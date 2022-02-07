المدرب زيدان طلب التوقيع مع رونالدو من أجل قيادة تدريب باريس سان جيرمان watanserb.com
المدرب زيدان طلب التوقيع مع رونالدو من أجل قيادة تدريب باريس سان جيرمان
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ما هو شرط زيدان الوحيد للموافقة على تدريب باريس سان جيرمان؟!

الفرنسي زيدان يطلب التعاقد مع رونالدو من أجل قيادة تدريب باريس سان جيرمان

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – كشفت صحيفة بريطانية عن شرط المدرب الفرنسي. زين الدين زيدان 49 عاماً، من أجل تولي مهام قيادة تدريب باريس سان جيرمان خلال الفترة المقبلة.

شرط زيدان لتدريب باريس سان جيرمان

وأفادت صحيفة ” ديلي ميرو” البريطانية في تقرير لها نشرته اليوم الاثنين، بأن المدرب الفرنسي. زين الدين زيدان قد وضع على طاولة المفاوضات مع إدارة باريس سان جيرمان .”البي أس جي”، كأول مطلب له من أجل تولي قيادة الفريق الباريسي وهو التعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مستغلاً عدم سعادة الأخير مع ناديه الحالي مانشستر يونايتد.

وبينت الصحيفة، بأن المدرب الفرنسي زيدان يعتبر النجم البرتغالي. كريستيانو رونالدو عنصرا حاسماً لا بد من ضمه داخل صفوف تشكيلة باريس سان جيرمان، خلال المواسم المقبلة، إلى جانب العلاقة القوية بينهما داخل الملعب وخارجه.

وكان المدرب الفرنسي زيدان قد رحل عن صفوف نادي ريال مدريد الإسباني. بعد تقديم استقالته إلى إدارة الفريق الملكي في صيف عام 2021.

باريس سان جيرمان ومحاولة ضم رونالدو

كما وسبق وأن حاول نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، التوقيع مع النجم البرتغالي. كريستيانو رونالدو، لكن مفاوضاته لم تكلل في إقناع الأخير بالقدوم إلى النادي الباريسي.

وأردفت الصحيفة البريطانية، ” كريستيانو رونالدو يبدو مقتنعاً .هذه المرة بتجربة القدوم إلى باريس سان جيرمان، واللعب بجوار الثنائي المهاري الأرجنتيني ليونيل ميسي وزميله البرازيلي نيمار جونيور.

وأشارت تقارير إنجليزية في وقت سابق، عن عودة المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو إلى الدوري الإنجليزي من جديد، لكن هذه المرة ستكون بقيادة تدريب مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”. وسط تأييد ودعم من قبل رئيس النادي الإنجليزي أليكس فيرغسون للتفاوض معه والترحيب بقدومه، في ظل النتائج المخيبة التي يقدمها الفريق تحت قيادة المدرب الألماني الحالي رالف رانغنيك.

ويتصدر فريق باريس سان جيرمان قائمة ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 56 نقطة، بفارق كبير عن أقرب المنافسين إليه فريق أولمبيك مارسيليا الذي جاء في المركز الثاني برصيد 43 نقطة خلال منافسات الموسم الجاري.

(المصدر: وطن + ديلي ميرو)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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