سناب رهف القنون يشتعل بصورة فاضحة وهي تتعاطى الحشيش!

وطن – أشعلت الشابة السعودية رهف القنون ضجةً بمواقع التواصل، بصورة مثيرة، نشرتها على حسابها في سناب شات، ظهرت فيها وهي بملابس جريئة للغاية، وتُدخّن ما قال الجمهور إنها سيجارة “حشيش” .

ولا تتوقف رهف القنون عن نشر صور جريئة، خاصة بعدما روجت لصفحتها على موقع إباحي.

ونشرت رهف القنون الصورة وهي ترتدي زي أرنب معلقة: “الرابط الخاص بمنشوراتي في موقع Only fans موجود في المعلومات الخاصة بي.. بنولعها”.

و”Only Fans” هو موقع لنشر الصور ومقاطع الفيديو الإباحية ومقره لندن. حيث يجني مستخدموه الأموال نظير نشر صورهم وفيديوهات خاصة بهم.

الجدير بالذكر أن القنون فتاة سعودیة من موالید عام 2000، اتهمت عائلتها بمنعھا من الدراسة في الجامعة التي ترید.

كما حبسھا شقیقھا بمساعدة من والدتھا لشھور وذلك بعدما قصت شعرها بل تعرضت للإیذاء الجسدي والنفسي وكانت قاب قوسین أو أدنى من أن یفرض علیھا زواج تقلیدي من دون رغبتھا.

وتعرضت الناشطة السعودیة لتھدیدات بالقتل بسبب ارتدادها عن الإسلام؛ ما جعلھا تطلب اللجوء إلى كندا.

وتحصنت رهف بعد هروبها من أسرتها داخل غرفة في فندق بمطار (بانكوك) الدولي لتجنب ترحيل السلطات التايلاندية لها.

(المصدر: متابعات وطن)

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