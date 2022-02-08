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الإعلامي الكويتي جاسم الجريد يصف الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين بالصديق
الهدهد

إعلامي كويتي يصف صهيوني بـ”الصديق” فلقي ما لم يتوقع!

كتب سالم حنفي
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وطن  – في واقعة أثارت غضب الكويتيين، وصف الإعلامي الكويتي جاسم الجريد، الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين بالصديق، على إثر إشادة الأخير به لتظاهره في ساحة الإرادة ضد منع حفلة “اليوغا” التي ألغتها وزارة الداخلية بعد أن ثارت حولها موجة من الجدل.

اعتبر جاسم الجريد بأن الكويت لا تملك اعلى سقف للحرية بدليل منعها لحفلة “اليوغا”.

من جانبه، احتفى إيدي كوهين المثير للجدل والذي لا يتوانى عن مهاجمة الكويت واميرها وشعبها قائلا: “رياح التغيير آتية إلى الكويت لا محالة. كفووو يا @JasemAljuraid”.

ليرد عليه الجريد” قائلا:” صديقي وزميلي الإعلامي الكبير.. شكراً لمشاعرك ودعمك”.

موجة غضب ضد “جاسم الجريد”

رد “الجريد” على الصهيوني إيدي كوهين، أثار موجة من الغضب بين المغردين الكويتيين، الذي شنوا عليه هجوما عنيفا، مؤكدين بأنه لا يمثل شرفاء الكويت، مذكرين إياه بالمرسوم الامري الذي يمنع التعامل مع الصهاينة، متوعدين إياه بأنه سينال جزاء فعلته هذه.

وقال الدكتور “سعد” ردا على إشادته بـ”كوهين”:”اتأسف لنفسي اني زاملتك في أحد الأيام.. مع الأسف الشديد انك كنت شخصيه جميله عسى ربي يهديك لما هو أصلح لك”.

وقال “فهد العجمي” مذكرا إياه بالمرسوم الاميري الذي يمنع التعامل مع الصهاينة:” هذا ردي عليك والله عندي كلام بس ماعندي ٥٠٠١ الصوره عن الف كلام عندي تفهم ماتفهم مشكلتك”.

من جانبه، علق “محمد الصبيح” قائلا:” صديقك مصدر الإرهاب مبروك عليك”.

أما المغرد “فهد العتيبي” فرد بالقول:”دام هذا صديقك فطز في صديقك”.

وقال “خالد الدحمشي” :”صحفي اسرائيلي و صديقك العزيز (بصقة) على هل شوارب”.

الكويت تقاطع إسرائيل

وكان مجلس الأمة الكويتي، قد وافق مبدئيًا في مايو/آيار 2021على تعديلات مقترحة على “القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني”، هدفها “توسيع دائرة حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها”.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم في بيان قرأه عقب التصويت، إن التعديلات تأتي “للتأكيد على الموقف الكويتي الراسخ شعبيا ورسميًا تجاه قضيتنا المركزية، تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمر الجابر الصباح”، بحسب فيديو نشره في صفحته عبر فيسبوك.

وأضاف الغانم أن “إقرار تعديلات لتشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعاون أو التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة مجلس الأمة المنعقدة اليوم. تستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه وتحية للمجاهدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأدان رئيس مجلس الأمة الكويتي ما وصفه بـ”جرائم” إسرائيل في مدينة القدس وقطاع غزة والضفة الغربية و”الداخل الفلسطيني”.

وفي 31 مايو/أيار 1964، وافق مجلس الأمة الكويتي على “القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل”. بعد مرسوم من أمير الكويت عبد الله السالم الصباح، الصادر في 26 مايو/أيار 1957.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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