محمد عساف يرزق بمولود ويسميه ريان على اسم الطفل المغربي (شاهد)

وطن – أعلن محبوب العرب الفنان الفلسطيني محمد عساف عن استقباله أوّل مولود، كاشفاً عن تسميته “ريان” فيما يبدو على اسم الطفل المغربي الذي توفي بعد سقوطه في بئر عميقة.

أعلن ذلك محمد عساف عبر خاصية “ستوري” في حسابه الرسمي بموقع “انتسغرام”.

وارتبط محمد عساف بفتاة من خارج الوسط الفني عام 2020، بعد فترة من انفصاله عن الإعلامية الفلسطينية لينا القيشاوي بعد خطبة استمرت لأشهر قليلة، حينما كانت تقدم برنامجاً على قناة فلسطينية محليّة.

وشيع الآلاف اليوم الإثنين، الطفل ريان إلى مثواه الأخير .

📷 وسط حزن وأسى كبيرين .. الآلاف يشيعون الطفل المغربي #ريان الذي هزت وفاته العالم . pic.twitter.com/VmwUeOPgDO — وطن. يغرد خارج السرب (@watan_usa) February 7, 2022

وكانت السلطات المغربية قد أعلنت وفاة الطفل “ريان” عقب إخراجه من البئر التي سقط فيها بعد جهود مضنية استمرت لمدة خمسة أيام متواصلة ليلا ونهارا.

وقال التلفزيون المغربي في بيان مساء السبت، نقلاً عن مسؤولين إنّ الطفل ريان توفي قبل الوصول إليه.

وبعد الإعلان عن وفاة الطفل ريان، قال الديوان الملكي المغربي إن العاهل المغربي محمد السادس أجرى اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدي الفقيد، الذي وافته المنية، وقدم لهما التعازي .

وأكد ملك المغرب أنه كان يتابع عن كثب، تطورات هذا الحادث المأساوي، حيث أصدر تعليماته لكل السلطات المعنية، قصد اتخاذ الإجراءات اللازمة، وبذل أقصى الجهود لإنقاذ حياة الفقيد، إلا أن إرادة الله تعالى شاءت أن يلبي داعي ربه راضيا مرضيا.وفق بيان الديوان الملكي المغربي

وشكّل الإعلان عن خبر وفاة الطفل ريان، صدمة كبيرة وحزينة، للملايين الذين كانوا يمنّون النفس بخروجه حيّاً من البئر العميقة التي سقط فيها الثلاثاء الماضي.