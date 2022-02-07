إسدال الستار على قضية الفيديو الخادش الذي نشرته هيا الشعيبي.. وهذا هو الحكم النهائي!

وطن – أسدلت السلطات في الكويت الستار على قضية الفنانة الكويتية، هيا الشعيبي، التي تم اتهامها قبل عام بنشر فيديو خادش للحياء العام. عبر حسابها على “سناب شات”.

حسن سيرة وسلوك

وذكرت حسابات إخبارية محلية، أن محكمة التمييز أيدت في حكمها النهائي الامتناع عن النطق بعقاب الشعيبي عن مخالفة الآداب العامة، ونشر ”فيديو إباحي“، في ”سناب شات“.

محكمة التمييز تؤيد الامتناع عن النطق بعقاب الفنانة هيا الشعيبي عن مخالفة الآداب العامة ونشر فيديو إباحي في سناب شات مع إلزامها بحسن السير والسلوك لمدة سنتين بكفالة 2000 دينار pic.twitter.com/t40n3dTyRd — أمن ومحاكم mediacourt (@mediacourt) February 6, 2022

وألزمت المحكمة الفنانة الكويتية بحسن السير والسلوك لمدة سنتين، بكفالة 2000 دينار (6600 دولار).

وسبق أن قررت محكمة الجنايات أيضا، الامتناع عن عقاب هيا مكتفية بمصادرة هاتف الممثلة فقط دون معاقبتها.

إخلاء سبيل هيا الشعيبي

وكانت محكمة كويتية قد أصدرت حكمها في الثالث من مارس الماضي. وحسمت الجدل بقضية هيا الشعيبي مع المقطع الإباحي.

وقررت حينها محكمة الجنايات الكويتية، إخلاء سبيل الشعيبي بكفالة مالية بقيمة 500 دينار.

وذلك بعد أن وجهت لها تهمة نشر مقطع فيديو خادش للحياء عبر حسابها في ”سناب شات“.

ويشار إلى أنه تم إخلاء سبيل الفنانة الكويتية عقب مثولها أمام المحكمة لحضور الجلسة إثر التهمة الموجهة إليها. منذ شهر نوفمبر من العام 2020.

ويشار أيضاً إلى أنه في أكتوبر الماضي، أخلت النيابة العامة في الكويت سبيل الشعيبي بكفالة قدرها 2000 دينار بعد التحقيق معها في القضية ذاتها.

مقطع فيديو مخل!

وكان المقطع المخل الذي نشرته الفنانة الكويتية حينها أظهر رجلا يمسك عضوه الذكري وأمامه شاب وفتاة يجلسان على شاطئ البحر. فقامت الفتاة بتغيير وجهة جلوسها حتى لا تراه.

وأكدت هيا في السابق أنّ حسابها على “سناب شات” تعرض للاختراق.

وتحدثت هيا عن أسباب ابتعادھا عن السوشال میدیا بعد الإفراج عنها.

وقالت الفنانة إنھا قررت أن تبتعد عن المشاكل وتشتري راحة بالھا وتعطي الأولویة في الوقت الحالي لأولادها وبیتھا.

وكانت الشعيبي نشرت أيضا مجموعة محادثات تؤكد تعرض حسابها للتهكير من قبل شخصية تعرفها.

وقالت إن هذه الشخصية تعمدت اختراق الحساب لتشويه سمعتها، بحسب ما جاء في المحادثات المنشورة آنذاك.

المصدر: (وطن – متابعات)

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