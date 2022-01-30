نادٍ إنجليزي يستعد لبدء المفاوضات مع محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول

وطن – ذكرت تقارير صحيفة بريطانية، بأن أحد النوادي الإنجليزي يستعد لبدء المفاوضات. مع محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي في ظل استمرار أزمة تجديد عقده مع الريدز.

المفاوضات مع محمد صلاح وأزمة ليفربول

وكشف موقع “Goal” العالمي المتخصص في مجال الرياضة، بأن نادي تشيلسي .”البلوز”، والذي سبق للنجم المصري الدولي محمد صلاح ارتداء قميصه، الأكثر حرصاً للتوقيع مع الفرعون المصري.

وبين الموقع، بأن النجم المصري محمد صلاح يتبقى 18 شهراً على نهاية عقده مع نادي ليفربول .” الريدز”، كما وفي حال لم يجدد عقده سيواجه الفريق الإنجليزي خروج اللاعب في صفقة حرة مجانية في شهر يونيو/ حزيران عام 2023.

كما ويستعد النادي إلى حسم أمر اللاعب بتجديد له أو البيع والاستفادة. المالية من وراء ذلك بدلاً من الرحيل بالمجان.

وأضاف الموقع، ” نادي تشيلسي يرغب في تجربة الحظ مرة أخرى، بالتفاوض مع اللاعب المصري محمد صلاح، خاصاً أنه لا يوجد أي شيء يضمن بقائه مع نادي ليفربول حتى الآن”.

محمد صلاح واللعب مع تشيلسي

وكان النجم المصري محمد صلاح، قد لعب في صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي. ” البلوز”، الذي انتقل إلى صفوفه في صيف عام 2014 قادماً من نادي بازل السويسري، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي فيورنتينا. الإيطالي على سبيل الإعارة عام 2015، ليتعاقد معه نادي روما الإيطالي في صيف عام 2016.

"Liverpool will continue to play hardball with Mo Salah over the Egyptian's demands for £400,000 a-week to sign a new contract." [@MirrorFootball] — Anfield Edition (@AnfieldEdition) January 30, 2022

كما وعاد المصري محمد صلاح من جديد إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نادي ليفربول عام 2017، قادماً من فريق روما الإيطالي، في صفقة تاريخية بلغت قيمتها 42 مليون يورو أي ما يعادل 36 مليون جنيه إسترليني، وشارك مع فريق الريدز في 165 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، مسجلاً 111 هدفاً.

وحقق المصري محمد صلاح مع فريق ليفربول العديد من الألقاب المحلية والقارية مع نادي ليفربول الإنجليزي، كان من أبرزها دوري أبطال أوروبا خلال موسم عام 2018-2019، ولقب الدوري الإنجليزي خلال موسم 2019-2020، وكأس السوبر الأوروبي في عام 2019، بالإضافة إلى كأس العالم للأندية عام 2019.

✍️ #تشيلسي يخطط للحصول علي هداف البريميرليج #محمد_صلاح حال عدم تجديد عقده مع ليفربول.

بالرغم من عدم التوصل الي قرار نهائي بخصوص تجديد عقد صلاح بسبب اجره وهو ما ترفضه إدارة الريدز

وبالرغم من عدم رغبة صلاح في الانضمام لنادي منافس للريدز الا ان ذلك لن يمنع تشيلسي من خوض المحاولة pic.twitter.com/yv4xZG0Ucx — summary.egypt (@SummaryEgypt) January 29, 2022

ويشارك النجم المصري محمد صلاح في الوقت الحالي، مع منتخب بلاده في بطولة كأس .أمم أفريقيا 2022 المقامة في الكاميرون، بعد نجاحه في قيادته بالتأهل إلى دور الربع النهائي، ليصطدم في مباراة القمة العربية أمام نظيره منتخب المغرب في مواجهة مثيرة وقوية. بين كلا المنتخبين في البطولة الأفريقية.

(المصدر: وطن +Goal)