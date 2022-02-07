سناب رهف القنون
رهف القنون
حياتنا

سناب رهف القنون يشتعل بصورة فاضحة وهي تتعاطى الحشيش!

كتب رفيف عبدالله
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وطن – أشعلت الشابة السعودية رهف القنون ضجةً بمواقع التواصل، بصورة مثيرة، نشرتها على حسابها في سناب شات، ظهرت فيها وهي بملابس جريئة للغاية، وتُدخّن ما قال الجمهور إنها سيجارة “حشيش” .

ولا تتوقف رهف القنون عن نشر صور جريئة، خاصة بعدما روجت لصفحتها على موقع إباحي.

ونشرت رهف القنون الصورة وهي ترتدي زي أرنب معلقة: “الرابط الخاص بمنشوراتي في موقع Only fans موجود في المعلومات الخاصة بي.. بنولعها”.

و”Only Fans” هو موقع لنشر الصور ومقاطع الفيديو الإباحية ومقره لندن. حيث يجني مستخدموه الأموال نظير نشر صورهم وفيديوهات خاصة بهم.

الجدير بالذكر أن القنون فتاة سعودیة من موالید عام 2000، اتهمت عائلتها بمنعھا من الدراسة في الجامعة التي ترید.

كما حبسھا شقیقھا بمساعدة من والدتھا لشھور وذلك بعدما قصت شعرها بل تعرضت للإیذاء الجسدي والنفسي وكانت قاب قوسین أو أدنى من أن یفرض علیھا زواج تقلیدي من دون رغبتھا.

وتعرضت الناشطة السعودیة لتھدیدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام؛ ما جعلھا تطلب اللجوء إلى كندا.

وتحصنت رهف بعد هروبها من أسرتها داخل غرفة في فندق بمطار (بانكوك) الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

(المصدر: متابعات وطن) 

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رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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