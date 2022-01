نادٍ إنجليزي يستعد لبدء المفاوضات مع محمد صلاح بعد أزمته مع ليفربول

وطن – ذكرت تقارير صحيفة بريطانية، بأن أحد النوادي الإنجليزي يستعد لبدء المفاوضات. مع محمد صلاح هداف نادي ليفربول الإنجليزي في ظل استمرار أزمة تجديد عقده مع الريدز.

وكشف موقع “Goal” العالمي المتخصص في مجال الرياضة، بأن نادي تشيلسي .”البلوز”، والذي سبق للنجم المصري الدولي محمد صلاح ارتداء قميصه، الأكثر حرصاً للتوقيع مع الفرعون المصري.

وبين الموقع، بأن النجم المصري محمد صلاح يتبقى 18 شهراً على نهاية عقده مع نادي ليفربول .” الريدز”، كما وفي حال لم يجدد عقده سيواجه الفريق الإنجليزي خروج اللاعب في صفقة حرة مجانية في شهر يونيو/ حزيران عام 2023.

What might have been 💭 pic.twitter.com/FcNmQAujep

كما ويستعد النادي إلى حسم أمر اللاعب بتجديد له أو البيع والاستفادة. المالية من وراء ذلك بدلاً من الرحيل بالمجان.

وأضاف الموقع، ” نادي تشيلسي يرغب في تجربة الحظ مرة أخرى، بالتفاوض مع اللاعب المصري محمد صلاح، خاصاً أنه لا يوجد أي شيء يضمن بقائه مع نادي ليفربول حتى الآن”.

وكان النجم المصري محمد صلاح، قد لعب في صفوف فريق تشيلسي الإنجليزي. ” البلوز”، الذي انتقل إلى صفوفه في صيف عام 2014 قادماً من نادي بازل السويسري، لينتقل بعدها إلى صفوف نادي فيورنتينا. الإيطالي على سبيل الإعارة عام 2015، ليتعاقد معه نادي روما الإيطالي في صيف عام 2016.

"Liverpool will continue to play hardball with Mo Salah over the Egyptian's demands for £400,000 a-week to sign a new contract." [@MirrorFootball]

— Anfield Edition (@AnfieldEdition) January 30, 2022