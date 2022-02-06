— after
مواجهات سهلة للكبارة بعد الإعلان عن نتائج قرعة دورالثمن النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي watanserb.com
مواجهات سهلة للكبارة بعد الإعلان عن نتائج قرعة دورالثمن النهائي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي
رياضة

مواجهات في المتناول .. تفاصيل قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – أسفرت قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من دور الثمن النهائي في البطولة المحلية التي أجريت اليوم الأحد، عن مواجهات سهلة لفريق مانشستر سيتي ونظيره تشيلسي المقرر إقامتها في مطلع شهر مارس المقبل.

تفاصيل قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي

وسيواجه فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في دور ال16، أمام منافسه بيتربره يونايتد الذي نجح في إقصاء فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

كما وسيلتقي فريق تشيلسي ” البلوز” أمام نظيره لوتون تاون خارج دياره، وسيواجه فريق ليفربول ” الريدز” أمام المستضيف نوريتش سيتي، بينما سيواجه حامل اللقب السابق فريق ليستر سيتي في حال الفوز على هدرسفيلد تاون في المواجهة المنتظرة مساء اليوم سيواجه نوتنغهام فورست في الدور القادم.

لكن سيخوض فريق توتنهام في مواجهة ميدلسبره في هذا الدور، فيما لم تسفر القرعة عن مواجهات قوية منتظرة بين الكبار في دور الثمن النهائي من قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما وتشهد هذه المرة عدم تواجد فريق مانشستر يوناتد ” الشياطين الحمر” و أرسنال  ” المدفعجية”، اللذين خرجا مبكراً  من منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم أمام فرق متواضعة إلى حد ما.

كما ويلي تفاصيل مواجهات قرعة الدور الثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي:

تشيلسي “البلوز” x لوتون تاون

ستون سيتي x كريستال بالاس

مانشستر سيتي ” السماوي” x بيتربره يونايتد

 

نوريتش سيتي x  ليفربول ” الريدز”

وست هام يونايتد x ساوثهامبتون

 

توتنهام “السبيرز” x  ميدلسبره

 

إيفرتون x بورنموث أو بورام وود

نوتنغهام فورست x ليستر سيتي أو هدرسفيلد تاون

ومن المقرر أن تقام مواجهات دور الثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، مطلع شهر مارس / آذار المقبل.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

تعرف على موعد مباراة إنتر ميلان وروما في كأس إيطاليا والقنوات الناقلة

رياضة

السنغال تُتوج لأول مرة في تاريخها بكأس أمم أفريقيا بعد الفوز على مصر بركلات الترجيح…

رياضة

برشلونة ينتفض في وجه أتلتيكو مدريد في مباراة قمة الدوري الإسباني (شاهد)

رياضة

ترتيب الدوري الإيطالي بعد فوز ميلان على جاره إنتر في قمة الديربي

رياضة

نجوم وأندية عالمية في كرة القدم ينعون الطفل المغربي “ريان”

رياضة

تعرف على موعد مباراة باريس سان جيرمان وليل في قمة الدوري الفرنسي

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More