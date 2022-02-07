ميدو يُوجه رسالة إلى محمد صلاح بعد خسارته لقب كأس أمم أفريقيا 2022 (فيديو)

وطن – وجه نجم المنتخب المصري السابق أحمد حسام ميدو، رسالة إلى قائد منتخب الفراعنة. محمد صلاح هداف فريق ليفربول الإنجليزي، عقب خسارة منتخب بلاده التتويج بلقب كأس أمم أفريقيا أمام السنغال في قمة الدور النهائي من البطولة الأفريقية بركلات الترجيح.

محمد صلاح ورسالة ميدو

وقال النجم المصري المعتزل الكابتن ميدو، في رسالة وجهها إلى محمد صلاح. قائد المنتخب المصري، قائلاً له: ” متزعليش .. أنت عملت اللي عليك، وكنت خير قائد داخل الملعب وخارجه، وبإذن الله ربنا هيعوضك”.

كما ووجه رسالة أخرى إلى النجم المصري مهند لاشين الذي أهدر في تسديد. ركلة الجزاء باتجاه شباك حارس المنتخب السنغالي “إدوارد ميندي” الذي تصدى لها ببراعة، قائلاً: ” لا تحزن على إهدار ركلة الجزاء .. أوجه لك التحية على شجاعتك في التسديد، وكذلك محمد المنعم لا تستمعوا إلى الانتقادات .. أنتم مستقبل مصر”.

بعد المشوار البطولي في كأس الأمم الأفريقية.. ميدو يقدم "روشتة" الصعود لكأس العالم 2022.. ويفتح النار على اللجان الإلكترونية🔥#الريمونتادا#قناة_المحور@midoahm pic.twitter.com/qhTLcBqK4y — الريمونتادا ⚽ AlRemontada (@alremontadacom) February 6, 2022

منتخب مصر وخسارة لقب كأس أمم أفريقيا أمام السنغال

وفشل منتخب مصر “الفراعنة” في حصد لقب كأس أم أفريقيا للمرة الثامنة. في تاريخ مسيرته في البطولة الأفريقية، أمام منتخب السنغال الذي نجح بالتتويج به لأول مرة في تاريخه بعد وصوله ثلاثة مرات إلى المباراة النهائية وكذلك الثانية على التوالي.

أصعب مقدمة من ميدو بعد الهزيمة أمام السنغال😞خسرنا البطولة.. بس كسبنا لاعيبة رجالة ومدرب محترم🇪🇬#الريمونتادا#قناة_المحور@midoahm pic.twitter.com/9g18YnF4lO — الريمونتادا ⚽ AlRemontada (@alremontadacom) February 6, 2022

وأهدر منتخب مصر “الفراعنة” ركلة جراء باتجاه شباك حارس المنتخب السنغالي. إدوارد ميندي عن طريق محمد عبد المنعم والتي جاءت بجوار القائم، فيما تصدي الحارس لركلة نجم المنتخب المصري مهند لاشين.

ملخص المباراة: 🇸🇳 (4) 0-0 (2) 🇪🇬 في نهائي مثير، السنغال تتغلب على مصر بركلات الترجيح لتحصد لقبها الأول في #كاس_الامم_الافريقية 🔝#كأس_الأمم_الإفريقية2021 | #الكاميرون2021 | @Football2Gether pic.twitter.com/Z1trjRvdMj — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 7, 2022

كما وتمكن منتخب السنغال ” أسود الترانغا” من حصد اللقب الأفريقي لأول مرة، بعد الفوز على نظيره منتخب مصر بركلات الترجيح بنتيجة 4/2.

تألق حراس المرمى في نهائي أمم أفريقيا

وشهدت المباراة النهائية التي امتدت إلى الأشواط الإضافية، التألق الملفت لحراس مرمى المنتخبين طيلة مجريات أحداث اللقاء، فقد أنقذ حارس المنتخب المصري محمد أبو جبل منتخب بلاده من تقدم السنغال مبكراً في المباراة بعد تصديه الرائع لركلة جراء النجم السنغالي ساديو ماني.

🛡️ مُتخصص في التصدي لركلات الجزاء 🛡️ بطريقة أكثر من رائعة، استطاع محمد أبو جبل حامي عرين منتخب مصر التصدي لركلة جزاء ساديو ماني في الدقائق الأولى من المباراة النهائية لـ #كأس_الأمم_الإفريقية2021 🧤#كأس_الأمم_الإفريقية | #الكاميرون2021 | @mohmedabogabal pic.twitter.com/e0X7dCTDDZ — توتال إنيرجيز كأس الأمم الإفريقية 🏆 (@caf_online_AR) February 7, 2022

وكذلك التألق الذي قدمه أفضل حارس في العالم لعام 2021، السنغالي إدوارد ميندي للعديد من الكرات القاتلة باتجاه شباك مرماه، إلى جانب قيادة منتخب بلاده للتتويج باللقب في ركلات الترجيح بعد تصديه لركلة جزاء واحدة.

ويستعد منتخب مصر” الفراعنة”، لمواجهة السنغال ” أسود الترانغا” ذهاباً وإياباً في المواجهة الحاسمة من تصفيات أفريقيا المؤهلة للمشاركة في مونديال قطر 2022.

(المصدر: وطن + وسائل إعلام مصرية)