الهدهد

الكاتب القطري عبدالله العذبة يسخر من قرار سعودي خاص بالقهوة العربية

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
القهوة العربية watanserb.com
قرار سعودي بتغيير اسم القهوة العربية إلى اسم القهوة السعودية

وطن – سخر الكاتب الصحفي القطري عبدالله العذبة من قرار السعودية بتغيير اسم القهوة العربية إلى اسم القهوة السعودية.

وقال “العذبة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “القهوة يمانية، ولا قهوة إلا اليمانية، وأشهر قهوة في العالم كله هي “الموكا” التي يصدرها اليماني عبر ميناء “المخا”. استمتعوا بالقهوة اليمانية الـمُرة يا إخوان”.

وكانت وزارة التجارة السعودية، قد أصدرت الأحد، تعميما بشأن تغيير اسم “القهوة العربية” داخل كل مطاعم ‏ومقاهي ومحامص المملكة.‏

مقالات ذات صلة

وطلب اتحاد الغرف السعودية في تعميمه بضرورة اعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلا من “القهوة العربية”. في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.

وأكد الاتحاد على جميع الجهات المعنية بعدم استخدام اسم “القهوة العربية” كاسم تجاري أو علامة تجارية.

وقال حساب المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة السعودية في تدوينة عبر موقع “تويتر”: “اعتزازًا بموروثنا وقيمنا الأصيلة .. وزارة التجارة توجه المنشآت التجارية باعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلًا من “القهوة العربية” في المطاعم والمقاهي والمحامص .. تزامنًا مع مبادرة @MOCSaudi بتسمية هذا العام بـ #عام_القهوة_السعودية_2022″.

يشار إلى أنه في شهر ديسمبر الماضي، وافقت الجهات العليا في المملكة العربية السعودية على تسمية عام 2022 بـ”عام القهوة السعودية”. وذلك بناء على طلب وزير الثقافة السعودية، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، بالموافقة على هذه المبادرة.

بينما كان لدى السعودية 400 ألف شجرة من أشجار البُن مع نهاية 2021. فيما تستهدف المملكة زراعة الـ1.2 مليون شجرة بن خولاني، أبرز منتجاتها من البن، في 2025. بحسب صحيفة “عكاظ”.

في حين تنتج السعودية 800 طن من البن سنويا من 600 مزرعة في السعودية، وفقا للصحيفة.

ووفقًا لتقرير أصدرته وكالة الأنباء السعودية “واس” في كانون الثاني/ ديسمبر 2021، فإن حجم إنفاق السعوديين على شراء القهوة الجاهزة، يُقدر بما يفوق المليار ريال (266 مليون دولار).

(المصدر: تويتر – وطن)

الوسوم
صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى