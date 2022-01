إريسكن بعد الحادثة المؤلمة والشهيرة معه .. يعود من جديد إلى الدوري الإنجليزي

وطن – عاد النجم الدنماركي كريستيان إريكسن 29 عاماً، بعد الحادثة المؤلمة معه في بطولة اليورو الصيف الماضي مع منتخب بلاده، لاستكمال مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم من بوابة الدوري .الإنجليزي الممتاز خلال موسم الانتقالات الشتوية الجارية.

وأعلن نادي برينتفورد عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي .” تويتر”، جاء فيه: ” تم توقيع عقد مع النجم الدنماركي كريستيان إريكسن حتى نهاية الموسم الجاري. في صفقة انتقال حر بالمجان، كما وينتظر النادي حصول لاعبه على البطاقة الدولية الجديدة من الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا”.

كما وبين الصحفي الإيطالي الموثوق فابريسيو رومانو. المتخصص في انتقالات اللاعبين والمدربين في رياضة كرة القدم، في تغريده له عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، قائلاً: ” عقد الدنماركي إريكسن مع نادي برينتفورد الإنجليزي يسمح له في البقاء مع الفريق موسم آخر أي حتى شهر يونيو عام 2023″.

Official, confirmed. Christian Eriksen is back, here we go! 🇩🇰 #Eriksen

Brentford have completed the signing of Eriksen on a six month deal with option to extend until June 2023.

He wanted to play football again and it’s now signed.

Best news of the window so far.#DeadlineDay pic.twitter.com/lOWd317j9T

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2022