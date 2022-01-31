رياضة

إريسكن بعد الحادثة المؤلمة والشهيرة معه .. يعود من جديد إلى الدوري الإنجليزي

برينتفورد يُعلن التعاقد مع صانع الألعاب الدنماركي "كريستيان إريكسن" في الميركاتو الشتوي

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
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إريكسن بعد الحادثة المؤلمة يعود إلى الملاعب من بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز watanserb.com
إريكسن بعد الحادثة المؤلمة يعود إلى الملاعب من بوابة الدوري الإنجليزي الممتاز

وطن – عاد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن 29 عاماً، بعد الحادثة المؤلمة معه في بطولة اليورو الصيف الماضي مع منتخب بلاده، لاستكمال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم من بوابة الدوري .الإنجليزي الممتاز خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

برينتفورد والتوقيع مع إريكسن

وأعلن نادي برينتفورد عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي .” تويتر”، جاء فيه: ” تم توقيع عقد مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن حتى نهاية الموسم الجاري. في صفقة انتقال حر بالمجان، كما وينتظر النادي حصول لاعبه على البطاقة الدولية الجديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا”.

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كما وبين الصحفي الإيطالي الموثوق فابريسيو رومانو. المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين في رياضة كرة القدم، في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” عقد الدنماركي إريكسن مع نادي برينتفورد الإنجليزي يسمح له في البقاء مع الفريق موسم آخر أي حتى شهر يونيو عام 2023″.

فيما لم يكشف نادي برينتفورد عن تفاصيل صفقة التعاقد الحر مع النجم الدنماركي. كريستيان إريكسن، العائد من الحادثة المؤلمة مع منتخب بلاده وتعرضه لسكتة قلبية مفاجئة داخل أرضية الملعب في مشهد مؤلم وصادم لعشاق وجماهير كرة القدم في أنحاء العالم التي تعاطفت معه.

إريكسن وجهاز تنظيم القلب

وبعد تعرض إريكسن إلى سكتة قلبية مفاجئة مع منتخب بلاده الدنمارك، في بطولة يورو الصيف. الماضي داخل أرضية الملعب، خضع لعملية زراعة جهاز تنظيم لضربات القلب.

كما وأنهى الدنماركي إريكسن عقده مع ناديه السابق إنتر ميلان الإيطالي. في شهر ديسمبر الماضي بالتراضي، في ظل الشروط التي يحظر بها على اللاعبين في الدوري الإيطالي استخدام أجهزة تنظيم ضربات القلب على غيرها من الأندية الأوروبية الأخرى.

مونديال كأس العالم 2022 وإريكسن 

وكان في وقت سابق قد صرح الدنماركي إريكسن، قائلاً: ” أريد أن ألعب كرة القدم مع منتخب بلادي، ما من أسباب تمنعني من القيام بذلك”.

وتابع إريسكن، ” قالوا الأطباء لي إنه لا يوجد أي مشكلة في ذلك، كما بأن الأمور جديدة. وكل شيء مستقر، كما أنني أشعر بأنني قد حصلت على الضوء الأخضر من أجل العودة إلى الملاعب وممارسة كرة القدم من جديد”.

كما وأردف الدنماركي إريكسن، ” هدفي أن ألعب مونديال. كأس العالم 2022 في دولة قطر، ومسألة استدعائي من عدمها هي أمر مختلف .. لكن بإمكاني العودة”.

وجاء فريق برينتفورد في المركز الرابع عشر .من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 23 نقطة، بينما يعتلي فريق مانشستر سيتي في الصدارة برصيد 57 نقطة خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 31 يناير، 2022آخر تحديث: 31 يناير، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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