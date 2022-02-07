إذا لاحظت هذه الأعراض في عينيك قم بفحص قلبك فوراً!

وطن – نشرت مجلة “best life” الأمريكية تقريرا تحدثت فيه عن أعراض في العين يمكن أن تسبب مشاكل لصحة قلبك.

نافذة الروح

عادة ما يُطلق على العيون “نافذة الروح”، لكنها في الغالب يمكن أن تكون نافذة على صحتك.

وفي هذا السياق، يحذر الخبراء من أنه إذا لاحظت هذه الأعراض في عينيك. فإن ذلك قد يشير إلى ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم وأنت أكثر عرضة لهذه المشاكل إذا كنت صغير السن.

إذن، تابع قراءة هذا التقرير لمعرفة أعراض العين التي يمكن أن تسبب مشاكل لصحة قلبك. ومتى لا يكون هناك داعي للقلق.

وجود حلقة رمادية في القرنية يشير إلى مخاطر الإصابة بأمراض القلب

مع تقدمك في العمر، قد تبدأ في ملاحظة حلقة رمادية أو بيضاء أو زرقاء حول القرنية، وهي الطبقة الخارجية الصافية من عينك التي تغطي القزحية.

تُعرف هذه الاصابة الشائعة باسم “قوس الشَّيخوخَة” arcus senilis. وهي ناتجة عن تراكم رواسب الدهون أو الشحوم في الجسم.

في معظم الحالات، لا ترتبط هذه الأعراض بصحة القلب، إلا أن بعض الحالات تحدث بسبب ارتفاع مستويات الكوليسترول بشكل عام. مما قد يؤدي إلى النوبات القلبية والسكتة الدماغية والجلطات الدموية ومرض الشريان المحيطي وغيرها من الأمراض الأخرى.

قوس الشيخوخة يصبح أكثر شيوعًا مع تقدمك في العمر

وجدت دراسة نشرت عام 2015 في “Journal of Pharmacy BioAllied Sciences” أن قوس الشيخوخة كان شائعًا بين الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 40 عامًا.

في الواقع، أكد الباحثون أنه من بين 500 شخص الذين تجاوزت أعمارهم 40 عامًا والذين شملتهم الدراسة. فإن النتائج بينت أن 45 في المائة منهم لهم علامات قوس الشيخوخة.

كما ترتفع هذه النسبة مع الزيادة في العمر حيث لاحظ الباحثون أن من بين الأشخاص الذين تجاوزت أعمارهم 60 وما فوق. كان لدى 70 بالمائة منهم علامات هذه الحالة صحية.

هذه الحالة يمكن أن يصيب بها أي شخص. وتشير الأكاديمية الأمريكية لطب العيون إلى أنك أكثر عرضة للاصابة بها إذا كنت رجلا أو أمريكيًا من أصل أفريقي.

انتبه…خاصة إذا كان عمرك أقل من 45 عامًا

يوضح موقع Mayo Clinic: “عندما يحدث arcus senilis عند كبار السن. فإنه لا يرتبط بارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم”.

وأضاف” ومع ذلك. يحدث قوس أو حلقة حول القزحية أحيانًا عند الأشخاص الأصغر سنًا الذين يعانون من حالات شديدة من ارتفاع الكوليسترول وارتفاع الدهون الثلاثية التي تنتقل عبر الوراثة.”

بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من فرط شحميات الدم العائلي. تحدث هذه الحالة قبل سن 45 ولها علاقة بزيادة مخاطر الإصابة بأمراض القلب، كما يقول الخبراء.

وفي هذه الحالة، من المرجح أن يوصي طبيبك بفحصك بحثًا عن ارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم. وقد يقترح علاجًا للمساعدة في خفض نسبة الكوليسترول لديك.

يمكن أن تساعد أيضًا تدخلات نمط الحياة مثل اتباع نظام غذائي صحي. أو القيام بالتمارين في تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

حالة لا تؤثر على النظر

إذا لاحظت حلقة اللون هذه حول عينيك، فلا تقلق ذلك أنها حالة لا تؤثر على رؤيتك.

ومع ذلك، يجب القيام بالفحص العيني بانتظام. حتى إذا لم تكن لديك مشاكل في الرؤية. يجب أن ترى طبيب عيون عند بلوغ سن الأربعين، عندما يكون من المرجح أن تبدأ هذه الحالة في الظهور.

ابتداءً من سن الستين، يجب فحص رؤيتك سنويًا، أو في كثير من الأحيان خاصة إذا كنت تستعمل نظارات أو عدسات لاصقة. أو لديك تاريخ عائلي من أمراض العيون أو فقدان البصر. أو لديك حالة مزمنة تعرضك لخطر أكبر للإصابة بأمراض العيون، أو إذا كنت تتناول الأدوية التي قد يكون لها آثار جانبية على العين.

المصدر: (best life -ترجمة وتحرير وطن)

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