لماذا تسبب نعي رغد صدام حسين للطفل ريان في هجوم البعض عليها؟

وطن – نعت رغد صدام حسين ابنة الرئيس العراقي الراحل، وفاة الطفل المغربي ريان الذي وافته المنية أمس، السبت 5 فبراير، داخل البئر الذي سقط فيه بعد بقائه 5 أيام بداخله.

وقالت رغد صدام في تغريدة لها عبر حسابها بتويتر: “رحم الله الطفل المغربي ريان، وألهم أهله الصبر والسلوان.”

رحم الله #الطفل_المغربي_ريان والهم أهله الصبر والسلوان، ونسأل الله ان تبقى قلوب العرب موحدة في جميع القضايا الإنسانية ،،ولا تنسوا أطفال العراق وكل الاطفال الذين يمرون بظروف صعبة في العالم.. — رغد صدام حسين (@RghadSaddam) February 6, 2022

وتابعت مشيرة للتوحد العربي بشأن هذه المأساة: “نسأل الله ان تبقى قلوب العرب موحدة في جميع القضايا الإنسانية.”

كما استغلت ابنة صدام حسين المناسبة للإشارة إلى مأساة بعض الأطفال العراقيين الذين يعانون ظروفا صعبة. وقالت: “ولا تنسوا أطفال العراق وكل الاطفال الذين يمرون بظروف صعبة في العالم.”

وتفاعل العديد من النشطاء مع تغريدة رغد. مثمنين تفاعلها مع قضايا العرب واهتمامها لأحوال الأمة.

رحمة الله عليه وربي يرحم المهيب الزعيم صدام حسين المجيد تاج راسنا ويطول بعمرك رغد — احمد قطيشات (@AhmdQtyshat) February 6, 2022

فيما هاجمها آخرون في ردودهم على التغريدة. معتبرين أن والدها كان سببا في مأساة العراقيين، وأنه مسؤول عن ما يحدث لهم الآن بعدما كانت العراق واحة أمن ورخاء وغنى.

وفي هذا السياق رد عليها أحد النشطاء: “رحم الله ريان المغربي، وكل أطفال العرب الذين ذاقوا على أيديكم و أيدي المجرمين الظلم و القتل.”

رحم الله #ريان_المغربي .. و كل أطفال العرب الذين ذاقوا على ايديكم و أيدي المجرمين الظلم و القتل..انظري ماذا وجدنا قبل أقل من سنتين ..مجزرة بحق اطفال و نساء قضوا على إبان حكم والدك رميا بالرصاص فإنا لله و انا اليه راجعون. pic.twitter.com/gGoBsZtLqo — mushtaq (@iraqfalcon8) February 6, 2022

وتابع:”انظري ماذا وجدنا قبل أقل من سنتين ..مجزرة بحق اطفال و نساء قضوا على إبان حكم والدك رميا بالرصاص فإنا لله و انا اليه راجعون.”

فيما كتب عمر نوري: “الله يرحمه او يغفر له ولكن ست رغد احنا العراق يؤميأ عشرات القتلى والجرحى من عساكر ومدنيين يعني اصبح الدم العراقي ارخص ما يمكن ولا احد يحجي ويكول”.

نهاية مأساوية لقصة الطفل ريان

هذا واجتاحت حالة من الحزن ملايين البشر حول العالم إثر وفاة الطفل المغربي ريان. بعدما تعلقت قلوبهم بالسماء للدعاء له بالخروج سالما من ظلام البئر.

وعلى الرغم من وفاة ريان، بقيت حالة التعاطف قائمة بدرجة كبيرة مع أسرته وأمه على وجه الخصوص.

وكان قد أعلن التليفزيون المغربى وفاة الطفل ريان الذى سقط فى بئر بطول 32 مترا بعد أن أمضى 5 أيام عالقا بداخله.

وعلى إثر الحادث المفجع الذى أودى بحياة الطفل ريان اورام، أجرى الملك محمد السادس اتصالا هاتفيا مع خالد اورام، ووسيمة خرشيش والدى الفقيد. الذى وافته المنية بعد سقوطه فى البئر.

وبهذه المناسبة المحزنة، أعرب الملك، عن أحر تعازيه وأصدق مواساته لكافة أفراد أسرة الفقيد فى هذا المصاب الأليم، الذى لا راد لقضاء الله فيه.

داعيا الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جنانه. وأن يلهم ذويه جميل الصبر وحسن العزاء، في فقدان فلذة كبدهم. بحسب وكالة الأنباء المغربية.

(المصدر: تويتر – وطن)