إريسكن بعد الحادثة المؤلمة والشهيرة معه .. يعود من جديد إلى الدوري الإنجليزي

وطن – عاد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن 29 عاماً، بعد الحادثة المؤلمة معه في بطولة اليورو الصيف الماضي مع منتخب بلاده، لاستكمال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم من بوابة الدوري .الإنجليزي الممتاز خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

برينتفورد والتوقيع مع إريكسن

وأعلن نادي برينتفورد عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي .” تويتر”، جاء فيه: ” تم توقيع عقد مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن حتى نهاية الموسم الجاري. في صفقة انتقال حر بالمجان، كما وينتظر النادي حصول لاعبه على البطاقة الدولية الجديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا”.

"مرحباً بالجميع، أنا كريستيان إريكسن، يسعدني أن أعلن توقيعي مع نادي برينتفورد لكرة القدم، لا أستطيع الانتظار للبدء، وآمل أن أراكم جميعاً قريباً" الدنماركي إريكسن يتحدث معلناً عودته بعد ابتعاده عن الملاعب ورحيله عن إنتر ميلان بسبب سقوطه مصاباً بأزمة قلبية في بطولة أمم أوروبا pic.twitter.com/zhZ1VdNO2j — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 31, 2022

كما وبين الصحفي الإيطالي الموثوق فابريسيو رومانو. المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين في رياضة كرة القدم، في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” عقد الدنماركي إريكسن مع نادي برينتفورد الإنجليزي يسمح له في البقاء مع الفريق موسم آخر أي حتى شهر يونيو عام 2023″.

Official, confirmed. Christian Eriksen is back, here we go! 🇩🇰 #Eriksen Brentford have completed the signing of Eriksen on a six month deal with option to extend until June 2023. He wanted to play football again and it’s now signed. Best news of the window so far.#DeadlineDay pic.twitter.com/lOWd317j9T — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022

فيما لم يكشف نادي برينتفورد عن تفاصيل صفقة التعاقد الحر مع النجم الدنماركي. كريستيان إريكسن، العائد من الحادثة المؤلمة مع منتخب بلاده وتعرضه لسكتة قلبية مفاجئة داخل أرضية الملعب في مشهد مؤلم وصادم لعشاق وجماهير كرة القدم في أنحاء العالم التي تعاطفت معه.

إريكسن وجهاز تنظيم القلب

وبعد تعرض إريكسن إلى سكتة قلبية مفاجئة مع منتخب بلاده الدنمارك، في بطولة يورو الصيف. الماضي داخل أرضية الملعب، خضع لعملية زراعة جهاز تنظيم لضربات القلب.

It's Official, @ChrisEriksen8 is a Bee 🇩🇰 The Danish international will link up with Bees for rest of season 📄 https://t.co/6cDQ91l2dl#BrentfordFC #EriksenJoins pic.twitter.com/r57bj2FLJp — Brentford FC (@BrentfordFC) January 31, 2022

كما وأنهى الدنماركي إريكسن عقده مع ناديه السابق إنتر ميلان الإيطالي. في شهر ديسمبر الماضي بالتراضي، في ظل الشروط التي يحظر بها على اللاعبين في الدوري الإيطالي استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب على غيرها من الأندية الأوروبية الأخرى.

مونديال كأس العالم 2022 وإريكسن

وكان في وقت سابق قد صرح الدنماركي إريكسن، قائلاً: ” أريد أن ألعب كرة القدم مع منتخب بلادي، ما من أسباب تمنعني من القيام بذلك”.

وتابع إريسكن، ” قالوا الأطباء لي إنه لا يوجد أي مشكلة في ذلك، كما بأن الأمور جديدة. وكل شيء مستقر، كما أنني أشعر بأنني قد حصلت على الضوء الأخضر من أجل العودة إلى الملاعب وممارسة كرة القدم من جديد”.

#إريكسن يعود إلى ملاعب كرة القدم عبر الانضمام إلى برينتفورد…

كريستيان إريكسن ينضم إلى النادي الإنجليزي بعقد يستمر حتى نهاية الموسم، وذلك بعد سبعة أشهر من تعرض اللاعب لأزمة قلبية pic.twitter.com/d1Kwm2cD0F — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) January 31, 2022

كما وأردف الدنماركي إريكسن، ” هدفي أن ألعب مونديال. كأس العالم 2022 في دولة قطر، ومسألة استدعائي من عدمها هي أمر مختلف .. لكن بإمكاني العودة”.

وجاء فريق برينتفورد في المركز الرابع عشر .من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يعتلي فريق مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 57 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)