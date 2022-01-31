حورية فرغلي اضطرت لبيع منزلها الفخم من أجل عمليات تجميل أنفها التي كلفتها هذا المبلغ الصادم!

وطن – فاجأت الفنانة المصرية حورية فرغلي، جمهورها بكشفها عن تكلفة عملياتها التجميلية التي خضعت لها مؤخراً في أمريكا.

320 ألف دولار

وقالت حورية خلال استضافتها في برنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية on tv إنها صرفت 5 مليون جنيه على العمليات (نحو 320 ألف دولار).

وأضافت حورية: “بعت فيلتي في ستة أكتوبر وربنا يعوضني غيرها”.

واستذكرت حورية الحادثة التي غيرت حياتها، وأشارت إلى أنها تعرضت للإصابة في أنفها بسبب سقوطها من على حصانها. وأجرت عملية لكنها فشلت فاضطرت للسفر للخارج.

وأكدت حورية أن أكثر ما أزعجها، هو اعتقاد الناس أنها خضعت لعملية تجميل. معقبة: “حصلت على لقب ملكة جمال مصر. وما كنتش بحاجة لعمليات تجميل على الإطلاق”.

حادثة مزرعة الخيول

وتابعت: ” لكن تعرضت لحادث في مزرعة الخيول ووقع الحصان فوقي وتهشم أنفي تماما”.

كما كشفت حورية عن التأثير النفسي الذي تركته فترة علاجها الطويلة، وما اضطرت لفعله حتى لا ترى نفسها.

وقالت حورية إنها أجرت 17 عملية جراحية لعلاج ما تعرضت له من إصابة في أنفها قبل أعوام.

ووصفت حورية السنوات الخمس الماضية بأنها كانت من أسوأ السنوات في عمرها. متابعة: “وقفت على رجلي من تاني. وربنا وقف جنبي ومنحني دفعة أنني لم أنته بعد وأنا لن أسمح بأن أنتهي”.

وأشارت حورية إلى أنها لم تعد تهتم بالتنمر عليها، معقبة: “اللي اتغير أن حتى لو مش شايفني حلوة ولسه بيتنمروا عليا زي ماكنوا بيعملوا، مبقتش بزعل زي زمان”.

فويل على المرايات

وكشفت حورية ما فعلته في المنزل قائلة: “في الكم سنة اللي فاتوا كنت حاطة فويل على المرايات كلها وما بطلعش بره الاوضة وبقيت سنتين ما بصتش لنفسي في المراية خالص وكان عندي اكتئاب”.

وتابعت: “كل الناس ابتعدت عني كل الهيلة التي كانت حوالين حورية وهي في عزها كلها اختفت”.

وأكدت حورية أن أكثر ما أصابها بالصدمة هو اختفاء من حولها في فترة علاجها.

لا أشعر بالندم

وأَضافت: “كل الهليلة اللي كانت حواليا اختفت بمجرد سقوطي. سواء اللي عاشروني عشرة أو 15 سنة ومن ساعدتهم على الزواج ووقفت بجوارهم كلهم إختفوا لما وقعت”.

وتابعت الفنانة المصرية: “لا أشعر بالندم على أي عمل قدمته سواء طلق صناعي أو فيديو كول أو القشاش أو أفلامي مع محمد رمضان وساحرة الجنوب”.

المصدر: (وطن – متابعات)