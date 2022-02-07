فيديو جديد.. آخر ما قاله ريان أثناء سقوطه في البئر (شاهد)

وطن – ظهر خالد أورام والد الطفل المغربي ريان، في فيديو جديد انتشر اليوم. ويبدو أنه تم تصويره أثناء عملية الإنقاذ وهو ينادي على ابنه ريان من فتحة البئر.

“طلعوني”

ووفق الفيديو الذي بثته منصة “شوف تي في” المغربية ولاقى انتشارا واسعا. فإن ريان بحسب رواية والده كان يبكي ويقول بصوت ضعيف: “طلعوني طلعوني”.

ولفت خالد أورام إلى أنه لا يعلم كيف وقع ابنه في البئر، موضحا أنه عندما عاد من الصلاة لم يجده.

وقال والد ريان إن إنقاذ ابنه كان يبدو صعبا. كونه قضى نحو 5 أيام داخل البئر.

مشيرا إلى أنه استعان بالسلطات المغربية في البداية، لإدخال شخص، لكن فشلت المحاولة نظرا لضيق البئر.

والد ريان يحذر

وكان والد ريان قد خرج في لقاء أول أمس، ليحذر الناس من المحتالين الذي أنشأوا صفحات باسمه.

وقال خالد أورام: “فتحوا صفحات باسمي في فيسبوك ليأخذوا المال من الناس .. استغلوني وأنا ابني تحت الارض.”

في لقاء مع والد الفقيد #ريان أمس خرج هذا المسكين ليحذر الناس من المحتالين وقال: فتحوا صفحات بإسمي في فيسبوك ليأخذوا المال من الناس .. استغلوني وأنا ابني تحت الارض. لايمكن أن يكون للمحتال ضمير أبداً، والاحتيال عبر الانترنت على وجه الخصوص يمثّل عالم موحش! pic.twitter.com/pcf9ZtJ8lR — فيصل العبدالكريم (@f_alabdulkarim) February 5, 2022

تشييع ريان لمثواه الأخير

وشارك اليوم، الاثنين، المئات في تشييع جنازة الصبي المغربي ريان. الذي قضى خمسة أيام محاصرا في بئر وتوفي بعد ذلك على الرغم من عملية إنقاذ واسعة النطاق، بعد يومين من إخراج جثمانه.

وفي هذا السياق قالت وكالة “فرانس برس” إن المئات حضروا مراسم التشييع في مقبرة بالقرب من قرية “إغران”. التي كان يقطنها الطفل البالغ من العمر خمس سنوات في محافظة شفشاون.

وكان الطفل ريان سقط في بئر على عمق 32 مترا في 2 فبراير الجاري. مما أثار جهودا مضنية لإنقاذه لفتت الانتباه في جميع أنحاء العالم.

وتجمع في المغرب المئات عند البئر وتبع آلاف آخرون جهود الإنقاذ عبر الإنترنت. إلا أن النهاية كانت مأساوية وصادمة للجميع حيث خرج ريان جثة هامدة من البئر.

المصدر: (وطن – متابعات)

اقرأ أيضا