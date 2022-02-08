إعلامي كويتي يصف صهيوني بـ”الصديق” فلقي ما لم يتوقع!

وطن – في واقعة أثارت غضب الكويتيين، وصف الإعلامي الكويتي جاسم الجريد، الإعلامي الصهيوني إيدي كوهين بالصديق، على إثر إشادة الأخير به لتظاهره في ساحة الإرادة ضد منع حفلة “اليوغا” التي ألغتها وزارة الداخلية بعد أن ثارت حولها موجة من الجدل.

اعتبر جاسم الجريد بأن الكويت لا تملك اعلى سقف للحرية بدليل منعها لحفلة “اليوغا”.

من جانبه، احتفى إيدي كوهين المثير للجدل والذي لا يتوانى عن مهاجمة الكويت واميرها وشعبها قائلا: “رياح التغيير آتية إلى الكويت لا محالة. كفووو يا @JasemAljuraid”.

رياح التغيير آتية إلى الكويت لا محالة.

كفووو يا @JasemAljuraid . https://t.co/tkCXdB8nF1 — إيدي كوهين אדי כהן 🇮🇱 (@EdyCohen) February 7, 2022

ليرد عليه الجريد” قائلا:” صديقي وزميلي الإعلامي الكبير.. شكراً لمشاعرك ودعمك”.

صديقي وزميلي الإعلامي الكبير.. شكراً لمشاعرك ودعمك 🌹🙏🏼🕊️ — جاسم الجريّد (@JasemAljuraid) February 7, 2022

موجة غضب ضد “جاسم الجريد”

رد “الجريد” على الصهيوني إيدي كوهين، أثار موجة من الغضب بين المغردين الكويتيين، الذي شنوا عليه هجوما عنيفا، مؤكدين بأنه لا يمثل شرفاء الكويت، مذكرين إياه بالمرسوم الامري الذي يمنع التعامل مع الصهاينة، متوعدين إياه بأنه سينال جزاء فعلته هذه.

وقال الدكتور “سعد” ردا على إشادته بـ”كوهين”:”اتأسف لنفسي اني زاملتك في أحد الأيام.. مع الأسف الشديد انك كنت شخصيه جميله عسى ربي يهديك لما هو أصلح لك”.

اتأسف لنفسي اني زاملتك في أحد الأيام.. مع الأسف الشديد انك كنت شخصيه جميله عسى ربي يهديك لما هو أصلح لك — أرجنتيني (@s3d_88_) February 7, 2022

وقال “فهد العجمي” مذكرا إياه بالمرسوم الاميري الذي يمنع التعامل مع الصهاينة:” هذا ردي عليك والله عندي كلام بس ماعندي ٥٠٠١ الصوره عن الف كلام عندي تفهم ماتفهم مشكلتك”.

هذا ردي عليك والله عندي كلام بس ماعندي ٥٠٠١ الصوره عن الف كلام عندي تفهم ماتفهم مشكلتك pic.twitter.com/sJK12AgEml — ﮼فهد،العجمي (@FAHADALAJMl2) February 7, 2022

من جانبه، علق “محمد الصبيح” قائلا:” صديقك مصدر الإرهاب مبروك عليك”.

صديقك مصدر الإرهاب مبروك عليك pic.twitter.com/5ClN4UWiMR — محمــد الصـبـيــح (@m7mdALsabih) February 7, 2022

أما المغرد “فهد العتيبي” فرد بالقول:”دام هذا صديقك فطز في صديقك”.

دام هذا صديقك فطز في صديقك — فهد العتيبي (@F_aloraidi) February 7, 2022

وقال “خالد الدحمشي” :”صحفي اسرائيلي و صديقك العزيز (بصقة) على هل شوارب”.

صحفي اسرائيلي و صديقك العزيز 💦💦💦💦💦 على هل شوارب — KHALED ALDAHMSHY🇰🇼 (@khalidaanzi) February 8, 2022

الكويت تقاطع إسرائيل

وكان مجلس الأمة الكويتي، قد وافق مبدئيًا في مايو/آيار 2021على تعديلات مقترحة على “القانون الموحد لمقاطعة الكيان الصهيوني”، هدفها “توسيع دائرة حظر التعامل أو التطبيع مع إسرائيل ومنظماتها”.

وقال رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم في بيان قرأه عقب التصويت، إن التعديلات تأتي “للتأكيد على الموقف الكويتي الراسخ شعبيا ورسميًا تجاه قضيتنا المركزية، تحت قيادة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمر الجابر الصباح”، بحسب فيديو نشره في صفحته عبر فيسبوك.

وأضاف الغانم أن “إقرار تعديلات لتشديد العقوبات وسد الثغرات على قانون حظر التعاون أو التطبيع مع الكيان الصهيوني الذي تمت الموافقة عليه من حيث المبدأ في جلسة مجلس الأمة المنعقدة اليوم. تستهدف إيصال رسالة جديدة بثبات الموقف الكويتي والتقاء الحكومة والمجلس عليه وتحية للمجاهدين في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.

وأدان رئيس مجلس الأمة الكويتي ما وصفه بـ”جرائم” إسرائيل في مدينة القدس وقطاع غزة والضفة الغربية و”الداخل الفلسطيني”.

وفي 31 مايو/أيار 1964، وافق مجلس الأمة الكويتي على “القانون الموحد لمقاطعة إسرائيل”. بعد مرسوم من أمير الكويت عبد الله السالم الصباح، الصادر في 26 مايو/أيار 1957.

(المصدر: تويتر – وطن)

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