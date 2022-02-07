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محمد صلاح ورسالة ميدو بعد خسارة منتخب مصر كأس أمم أفريقيا watanserb.com
محمد صلاح ورسالة خاصة من نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو
Videoرياضة

ميدو يُوجه رسالة إلى محمد صلاح بعد خسارته لقب كأس أمم أفريقيا 2022 (فيديو)

أسود الترانغا تُتوج بلقب كأس أمم أفريقيا على حساب الفراعنة المصري لأول مرة في تاريخها

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – وجه نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو، رسالة إلى قائد منتخب الفراعنة. محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، عقب خسارة منتخب بلاده التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا أمام السنغال في قمة الدور النهائي من البطولة الأفريقية بركلات الترجيح.

محمد صلاح ورسالة ميدو

وقال النجم المصري المعتزل الكابتن ميدو، في رسالة وجهها إلى محمد صلاح. قائد المنتخب المصري، قائلاً له: ” متزعليش .. أنت عملت اللي عليك، وكنت خير قائد داخل الملعب وخارجه، وبإذن الله ربنا هيعوضك”.

كما ووجه رسالة أخرى إلى النجم المصري مهند لاشين الذي أهدر في تسديد. ركلة الجزاء باتجاه شباك حارس المنتخب السنغالي “إدوارد ميندي” الذي تصدى لها ببراعة، قائلاً: ” لا تحزن على إهدار ركلة الجزاء .. أوجه لك التحية على شجاعتك في التسديد، وكذلك محمد المنعم لا تستمعوا إلى الانتقادات .. أنتم مستقبل مصر”.

منتخب مصر وخسارة لقب كأس أمم أفريقيا أمام السنغال

وفشل منتخب مصر “الفراعنة” في حصد لقب كأس أم أفريقيا للمرة الثامنة. في تاريخ مسيرته في البطولة الأفريقية، أمام منتخب السنغال الذي نجح بالتتويج به لأول مرة في تاريخه بعد وصوله ثلاثة مرات إلى المباراة النهائية وكذلك الثانية على التوالي.

وأهدر منتخب مصر “الفراعنة” ركلة جراء باتجاه شباك حارس المنتخب السنغالي. إدوارد ميندي عن طريق محمد عبد المنعم والتي جاءت بجوار القائم، فيما تصدي الحارس لركلة نجم المنتخب المصري مهند لاشين.

كما وتمكن منتخب السنغال ” أسود الترانغا” من حصد اللقب الأفريقي لأول مرة، بعد الفوز على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

تألق حراس المرمى في نهائي أمم أفريقيا

وشهدت المباراة النهائية التي امتدت إلى الأشواط الإضافية، التألق الملفت لحراس مرمى المنتخبين طيلة مجريات أحداث اللقاء، فقد أنقذ حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل منتخب بلاده من تقدم السنغال مبكراً في المباراة بعد تصديه الرائع لركلة جراء النجم السنغالي ساديو ماني.

وكذلك التألق الذي قدمه أفضل حارس في العالم لعام 2021، السنغالي إدوارد ميندي للعديد من الكرات القاتلة باتجاه شباك مرماه، إلى جانب قيادة منتخب بلاده للتتويج باللقب في ركلات الترجيح بعد تصديه لركلة جزاء واحدة.

ويستعد منتخب مصر” الفراعنة”، لمواجهة السنغال ” أسود الترانغا” ذهاباً وإياباً في المواجهة الحاسمة من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمشاركة في مونديال قطر 2022.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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