رياضة

نادٍ إنجليزي يستعد لبدء المفاوضات مع محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول

المصري محمد صلاح والمفاوضات المتعثرة مع إدارة ليفربول بشأن تجديد عقده

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
المفاوضات مع محمد صلاح واستعداد تشيلسي للتوقيع مع اللاعب في ظل أزمته مع ليفربول watanserb.com
المفاوضات مع محمد صلاح واستعداد تشيلسي للتوقيع مع اللاعب في ظل أزمته مع ليفربول

وطن – ذكرت تقارير صحيفة بريطانية، بأن أحد النوادي الإنجليزي يستعد لبدء المفاوضات. مع محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي في ظل استمرار أزمة تجديد عقده مع الريدز.

المفاوضات مع محمد صلاح وأزمة ليفربول 

وكشف موقع “Goal” العالمي المتخصص في مجال الرياضة، بأن نادي تشيلسي .”البلوز”، والذي سبق للنجم المصري الدولي محمد صلاح ارتداء قميصه، الأكثر حرصاً للتوقيع مع الفرعون المصري.

وبين الموقع، بأن النجم المصري محمد صلاح يتبقى 18 شهراً على نهاية عقده مع نادي ليفربول .” الريدز”، كما وفي حال لم يجدد عقده سيواجه الفريق الإنجليزي خروج اللاعب في صفقة حرة مجانية في شهر يونيو/ حزيران عام 2023.

كما ويستعد النادي إلى حسم أمر اللاعب بتجديد له أو البيع والاستفادة. المالية من وراء ذلك بدلاً من الرحيل بالمجان.

وأضاف الموقع، ” نادي تشيلسي يرغب في تجربة الحظ مرة أخرى، بالتفاوض مع اللاعب المصري محمد صلاح، خاصاً أنه لا يوجد أي شيء يضمن بقائه مع نادي ليفربول حتى الآن”.

محمد صلاح واللعب مع تشيلسي

وكان النجم المصري محمد صلاح، قد لعب في صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي. ” البلوز”، الذي انتقل إلى صفوفه في صيف عام 2014 قادماً من نادي بازل السويسري، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي فيورنتينا. الإيطالي على سبيل الإعارة عام 2015، ليتعاقد معه نادي روما الإيطالي في صيف عام 2016.

كما وعاد المصري محمد صلاح من جديد إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نادي ليفربول عام 2017، قادماً من فريق روما الإيطالي، في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 42 مليون يورو أي ما يعادل 36 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع فريق الريدز في  165 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، مسجلاً 111 هدفاً.

وحقق المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول العديد من الألقاب المحلية والقارية مع نادي ليفربول الإنجليزي، كان من أبرزها دوري أبطال أوروبا خلال موسم عام 2018-2019، ولقب الدوري الإنجليزي خلال موسم 2019-2020، وكأس السوبر الأوروبي في عام 2019، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية عام 2019.

ويشارك النجم المصري محمد صلاح في الوقت الحالي، مع منتخب بلاده في بطولة كأس .أمم أفريقيا 2022 المقامة في الكاميرون، بعد نجاحه في قيادته بالتأهل إلى دور الربع النهائي، ليصطدم في مباراة القمة العربية أمام نظيره منتخب المغرب في مواجهة مثيرة وقوية. بين كلا المنتخبين في البطولة الأفريقية.

(المصدر: وطن +Goal)

الوسوم
صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 30 يناير، 2022آخر تحديث: 30 يناير، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى