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ارتفع سعر البيتكوين خلال التعاملات إلى اعلى مستوياته منذ 20 يناير الماضي وصولا إلى مستويات قرب الـ 43 ألف دولار
الهدهد

ارتفاعات كبيرة في أسعار العملات المشفرة .. إليكم سعر البيتكوين اليوم

كتب سالم حنفي
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وطن – شهد سوق العملات الرقمية، اليوم الاثنين، ارتفاعا كبيرا على أسعار العملات المشفرة. حيث ارتفع سعر البيتكوين خلال التعاملات إلى أعلى مستوياته منذ 20 يناير الماضي وصولا إلى مستويات قرب الـ 43 ألف دولار.

ووفقا لموقع investing، زادت البيتكوين بأكثر من 3% وصولا إلى مستويات 42.73 ألف دولار لتغاد مستويات المقاومة السابقة عند 38.5 ألف دولار. بينما تسعى لتأكيد مستويات دعم جديدة بين أعلى الـ 40 ألف دولار.

وقفزت مكاسب البيتكوين الأسبوعية بأكثر من 16%. بينما ارتفعت قيمتها السوقية إلى ما يقرب من 810 مليار دولار، وقلصت تراجعاتها منذ بداية العام الى 10%.

كما ارتفعت الأيثريوم 2.8% إلى مستويات أعلى الـ 3 آلاف دولار، وزادت بينانس كوين 3.5% إلى مستويات 427 دولار.

وارتفعت كاردانو 4% إلى مستويات 1.16 دولار. وزادت سولانا 5% إلى مستويات 118 دولار. بينما قفزت الريبل ريبيل XRP أكثر من 12% إلى مستويات 0.75 دولار.

وارتفعت تيرا لونا LUNAt/USD 5% إلى مستويات 58 دولار وزادت بولكا دوت 6% إلى مستويات 22.4 دولار. وارتفعت دوج كوين وأفالانش Avalanche 7%.

وسجل مؤشر الخوف والجشع خلال الساعات القليلة مستويات الـ 47 نقطة وهي الأعلى منذ 26 نوفمبر، والتي جاءت تزامنا مع التحسن الكبير في شهية المخاطر لدى متداولي سوق الكريبتو.

وتزامن تحسن المؤشر مع تجاوز البيتكوين أكبر عملات السوق مستويات الـ 42 ألف دولار عقب الصعود الحاد ليل الجمعة الماضي وهو ما تأكد خلال تداولات أمس الأحد.

ومنذ عدة أيام راهن العديد من المتداولين والخبراء أن البيتكوين تتهيأ لجولة ارتفاع جديدة تزامن مع إقدام العديد من المؤسسات على شراء الانخفاض على غرار مايكروستراتيجي والسيناتور تيد كروز.

(المصدر: investing  – ترجمة وطن)

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سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018".

-حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين.
-ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية".

-حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي".

-عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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