سعودي يتعرض لصدمة بعد استيقاظه من غيبوبته بسبب ما فعلته زوجته! (فيديو)

وطن – روى مواطن سعودي قصة غريبة حدثت له بسبب زوجته، وعرضته إلى صدمة وأزمة نفسية إلى الآن.

غيبوبة 6 أشهر

وقال المواطن السعودي في مداخلة لبرنامج “بعد المنتصف” عبر إذاعة mbc fm، إنه تعرض لحادث أدخله في غيبوبة لمدة 6 أشهر.

وأشار الزوج إلى أنه بعد استيقاظه من الغيبوبة، تفاجأ بأن زوجته قامت بخلعه وتزوجت من شخص آخر.

وتابع: “تنازلت عن وظيفتي من أجلها والانتقال معها إلى مدينة أخرى معها”.

متوفي دماغياً

ولفت الزوج إلى أنه وبدأ يسترجع ذكرياته بعد استيقاظه، وانصدم بأن زوجته قدمت دعوى خلع بحقه، بحجة أنه متوفي دماغيا.

وكشف الزوج أنه اكتشف أمر خلع زوجته له بعد شهر من استفاقته من الغيبوبة، مشيراً إلى أنه دخل في صدمة قوية بسبب الأمر. ولم تعد لديه ثقة بأحد. وعدم تقبل الوضع الاجتماعي والآخرين من حوله. ولا يزال يعاني من الآلام.

تنازل عن وظيفته من أجلها فخلعته وهو في غيبوبة..

هدوء: افقت من الغيبوبة بعد ستة أشهر ولم أجد زوجتي واكتشفت أنها خلعتني#بعد_المنتصف @Yshamrani#MBCFM pic.twitter.com/p9Rlws6WZF — #MBCFM (@mbc_fm) February 6, 2022

وأثارت القصة جدلاً بين الناشطين، فمنهم من رأى أن الحادث خير للزوج لأنه كشف زيف زوجته.

بينما رأى آخرون أنه كان يحق للزوجة أن ترى حياتها وتستمر بعدما فقدت الأمل في استيقاظ زوجها.

قضية خلع غريبة

وسبق أن كشف محامٍ سعودي قضية خلع عروس عريسها بعد يومين من عودتهما من شهر العسل . في حادثةٍ غريبة شهدتها السعودية أيضا.

ونشر الناشط والاعلامي السعودي فارس البشيري، عبر حسابه الرسمي في “سناب شات”، مقطعاً مصوراً، قابل فيه المحامي الذي تحدث عن ظروف وأسباب خلع الزوجة لزوجها.

وقال المحامي إن الخلع وقع بعدما عادا من شهر العسل بيومين بالضبط، حيث تقدمت ضد زوجها بدعوى خلع، قائلا ان السبب هو ان زوجها أسكنها بفندق 3 نجوم و ليس من فئة الخمس نجوم.

واعتبرت العروس أن هذا ليس ما كانت تريده لجودة حياتها في المستقبل.

لا يهتم بالتفاصيل

ورأت أنّه طالما لم يختر لها في شهر العسل فندق 5 نجوم فإنه لا يهتم بالتفاصيل والجودة؛ لذا اختارت خلعه.

والخلع؛ هو طلب طلاق من الزوجة في مقابل تقديمها تعويض للزوج منها أو من أهلها.

كما لا يستطيع الزوج العودة لها مرة أخرى بعد اكتمال كافة إجراءات الخلع.

بينما سمي الخلع بذلك لأنّ المرأة في هذه الحالة تقوم بخلع نفسها بطلب التنازل عن كل شيء في مقابل الطلاق.

المصدر: (وطن – متابعات)

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