا مع الخليج لا تقتصر على الإمارات

وأضافت أن علاقات فرنسا مع الخليج لا تقتصر على الإمارات فقط. فهي أيضا على علاقة وثيقة بقطر من “خلال النشاطات التجارية والرياضية”.

وتشير الصحيفة إلى امتلاك صندوق الثروة والسيادة القطري نادي “باريس سان جيرمان” لكرة القدم.

وأوضحت الكاتبة أنّ مدّ فرنسا يد المساعدة سببه إلى حدّ كبير اعتقاد الجانب الفرنسي أنّ منطقة الخليج، ستصبح في العقد القادم، أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقالت الكاتبة صوفيا بربراني إنه “كثيرا ما ميّز ماكرون نفسه عن نظرائه الأوروبيين، من خلال تولي مهام شبه مستحيلة مثل التوسط في حرب ليبيا الأهلية ثمّ الفشل، وإجراء محادثات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الإثنين، في محاولة لخفض التصعيد في الأزمة الأوكرانية”.

وتابعت بربراني قائلة إنه بعيدا عن حصر ما يسمّى بـ”دبلوماسية الجرأة” على البلدان التي ترتبط تاريخياً وجغرافياً بفرنسا، “كان ماكرون منشغلاً بتقوية علاقات فرنسا مع دول، مثل الإمارات. التي تربطها معها علاقات ثنائية تعود لأكثر من عقد من الزمن”.

وأشارت بربراني في مقالها إلى أنّ البلدين “يتفقان على العديد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط. بما في ذلك دعمهما المشترك للقائد العسكري الليبي خليفة حفتر”.

وتحدث المقال عن إظهار فرنسا استعدادها لتقديم دعم عسكري للإمارات الأسبوع الماضي، إذ أعلنت “أنها ستعزز نظام الدفاع الجوي الإماراتي. عقب عدة هجمات بالصواريخ الباليستية وطائرات بدون طيار تبناها المتمردون الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران”.

(المصدر: الإندبندنت – بي بي سي) 

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باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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