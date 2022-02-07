كائنات بحرية غامضة تثير حيرة العلماء.. أحدهم هاجم صياد بشراسة! (فيديو)

وطن – نشرت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية تقريرا سلطت الضوء من خلاله على الكائنات البحرية الغامضة الموجودة في قاع البحر. والتي لا تزال إلى حد هذه اللحظة تحير العلماء خاصة بعد ما أكدت دراسة حديثة أنه لا يزال هناك الكثير مما لا نعرفه حول هذه المخلوقات.

لغز المخلوقات البحرية

اعترف الباحثون من خلال دراسة عالمية كبرى أنهم ما زالوا لا يعرفون بعض العينات التي عثروا عليها في قاع المحيط.

في الواقع، كانت غالبية العينات التي وجدوها تحتوي على حمض نووي لم يسبق رؤيته من قبل. وهذا يعني أن الكائنات التي جاءت منها العينات غير معروفة تمامًا من العلم الحديث.

كان أستاذ علم الوراثة جان باولوفسكي من جامعة جنيف في سويسرا . قد شارك في دراسة عالمية قارنت خيوط الحمض النووي المأخوذة من المواد الموجودة في قاع محيطات العالم. بتلك الموجودة في الكائنات التي تعيش بالقرب من السطح.

نتائج الدراسة الحديثة

تشير استنتاجات البحث إلى أنه قد يكون هناك أكثر من ثلاثة أضعاف الحياة المتباينة في قاع محيطاتنا مما كان يعتقد سابقًا. لذلك لا يزال هناك الكثير من الألغاز التي نحتاج إلى حلها هناك.

وفي هذا السياق، قال البروفيسور باولوفسكي: “لقد قارنا تسلسل الحمض النووي لقاع البحار العميقة. بجميع التسلسلات المرجعية المتاحة لخلايا حقيقيات النوى.”

وأضاف “تشير بياناتنا إلى أن ما يقرب من ثلثي حياة التنوع في قاع المحيط لا يمكن ربطها بأي مجموعة معروفة. مما يبين فجوة كبيرة في معرفتنا بالتنوع البيولوجي البحري.”

مخلوق بحري مخيف يهاجم صياد

في الأسبوع الماضي، تم تداول مقطع فيديو مرعب تقشعر له الأبدان على وسائل التواصل الإجتماعي. يظهر صيادًا يحاول يائسًا الفرار بقاربه السريع من وحش بحري متوهج العينين.

وقد التقط الصياد هذا الفيديو المخيف وهو يحاول النجاة من المخلوق. قبالة ساحل ريو غراندي دو سول، أقصى ولاية في جنوب البرازيل.

وكتب الصياد على مقطع الفيديو الذي تتراوح مدته 47 ثانية، والذي شاركه عبر الإنترنت “أراد مهاجمتي”.

وقد ظهر هذا الأخير في هذا الفيديو المرعب يقود بسرعة قاربه. محاولا يائسًا الهروب من الوحش المجهول الهوية.

وهذا المخلوق البحري الوحشي يظهر ومن خلال مقطع الفيديو. على أنه حيوان بحري طويل بعيون متوهجة وهو يطارد الصياد.

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)

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