رئيس لجنة اعتصام أبناء المهرة يعلن تضامنه مع سلطنة عمان في مواجهة حملة التضليل التي تتعرض لها

وطن – تضامنا مع السلطنة في ظل الحملة الشرسة التي تتعرض لها من حسابات الذباب الإلكتروني الإماراتي ومواليها من مؤيدي الانتقالي اليمني الجنوبي المدعوم إماراتيا. عبر رئيس لجنة اعتصام أبناء المهرة، حميد زعبنوت عن شكره لسلطنة عمان على مواقفها النبيلة تجاه اليمن وشعبه.

وقال “زعبنوت” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “موقف الأشقاء في سلطنة عُمان الرسمي لم يتغير منذ اعلان الحرب على اليمن وساهمت السلطنة حكومة وشعباً في التخفيف من أعباء الحرب المفروضة. من خلال فتح المنفذ البري الوحيد للمواطنين اليمنيين والمرضى والمسافرين وعملت على تسهيل مرورهم عبر أراضيها.”

موقف الأشقاء في سلطنة عُمان الرسمي لم يتغير منذ اعلان الحرب على اليمن وساهمت السلطنة حكومة وشعباً في التخفيف من أعباء الحرب المفروضة من خلال فتح المنفذ البري الوحيد للمواطنين اليمنيين والمرضى والمسافرين وعملت على تسهيل مرورهم عبر أراضيها. #حميد_زعبنوت — حميد زعبنوت hameed zaabnoot (@hameed1zabnoot2) February 6, 2022

وأضاف في تغريدة أخرى: “ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله فأننا نشكر ونثمن المجهودات الرسمية والشعبية التي يقوم بها الأشقاء في سلطنة عمان مع كافة أبناء اليمن. رغم محاولات الشيطنة والتشويه الذي تمارسه بعض الجهات مسبقة الدفع والتي لها أهداف أخرى من هذه الحملات المسعورة ضد سلطنة عمان”.

ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله فأننا نشكر ونثمن المجهودات الرسمية والشعبية التي يقوم بها الأشقاء في سلطنة عُمان مع كافة أبناء اليمن رغم محاولات الشيطنة والتشويه الذي تمارسه بعض الجهات مسبقة الدفع والتي لها أهداف أخرى من هذه الحملات المسعورة ضد #سلطنة_عمان#حميد_زعبنوت — حميد زعبنوت hameed zaabnoot (@hameed1zabnoot2) February 6, 2022

حملة تحريض ضد سلطنة عمان

وكانت “وطن” قد رصدت خلال الأيام الماضية، العديد من الحسابات التي قامت بتوجيه الاتهامات الباطلة ضد السلطنة والتحريض عليها بتهم ثبت مرارا وبالدلائل كذبها.

واتضح ان تلك الاتهامات الملفقة جميعها صادرة من حسابات أمنية إماراتية أو من حسابات تابعة ليمنيين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتأتي هذه الحملة المشبوهة ضد سلطنة عمان ومواقفها. في وقت أكد فيه سياسيون وناشطون يمنيون وخليجيون، أن سجل سلطنة عمان حافل بالمواقف “المتوازنة” والثابتة تجاه اليمن ووحدته وسلامه أراضيه. اضافة لمساعيها المتواصلة في سبيل العمل على حل الأزمة اليمنية المستمرة منذ 6 سنوات.

يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية كانت سلطنة عمان تعمل بشكل غير معلن، لوساطة لحل أزمة اليمن. من خلال تنسيق لقاءات على مستوى منخفض بين التحالف والحوثيين. إضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين دوليين وغربيين والوفد الحوثي.

واعتبر مراقبون أن الموقف العماني من الأزمة اليمنية، والذي تشكل في أواخر عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد. يعد تحولا بارزا في نهج السياسة العمانية التي ظلت تفضل النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية الإقليمية والدولية.

وعبر وسم ” #سلطنة_عمان_في_قلوب_اليمنيين “، الذي تم تدشينه على موقع “تويتر”، فند عدد من الناشطين والمسؤولين، الحملات الممولة والمغرضة. التي تهدف إلى النيل من سمعة ومكانة سلطنة عمان. ودورها الحيادي في التعاطي مع الأزمة اليمنية. مستذكرين مواقفها الداعمة لجهود إحلال السلام في اليمن ووقف الحرب.

(المصدر: تويتر – وطن)

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