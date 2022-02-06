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مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني watanserb.com
مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني
رياضة

برشلونة ينتفض في وجه أتلتيكو مدريد في مباراة قمة الدوري الإسباني (شاهد)

كتب فارس أبو شيحة
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وطن – اكتسح فريق برشلونة الإسباني نظيره أتلتيكو مدريد برباعية ثمينة. مقابل هدفين في قمة الأسبوع ال23 من منافسات الدوري الإسباني على أرض ملعب ” الكامب نو”.

برشلونة والفوز الثمين على أتلتيكو مدريد

وافتتح فريق الضيف أتلتيكو مدريد اللقاء بهدف رائع من توقيع يانيك كاراسكو. في الدقيقة ال8، ليأتي الرد السريع من صاحب الأرض في الدقيقة ال10 عن طريق النجم المهاري جوردي ألبا.

كما وعزز فريق برشلونة نتيجة القدم في اللقاء بهدف جاء في الدقيقة ال21. عن طريق اللاعب جافي، ومع نهاية مجريات أحداث الشوط الأول سجل الفريق الكتالوني الهدف الثالث بواسطة المدافع رونالد أراخو.

https://twitter.com/UHP98/status/1490355781564260353

كما ومع بداية مجريات الشوط الثاني من اللقاء، سجل النجم البرازيلي. المخضرم داني ألفيس الهدف الرابع لصالح فريق برشلونة ” البلوغرانا” جاء في الدقيقة ال49.

وعاد فريق أتلتيكو مدريد ” البلانكوس” ليهز شباك الفريق الكتالوني عن طريق نجمه السابق سواريز في الدقيقة ال58، لينتهي اللقاء بفوز المستضيف برشلونة على منافسه أتلتيكو مدريد برباعية ثمينة مقابل هدفين.

كما وشهدت المباراة طرد النجم البرازيلي داني ألفيس في الدقيقة ال69 بالبطاقة الحمراء، بعد مراجعة الحكم لتقنية الفار ليخرج على إثرها خارج أرضية الملعب وسط استهجان وصافرات جماهير الفريق الكتالوني داخل مدرجات ملعب ” الكامب نو”.

تشكيلة فريق برشلونة

ودخل المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز مباراة القمة في مواجهة نظيره الضيف أتلتيكو مدريد، حيث كان في حراسة المرمى تير شتيغن.

وجاء في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، جوردي ألبا، جيرارد بيكيه، رونالد أراخو، داني ألفيس، كما وجاء في خط الوسط كلاً من: فرينكي دي يونج، بوسكيتس، بيدري، واعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثلاثي، جافي، فيران توريس، أداما تراوري.

تشكيلة فريق أتلتيكو مدريد

ولعب المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني في تشكيلة أساسية في مواجهة صاحب الأرض فريق برشلونة، فقد تواجد في حراسة المرمى يان أوبلاك.

وآتى في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، فيرساليكو، ستيفان سافيتش، خيمينيز، ماريو هيرموسو، وفي خط الوسط جاء كلاً من: كوكي، توماس ليمار، رودريغو دي بول، كما وفي خط الهجوم اعتمد المدرب على الثلاثي، يانيك كاراسكو، لويس سواريز، جواو فيليكس.

وبهذا الفوز رفع فريق برشلونة رصيده إلى 38 نقطة في المركز الرابع من جدول ترتيب الدوري الإسباني، كما وتجمد رصيد منافسه أتلتيكو مدريد الخاسر في المباراة عند النقطة 36 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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