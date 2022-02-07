محمد عساف يرزق بمولود ويسميه ريان watanserb.com
محمد عساف يرزق بمولود ويسميه ريان
حياتنا

محمد عساف يرزق بمولود ويسميه ريان على اسم الطفل المغربي (شاهد)

كتب شيراز ماضي
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وطن – أعلن محبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف عن استقباله أوّل مولود، كاشفاً عن تسميته “ريان” فيما يبدو على اسم الطفل المغربي الذي توفي بعد سقوطه في بئر عميقة.

أعلن ذلك محمد عساف عبر خاصية “ستوري” في حسابه الرسمي بموقع “انتسغرام”.

وارتبط محمد عساف بفتاة من خارج الوسط الفني عام 2020، بعد فترة من انفصاله عن الإعلامية الفلسطينية لينا القيشاوي بعد خطبة استمرت لأشهر قليلة، حينما كانت تقدم برنامجاً على قناة فلسطينية محليّة.

وشيع الآلاف اليوم الإثنين، الطفل ريان إلى مثواه الأخير .

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت وفاة الطفل “ريان” عقب إخراجه من البئر التي سقط فيها بعد جهود مضنية استمرت لمدة خمسة أيام متواصلة ليلا ونهارا.

وقال التلفزيون المغربي في بيان مساء السبت، نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.

وبعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان، قال الديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، وقدم لهما التعازي .

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.وفق بيان الديوان الملكي المغربي

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.

(المصدر: انستغرام محمد عساف – رصد وطن)

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شيراز ماضي

صحفية فلسطينية، درست اللغة العربية والصحافة في جامعة بيت لحم، مهتمة بالشأن الفلسطيني بشكل خاص، والعربي بشكل عام، حصلت على العديد من الدورات في الصحافة الاستقصائية والدعم والمناصرة والتغطية الصحفية الميدانية والسلامة المهنية وإدارة صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها.
لدي معرفة وخبرة جيدة في التصوير الصحفي والمونتاج وتعديل الصور. وعملت كمراسلة ومعدة تقارير لدى موقع شبكة قدس الإخبارية وموقع دنيا الوطن، ومحررة في راديو بيت لحم 2000، وأخيرا التحقت بفريق موقع (وطن) بداية عام 2022، كمحررة وناشرة للأخبار بالأقسام السياسية والمنوعة.

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