— after
النجم البرتغالي رونالدو يحتفل بعيد ميلاده ال37 مع صديقته جورجينا watanserb.com
النجم البرتغالي رونالدو يحتفل بعيد ميلاده ال37 مع صديقته جورجينا
رياضة

الدون رونالدو يحتفل بعيد ميلاده ال37 بصورة رومانسية مع صديقته جورجينا

كتب فارس أبو شيحة
0

وطن – احتفل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، مع صديقته عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز بعيد ميلاده ال37 في صورة رومانسية. نشرها عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

رونالدو وجورجينا والاحتفال بعيد ميلاده ال37

ونشر البرتغالي رونالدو عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي. ” تويتر”، صورة مع صديقته الإسبانية جورجينا وهو يحتفل بعيد ميلاده ال37، معلقاً عليها: ” الحياة عبارة عن أفعوانية. عمل شاق، سرعة عالية، أهداف عاجلة، توقعات متطلبة…”.

كما وأردف رونالدو، ” لكن في النهاية، يأتي كل شيء إلى العائلة والحب. والصدق والصداقة والقيم التي تجعل كل شيء يستحق ذلك… شكرًا على كل الرسائل! 37 وما زال العد!”.

ويحافظ صاروخ ماديرا رونالدو على الرغم من بلوغه سن ال37 عاماً، على لياقته والمهارات. العالية داخل الملعب برفقة فريقه نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي الذي انتقل إلى صفوف خلال موسم الصيف الماضي. قادماً من صفوف فريق يوفنتوس الإيطالي.

كما ويهتم أسطورة كرة القدم البرتغالية والعالمية كريستيانو رونالدو بالجانب البدني والصحي لديه، حيث يشارك متابعيه كل حين العديد من الفيديوهات والصور وهو يمارس التمارين الرياضية القاسية داخل صالة منزله.

رونالدو ومانشستر يونايتد

وفشل رونالدو في المباراة الأخيرة مع الشياطين الأحمر على ميدانه أمام منافسه الضيف ميدلزبره، من التأهل إلى دور الثمن النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، عقب الخسارة الفريق بركلات الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكليهما.

كما وشهدت المباراة إهدار الدون رونالدو ركلة جزاء تحصل عليها فريق مانشستر يونايتد في الدقيقة ال20 من مجريات الشوط الأول من المباراة، من أجل تسجيل هدف التقدم في نتيجة المباراة.

وخاض البرتغالي رونالدو 25 مباراة منذ قدومه إلى مانشستر يونايتد مسجلاً 8 أهداف في كافة المسابقات المختلفة حتى الآن.

كما ويستعد فريق مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر” إلى خوض مواجهة قادمة خارج ميدانه أمام بيرنلي في الجولة ال24 من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وجاء فريق مانشستر يونايتد في المركز الرابع من ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي.
حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة.
حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة.
عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

قد يعجبك ايضا
رياضة

مانشستر يونايتد يُودع كأس الاتحاد الإنجليزي بعد السقوط على أرضه أمام ميدلزبره (فيديو)

رياضة

تعرف على أسطول سيارات كريستيانو رونالدو وأسعارها الخيالية (صور)

رياضة

رونالدو يكشف عن موعد زواجه من عشيقته عارضة الأزياء جورجينا

رياضة

ماديرا رونالدو يقضي عطلته الشتوية برفقة عائلته على شاطئ دبي (صور)

رياضة

صاروخ ماديرا رونالدو يكشف عن موعد اعتزاله عالم الكرة المستديرة (فيديو)

رياضة

رونالدو يشكر صديقته جورجينا برسالة عاطفية والأخيرة ترد عليه (فيديو)

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More