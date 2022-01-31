جدول مواعيد مباريات يوم الثلاثاء من تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

وطن – تتواصل منافسات مباريات تصفيات آسيا في جولتها الثامنة. يوم الثلاثاء، المؤهلة للمشاركة في نهائيات مونديال كأس العالم 2022 المقامة في دولة قطر.

مباراة السعودية واليابان في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

وستنطلق أولى المواجهات القوية لهذا اليوم، بين منتخب السعودية. ” الخضر” أمام منافسه اليابان في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر.

أجواء باردة 🥶

معنويات عالية 🤩 من تدريبات #الأخضر_في_اليابان 🦅🎥: pic.twitter.com/iXnRVbBufK — المنتخب السعودي (@SaudiNT) January 30, 2022

كما وستكون بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا في تمام الساعة الثانية. والنصف ظهراً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثانية والنصف مساءً.

مباراة لبنان والعراق في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

وستقام ثاني المواجهة العربية القوية في إطار منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، بين منتخب العراق ” أسود الرافدين” أمام منتخب لبنان ” رجال الأرز” في تمام الساعة الثانية مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، الأردن، السودان، ليبيا.

أما بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر عند الساعة الثالثة مساءً، كما وبتوقيت دولة الإمارات وعمان في تمام الساعة الرابعة مساءً.

مباراة سوريا وكوريا الجنوبية في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

وستكون ثالث المواجهات لهذا اليوم، بين منتخب سوريا ” نسور قاسيون” أمام نظيره كوريا الجنوبية في إطار منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022، عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، سوريا، لبنان، ليبيا، الأردن، السودان.

النسور من التدريبات الجماعية اليوم .. pic.twitter.com/PAo99UVp9e — كورة سوريا (@Syriasfootball) January 29, 2022

بينما بتوقيت مكة المكرمة “السعودية”، واليمن، العراق، الكويت، البحرين، قطر في تمام الساعة الخامسة مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة السادسة مساءً.

مباراة إيران والإمارات في تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

وسيلتقي منتخب إيران ” أسود فارس”. أمام الإمارات “الأبيض”، في مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت دولة الإمارات وعمان.

كما وستكون بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، الأردن، سوريا، السودان، عند الساعة الرابعة والنصف مساءً، أمام بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” في تمام الساعة الخامسة والنصف مساءً.

مباراة عمان وأستراليا في مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

وتختم مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، بين منتخب عمان .” الأحمر” ونظيره أستراليا، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت دولة عمان والإمارات.

📃 يواصل منتخبنا الوطني تحضيراته للمواجهة القادمة في التصفيات الآسيوية، حيث أدى حصة مسائية على ملعب شؤون البلاط السلطاني، استمرت لساعة ونصف، تركزت على النواحي البدنية والفنية التكتيكية.#معاك_يا_أحمرنا pic.twitter.com/DV3oxdHpp1 — OFA – Official Page (@OmanFA) January 30, 2022

كما وبتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، الأردن، السودان، سوريا، ليبيا عند الساعة السادسة مساءً، ولكن بتوقيت مكة المكرمة “السعودية” في تمام الساعة السابعة مساءً.

القنوات الناقلة لمنافسات مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

وستبث كافة مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022، عبر شبكة قنوات “SSC Sport HD” الرياضية السعودية.

كما وستنقل المباريات عبر قناة “SSC Sport 5HD” المشفرة، بتردد عبر القمر الصناعي عرب سات 12418، وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ 3/4.

📃 اتسمت الحصة بالروح والمعنويات العالية التي أظهرها اللاعبون، مؤكدين على رغبتهم في تحقيق نتيجة إيجابية 💪🏻#معاك_يا_أحمرنا pic.twitter.com/4zPGmZ2PPX — OFA – Official Page (@OmanFA) January 30, 2022

وأيضاً عبر قناة “SSC Sport 6 HD”. بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 12523، وباستقطاب عمودي، كما وبمعدل ترميز 27500، كما ومعدل تصحيح الخطأ3/4 .

وكذلك عبر قناة “SSC Sport 7HD” بتردد عبر القمر الصناعي. النايل سات 11747، وباستقطاب أفقي، ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

المعلقين على مباريات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022

ووفق جدول المعلقين سيعلق على مباراة السعودية. واليابان المعلق فهد العتيبي، كما وسيعلق على مجريات أحداث مباراة لبنان والعراق المعلق عبد الله الغامدي.

وسيعلق على مباراة سوريا وكوريا الجنوبية المعلق عيسى الحربين، أمام مباراة إيران والإمارات سيعلق عليها سمير المعيرفي، بينما سيعلق على مباراة عمان وأستراليا المعلق مشاري القرني. في منافسات تصفيات آسيا المؤهلة لمونديال قطر 2022.

(المصدر: وطن + تويتر)