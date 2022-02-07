فيديو جديد.. آخر ما قاله ريان أثناء سقوطه في البئر watanserb.com
حذر والد ريان الناس من المحتالين الذي أنشأوا صفحات باسمه
Videoالهدهد

فيديو جديد.. آخر ما قاله ريان أثناء سقوطه في البئر (شاهد)

كتب باسل النجار
0

وطن – ظهر خالد أورام والد الطفل المغربي ريان، في فيديو جديد انتشر اليوم.  ويبدو أنه تم تصويره أثناء عملية الإنقاذ وهو ينادي على ابنه ريان من فتحة البئر.

“طلعوني”

ووفق الفيديو الذي بثته منصة “شوف تي في” المغربية ولاقى انتشارا واسعا. فإن ريان بحسب رواية والده كان يبكي ويقول بصوت ضعيف: “طلعوني طلعوني”.

ولفت خالد أورام إلى أنه لا يعلم كيف وقع ابنه في البئر، موضحا أنه عندما عاد من الصلاة لم يجده.

وقال والد ريان إن إنقاذ ابنه كان يبدو صعبا. كونه قضى نحو 5 أيام داخل البئر.

مشيرا إلى أنه استعان بالسلطات المغربية في البداية، لإدخال شخص، لكن فشلت المحاولة نظرا لضيق البئر.

والد ريان يحذر

وكان والد ريان قد خرج في لقاء أول أمس، ليحذر الناس من المحتالين الذي أنشأوا صفحات باسمه.

وقال خالد أورام: “فتحوا صفحات باسمي في فيسبوك ليأخذوا المال من الناس .. استغلوني وأنا ابني تحت الارض.”

تشييع ريان لمثواه الأخير

وشارك اليوم، الاثنين، المئات في تشييع جنازة الصبي المغربي ريان. الذي قضى خمسة أيام محاصرا في بئر وتوفي بعد ذلك على الرغم من عملية إنقاذ واسعة النطاق، بعد يومين من إخراج جثمانه.

وفي هذا السياق قالت وكالة “فرانس برس” إن المئات حضروا مراسم التشييع في مقبرة بالقرب من قرية “إغران”. التي كان يقطنها الطفل البالغ من العمر خمس سنوات في محافظة شفشاون.

وكان الطفل ريان سقط في بئر على عمق 32 مترا في 2 فبراير الجاري. مما أثار جهودا مضنية لإنقاذه لفتت الانتباه في جميع أنحاء العالم.

وتجمع في المغرب المئات عند البئر وتبع آلاف آخرون جهود الإنقاذ عبر الإنترنت. إلا أن النهاية كانت مأساوية وصادمة للجميع حيث خرج ريان جثة هامدة من البئر.

 

المصدر: (وطن – متابعات)

 

اقرأ أيضا

مفتي سلطنة عمان أحمد الخليلي ينعي وفاة ريان بكلمات مُبكية

هذا ما فعلته دنيا بطمة وشقيقتها تضامنا مع والدي ريان (شاهد)

منزل مجهز بالكامل .. المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله يتبرع لعائلة ريان (شاهد)

صورة مؤلمة .. دموع والدة ريان بعد إخبارها بوفاته تهزّ الجميع (شاهد)

نجوم وأندية عالمية في كرة القدم ينعون الطفل المغربي “ريان”

لماذا تسبب نعي رغد صدام حسين للطفل ريان في هجوم البعض عليها؟

خديجة بن قنة تغرّد عن وفاة ريان وكيف برّدت مأساته “نار الفتنة بين شعبين شقيقين”

لمحمود الحسنات.. تغريدة من 6 كلمات عن وفاة ريان هي الأكثر تداولاً

حفيظ دراجي يعزي المغربيين وهذا ما قاله بعد وفاة ريان (تغريدة)

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها.

مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
الهدهد

مُلحد يمني يتطاول على مفتي سلطنة عمان لنعيه الطفل “ريان” .. هذا ما قاله

الهدهد

يوتيوبر سعودي يقدم هدية ثمينة لوالد ووالدة “ريان” ويبحث عمّن يوصله بهم

الهدهد

خديجة بن قنة تغرّد عن وفاة ريان وكيف برّدت مأساته “نار الفتنة بين شعبين…

الهدهد

هل مات ريان قبل وصول فرق الإنقاذ إليه أم بعد إخراجه من البئر؟!

الهدهد

صورة مؤلمة .. دموع والدة ريان بعد إخبارها بوفاته تهزّ الجميع (شاهد)

الهدهد

“وطن” تكشف .. هل هذه صورة ريان في سيارة الإسعاف بعد إخراجه من البئر؟!

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More