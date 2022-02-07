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رئيس لجنة اعتصام أبناء المهرة watanserb.com
رئيس لجنة اعتصام أبناء المهرة يتضامن مع سلطنة عمان ضد حملة التشويه التي تتعرض لها
الهدهد

رئيس لجنة اعتصام أبناء المهرة يعلن تضامنه مع سلطنة عمان في مواجهة حملة التضليل التي تتعرض لها

كتب سالم حنفي
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وطن – تضامنا مع السلطنة في ظل الحملة الشرسة التي تتعرض لها من حسابات الذباب الإلكتروني الإماراتي ومواليها من مؤيدي الانتقالي اليمني الجنوبي المدعوم إماراتيا. عبر رئيس لجنة اعتصام أبناء المهرة، حميد زعبنوت عن شكره لسلطنة عمان على مواقفها النبيلة تجاه اليمن وشعبه.

وقال “زعبنوت” في تدوينات له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “موقف الأشقاء في سلطنة عُمان الرسمي لم يتغير منذ اعلان الحرب على اليمن وساهمت السلطنة حكومة وشعباً في التخفيف من أعباء الحرب المفروضة. من خلال فتح المنفذ البري الوحيد للمواطنين اليمنيين والمرضى والمسافرين وعملت على تسهيل مرورهم عبر أراضيها.”

وأضاف في تغريدة أخرى: “ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله فأننا نشكر ونثمن المجهودات الرسمية والشعبية التي يقوم بها الأشقاء في سلطنة عمان مع كافة أبناء اليمن. رغم محاولات الشيطنة والتشويه الذي تمارسه بعض الجهات مسبقة الدفع والتي لها أهداف أخرى من هذه الحملات المسعورة ضد سلطنة عمان”.

حملة تحريض ضد سلطنة عمان

وكانت “وطن” قد رصدت خلال الأيام الماضية، العديد من الحسابات التي قامت بتوجيه الاتهامات الباطلة ضد السلطنة والتحريض عليها بتهم ثبت مرارا وبالدلائل كذبها.

واتضح ان تلك الاتهامات الملفقة جميعها صادرة من حسابات أمنية إماراتية أو من حسابات تابعة ليمنيين مؤيدين للمجلس الانتقالي الجنوبي.

وتأتي هذه الحملة المشبوهة ضد سلطنة عمان ومواقفها. في وقت أكد فيه سياسيون وناشطون يمنيون وخليجيون، أن سجل سلطنة عمان حافل بالمواقف “المتوازنة” والثابتة تجاه اليمن ووحدته وسلامه أراضيه. اضافة لمساعيها المتواصلة في سبيل العمل على حل الأزمة اليمنية المستمرة منذ 6 سنوات.

يشار إلى أنه خلال السنوات الماضية كانت سلطنة عمان تعمل بشكل غير معلن، لوساطة لحل أزمة اليمن. من خلال تنسيق لقاءات على مستوى منخفض بين التحالف والحوثيين. إضافة إلى تنظيم سلسلة من اللقاءات بين مسؤولين دوليين وغربيين والوفد الحوثي.

واعتبر مراقبون أن الموقف العماني من الأزمة اليمنية، والذي تشكل في أواخر عهد السلطان الراحل قابوس بن سعيد. يعد تحولا بارزا في نهج السياسة العمانية التي ظلت تفضل النأي بنفسها عن التجاذبات السياسية الإقليمية والدولية.

وعبر وسم ” #سلطنة_عمان_في_قلوب_اليمنيين “، الذي تم تدشينه على موقع “تويتر”، فند عدد من الناشطين والمسؤولين، الحملات الممولة والمغرضة. التي تهدف إلى النيل من سمعة ومكانة سلطنة عمان. ودورها الحيادي في التعاطي مع الأزمة اليمنية. مستذكرين مواقفها الداعمة لجهود إحلال السلام في اليمن ووقف الحرب.

(المصدر: تويتر – وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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