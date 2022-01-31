الكاتب القطري عبدالله العذبة يسخر من قرار سعودي خاص بالقهوة العربية

وطن – سخر الكاتب الصحفي القطري عبدالله العذبة من قرار السعودية بتغيير اسم القهوة العربية إلى اسم القهوة السعودية.

وقال “العذبة” في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “القهوة يمانية، ولا قهوة إلا اليمانية، وأشهر قهوة في العالم كله هي “الموكا” التي يصدرها اليماني عبر ميناء “المخا”. استمتعوا بالقهوة اليمانية الـمُرة يا إخوان”.

القهوة يمانية، ولا قهوة إلا اليمانية، وأشهر قهوة في العالم كله هي "الموكا" التي يصدرها اليماني عبر ميناء "المخا".

استمتعوا بالقهوة اليمانية الـمُرة يا إخوان.. pic.twitter.com/LddCkh7x9e — عبدالله بن حمد العذبة (@A_AlAthbah) January 30, 2022

وكانت وزارة التجارة السعودية، قد أصدرت الأحد، تعميما بشأن تغيير اسم “القهوة العربية” داخل كل مطاعم ‏ومقاهي ومحامص المملكة.‏

وطلب اتحاد الغرف السعودية في تعميمه بضرورة اعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلا من “القهوة العربية”. في تسمية ووصف هذا النوع من المنتج.

وأكد الاتحاد على جميع الجهات المعنية بعدم استخدام اسم “القهوة العربية” كاسم تجاري أو علامة تجارية.

وقال حساب المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة السعودية في تدوينة عبر موقع “تويتر”: “اعتزازًا بموروثنا وقيمنا الأصيلة .. وزارة التجارة توجه المنشآت التجارية باعتماد اسم “القهوة السعودية” بدلًا من “القهوة العربية” في المطاعم والمقاهي والمحامص .. تزامنًا مع مبادرة @MOCSaudi بتسمية هذا العام بـ #عام_القهوة_السعودية_2022″.

اعتزازًا بموروثنا وقيمنا الأصيلة .. وزارة التجارة توجه المنشآت التجارية باعتماد اسم "القهوة السعودية" بدلًا من "القهوة العربية" في المطاعم والمقاهي والمحامص .. تزامنًا مع مبادرة @MOCSaudi بتسمية هذا العام بـ #عام_القهوة_السعودية_2022 pic.twitter.com/TIlXbZ7Pe1 — المتحدث الرسمي لوزارة التجارة (@spokesman_mc) January 30, 2022

يشار إلى أنه في شهر ديسمبر الماضي، وافقت الجهات العليا في المملكة العربية السعودية على تسمية عام 2022 بـ”عام القهوة السعودية”. وذلك بناء على طلب وزير الثقافة السعودية، الأمير بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، بالموافقة على هذه المبادرة.

بينما كان لدى السعودية 400 ألف شجرة من أشجار البُن مع نهاية 2021. فيما تستهدف المملكة زراعة الـ1.2 مليون شجرة بن خولاني، أبرز منتجاتها من البن، في 2025. بحسب صحيفة “عكاظ”.

في حين تنتج السعودية 800 طن من البن سنويا من 600 مزرعة في السعودية، وفقا للصحيفة.

ووفقًا لتقرير أصدرته وكالة الأنباء السعودية “واس” في كانون الثاني/ ديسمبر 2021، فإن حجم إنفاق السعوديين على شراء القهوة الجاهزة، يُقدر بما يفوق المليار ريال (266 مليون دولار).

(المصدر: تويتر – وطن)