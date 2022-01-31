تسلا التي يديرها إيلون ماسك تخسر ما يقرب من 109 مليار دولار في يوم واحد!

وطن – على الرغم من تسليمها لعدد قياسي من السيارات في عام 2021، خسرت شركة تسلا لتصنيع السيارات الكهربائية التي يديرها إيلون ماسك ما يقرب من 109 مليارات دولار في تقييم السوق في يوم واحد. بعد أن فشلت أرباحها في الربع الرابع وتوقعاتها في إثارة إعجاب المستثمرين.

وأنتجت تسلا 305،840 سيارة في الربع الرابع، بزيادة 70 في المائة عن العام السابق.

ومع ذلك قال ماسك الأسبوع الماضي إن تسلا لن تجلب أي سيارات كهربائية جديدة إلى السوق في عام 2022 ، على الرغم من الضجة الكبيرة حول مركبات Cybertruck و Semi truck و Tesla الأرخص سعراً.

ووفقًا له، فإن عام 2022 هو العام “سننظر في مواقع المصانع لنرى ما هو أكثر منطقية مع بعض الإعلانات بحلول نهاية هذا العام”.

أدت الأخبار إلى انخفاض أسهم Tesla بنسبة 12 في المائة. لتغلق عند 829 دولارًا وهو الأدنى منذ 14 أكتوبر 2021.

كانت هذه أيضًا المرة الثانية التي يخسر فيها صانع السيارات الكهربائية أكثر من 100 مليار دولار من القيمة السوقية في يوم واحد. بعد هذا الانخفاض في 9 نوفمبر من العام الماضي.

قال ماسك إن عام 2021 كان عامًا رائعًا. بالنسبة لشركة تسلا وللمركبات الكهربائية بشكل عام.

حيث أنهى صانع السيارات الكهربائية العام الماضي بصافي دخل قدره 5.5 مليار دولار. مقارنة بـ 721 مليون دولار في عام 2020.

وفي كامل عام 2021، سلمت الشركة 936172 مركبة.

وبحسب ما ورد تعمل Tesla أيضًا على سيارة كهربائية قد تكلف حوالي 25000 دولار.

(المصدر: economictimes)