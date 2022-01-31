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صُدفة .. اكتشاف مقبرة أثرية في غزة يعود تاريخها إلى أواخر العصر الروماني (صور)

أثناء الحفر بمشروع الإسكان الذي تنفذه مصر

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
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اكتشاف مقبرة أثرية تعود للحقبة الرومانية في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة watanserb.com
مقبرة أثرية تعود للحقبة الرومانية في مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة

وطن – اكتشفت الجرافات التي تعمل في أعمال الحفر ضمن مشروع إعمار غزة الذي تموله مصر، أنقاض مقبرة أثرية تعود إلى العصر الروماني.

هذا وقالت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، إن أطقمها صادروا أشياء عثر عليها في المقبرة وطالبوا بوقف أعمال البناء.

فيما قال عالم آثار مستقل بحسب “أسوشيتد برس” إن الصور التي شاهدها تشير إلى أن الموقع كان مقبرة وليس قبرًا.

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هذا وذكرت تقارير إعلامية محلية أن بعض الأشخاص قاموا باستخدام عربات تجرها الحمير، بنهب العديد من القطع الأثرية من الموقع الواقع في شمال غرب مدينة غزة.

من جانبهم قال سكان في المنطقة إن القطع الأثرية بما في ذلك أغطية النعش والطوب المنقوش تم العثور عليها قبل أسبوع من إعلان الوزارة.

وتشتهر غزة وهي منطقة ساحلية يقطنها أكثر من مليوني شخص، بتاريخها الثري النابع من موقعها على طرق التجارة القديمة بين مصر وبلاد الشام.

لكن الاحتلال الإسرائيلي والحصار والصراعات والنمو الحضري السريع في المنطقة المزدحمة والضيقة، هي من بين أسباب عدم حماية معظم الكنوز الأثرية في غزة.

مقبرة يعود تاريخها إلى أواخر العصر الروماني

وقال عالم آثار مستقل اطلع على الموضوع، إن الصور تشير إلى أن الموقع كان مقبرة يعود تاريخها إلى أواخر العصر الروماني في الفترة البيزنطية المبكرة قبل 1600 عام.

وقال الخبير الذي تحدث لوكالة “أسوشيتد برس” شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتعليق: “إنهم يشيرون إلى وجود معبد روماني أو كنيسة بيزنطية في الجوار”.

(المصدر: أسوشيتد برس) 

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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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