مواجهات في المتناول .. تفاصيل قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم

وطن – أسفرت قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، من دور الثمن النهائي في البطولة المحلية التي أجريت اليوم الأحد، عن مواجهات سهلة لفريق مانشستر سيتي ونظيره تشيلسي المقرر إقامتها في مطلع شهر مارس المقبل.

وسيواجه فريق مانشستر سيتي متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز في دور ال16، أمام منافسه بيتربره يونايتد الذي نجح في إقصاء فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

كما وسيلتقي فريق تشيلسي ” البلوز” أمام نظيره لوتون تاون خارج دياره، وسيواجه فريق ليفربول ” الريدز” أمام المستضيف نوريتش سيتي، بينما سيواجه حامل اللقب السابق فريق ليستر سيتي في حال الفوز على هدرسفيلد تاون في المواجهة المنتظرة مساء اليوم سيواجه نوتنغهام فورست في الدور القادم.

Here are the #EmiratesFACup fifth round ties 🙌 pic.twitter.com/Q11iph3QG3

لكن سيخوض فريق توتنهام في مواجهة ميدلسبره في هذا الدور، فيما لم تسفر القرعة عن مواجهات قوية منتظرة بين الكبار في دور الثمن النهائي من قرعة كأس الاتحاد الإنجليزي.

كما وتشهد هذه المرة عدم تواجد فريق مانشستر يوناتد ” الشياطين الحمر” و أرسنال ” المدفعجية”، اللذين خرجا مبكراً من منافسات بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي لهذا الموسم أمام فرق متواضعة إلى حد ما.

كما ويلي تفاصيل مواجهات قرعة الدور الثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي:

تشيلسي “البلوز” x لوتون تاون

ستون سيتي x كريستال بالاس

Here we go! @NFFC 🆚 @LCFC is underway at City Ground. #EmiratesFACup pic.twitter.com/pXhgvMTMSv

مانشستر سيتي ” السماوي” x بيتربره يونايتد

نوريتش سيتي x ليفربول ” الريدز”

Déjà vu? ✨@LCFC and @NFFC meet again today for the first time since 2012 ⚽️

This is what happened last time 👇 pic.twitter.com/f362HuxlRS

— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 6, 2022