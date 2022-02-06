— after
برلنتي عامر تفجر مفاجأة حول علاقتها بسعد الصغير watanserb.com
دامت علاقة سعد الصغير وبرلنتي 3 سنوات من الحب
حياتنا

بعد عام من الزواج.. برلنتي عامر تفجر مفاجأة حول علاقتها بسعد الصغير

كتب رفيف عبدالله
0

وطن – أعلنت الفنانة المصرية برلنتي عامر، انفصالها رسمياً عن مواطنها الفنان الشعبي سعد الصغير، بعد عام من زواجهما.

وكتبت برلنتي عامر، الزوجة الثانية لسعد الصغير عبر حسابها على “فيسبوك”: “بكل الحب والتقدير لشخص سعد الصغير تم الانفصال بيني وبين سعد طلاق نهائي”.

وصلة ردح بين زوجات سعد الصغير!

وفي إبريل العام الماضي، تصدر الفنان الشعبي المصري قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً عبر محرك بحث “جوجل”، وذلك بعدما كشفت برلنتي عامر عن زواجهما.

هذا وقد نشبت مشادة كلامية بين برلنتي عامر، وزوجة سعد الأولى نور الهدى، المعروفة بـ”أم محمود”.  والتي خرجت عن صمتها وقالت عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “حسبي الله ونعمة الوكيل يا رب أشوف فيكم يوم يا رب”.

ثم حاولت نور الهدى تجاهل زوجها وبرلنتي عامر، وشاركت عدة صور تجمعها بأبنائها، وعلقت: “عمري وحياتي ودنيتي بحمد ربنا إني فعلا عرفت أربي رجالة أتشرف بيهم”.

وتابعت: “سندي وعمري كله دول تربيتي وشقى عمري كلو توتي وحودة ومنة ومودي، يا رب يدينا طولة العمر وأفرح بيكم وأعيش وأربي عيالكم زى ما ربتكم”.

“لا أحتاج للشهرة”

ولم تقف برلنتي في حينها صامتة أمام منشورات ضرتها،  فردت عبر “فيسبوك” قائلة: “حبيبي، وجوزي، وتاج راسي. ربنا يخليك ليَّ ،جوزي قالي إللي يقول عليكِ متجوزة في السر طلّعي عقد الجواز ووريهم إمضتي وبصماتي عليه، أنتِ ست محترمة غصبًا عن أي حد، وأنتَ أحن راجل، كفاية حب ولادي ليك”.

وردت برلنتي على من يتهمها بالزواج من الصغير من أجل الشهرة. وكتبت: “بالنسبة للناس إللي بتقول إتجوزت سعد علشان يشهِرني، أنا مش محتاجة شهرة، علشان الحمد لله بيقولوا عني ممثلة شاطرة جدًا”.

وتابعت: “تاريخي يتكلم من قبل ما أعرف سعد بسنين، بس هو جوزي، وحبيبي، وده شرف ليَّ.  وهو ما أضاف لتاريخي الفني، ودي أعمالي حتى لو دور ثاني أو ثالث أنا بيرلنتي عامر”.

المصدر: (وطن – فيسبوك)

اقرأ أيضا: 

سعد الصغير يتشبه بالنساء في السعودية ورقص مثير مع مذيعة إماراتية (فيديو)

في السعودية.. وصلة رقص نسرين طافش مع سعد الصغير وحسن الرداد (فيديو)

سعد الصغير حديث المصريين بسبب ما فعله مع توأم مشرد في شوارع الاسكندرية

سعد الصغير يتهم نزار الفارس بخداعه وينسحب على الهواء بسبب فيديو ” فيه خراب بيوت”!

بعد الراقصة شمس.. فنانة مصرية شهيرة تفضح سعد الصغير وتكشف زواجها منه

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
حياتنا

في السعودية.. وصلة رقص نسرين طافش مع سعد الصغير وحسن الرداد (فيديو)

حياتنا

سعد الصغير حديث المصريين بسبب ما فعله مع توأم مشرد في شوارع الاسكندرية

حياتنا

سعد الصغير يتهم نزار الفارس بخداعه وينسحب على الهواء بسبب فيديو ” فيه خراب…

حياتنا

الفنانة برلنتي عامر تهاجم زوجة سعد الصغير وتنشر دليل زواجها منه!

حياتنا

بعد الراقصة شمس.. فنانة مصرية شهيرة تفضح سعد الصغير وتكشف زواجها منه

حياتنا

سعد الصغير يعترف بأمور صادمة عن تقبيله قدم الراقصة شمس و”المشروب” الذي…

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More