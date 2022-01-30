نادال يعيش حياة الملوك .. يستقل طائرته الخاصة وله يخت ضخم وقصر مذهل (صور)

وطن – يعيش لاعب التنس الإسباني رافائيل نادال حياة الملوك حيث الرفاه والثراء في قصر مذهل على شاطئ البحر في مايوركا تبلغ تكلفته 3 ملايين جنيه إسترليني.

وتوج رافائيل نادال، بلقب بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، بعد تغلبه في المباراة النهائية، اليوم الأحد، على الروسي دانيل ميدفيديف بثلاث مجموعات مقابل مجموعتين، حاصداً لقبه رقم 21 في البطولات الأربع الكبرى.

حياة مهنية لامعة

لكن خارج ملاعب التنس، يعيش نادال حياة شبيهة بحياة الملوك وقد حقق 150 مليون جنيه إسترليني خلال حياته المهنية اللامعة.

ويعيش نادال في قصر مذهل على شاطئ البحر في مايوركا، دفع ثمنه حوالي 3 ملايين جنيه إسترليني في عام 2013. ويعيش فيه مع زوجته ماريا فرانسيسكا بيريلو التي ارتبط بها رسمياً عام 2019 بعد 14 عامًا معََا.

كما قام نادال، والذي يشجع ريال مدريد، بشراء طائرة خاصة بتكلفة 5 ملايين إسترليني من طراز Cessna Citation CJ2، والتي تنقله إلى البطولات التي يشارك فيها حول العالم. ويمكنه أيضاً السفر عن طريق البحر في قارب Sunreef Power المذهل، والذي تبلغ تكلفته 4.5 مليون جنيه إسترليني، وهو يخت فاخر صنعه خصيصاً له.

قصر خيالي

على الرغم من أن نادال يفضل أن يبقي حياته الخاصة بعيدة عن الأضواء، مثل العديد من الرياضيين المحترفين. إلا أنه قدم لمحة عن منزله المذهل في جزر البليار أثناء الإغلاق الذي فرصته جائحة كورونا في عام 2020.

ويمتد منزله لأكثر من 1000 متر مربع.

وقد أفادت تقارير أنه أمضى حوالي 7 سنوات في تجديد القصر. وهدم بعض المباني قبل أن يصبح مكان أحلام للعيش فيه.

ويضم تصميم القصر الذي عرضه نادال على حسابه الشخصي في انستغرام، جميع الضروريات التي يحتاجها اللاعب الرياضي، وفي مقدمتها صالة رياضية مجهزة بالكامل للحفاظ على لياقته البدنية.

وفي أوقات الراحة، يستمتع نادال بإطلالات على البحر الأبيض المتوسط، والمناظر الخلابة من نافذته.

طائرة خاصة

اشترى نادال طائرته الخاصة في عام 2010 بعد أن أراد السفر لحضور مباراة لمنتخب بلاده في كأس العالم لكرة القدم بجنوب أفريقيا.

ولكنه لم يجد أي رحلة حتى في الفئة الاقتصادية، وقام منافسه روجيه فيدرر بتوصيله في طائرته الخاصة.

ولرغبته في تجنب التعثر مرة أخرى، قرر الفائز في بطولة فرنسا المفتوحة 13 مرة شراء طائرته الخاصة – Cessna Citation CJ2 + بقيمة 5 مليون جنيه إسترليني. وتكلفت صيانتها حوالي 220 ألف جنيه إسترليني سنوياً، ويمكنها استيعاب 8 ركاب برفاهية كاملة.

يخت فاخر

مرة أخرى في عام 2019، قام نادال ببيع يخته الإيطالي MCY 76، والذي يبلغ طوله 76 قدماً، والذي أطلق عليه “بيتهوفن” مقابل مليوني جنيه إسترليني.

ووضع هذا المال لشراء 80 Sunreef Power catamaran المذهل مقابل 4.5 مليون جنيه إسترليني.

وهذا اليخت صنع من أجل الرحلات البحرية الطويلة، دون الاستغناء عن الراحة الكاملة، ومزود بمحركين بقوة 1200 حصان.

كما يحتوي اليخت على مرآب جت سكي شخصي، وعارضة بطول 39 قدماً، مع جسر علوي على طراز اليخوت الفاخرة يوفر مساحة معيشة واسعة كبيرة بما يكفي لإيواء حوض استحمام ساخن ومسبح يغذيه الشلال.

ويمكن إعداد السطح الرئيسي بعدة طرق، اعتمادًا على احتياجات تناول الطعام الخاصة بك بمقاعد مختلفة.

ويوفر الجناح الرئيسي في اليخت، والموجود أيضاً على السطح الرئيسي، إطلالات على البحر، فضلاً عن الضوء الطبيعي بفضل المنور العلوي. ويحتوي على حمام داخلي مع دش وخزانة ملابس واسعة ومكتب. وتوجد 4 غرف للضيوف ومقصورتين للطاقم، مع إمكانية استيعاب ما يصل إلى 12 ضيفاً في وقت واحد.

شريكة حياته

على الرغم من قضاء معظم وقته في السفر حول العالم، إلا أن ماريا فرانسيسكا بيريلو، البالغة من العمر 33 عامًا، هي الشريك الثابت الوحيد في حياته.

التقيا في أوائل العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وكانا صديقين قويين قبل أن يبدآ بالمواعدة في عام 2005. وقد تزوجا في عام 2019 في حفل ضخم حضره حوالي 350 ضيفًا في قلعة لا فورتاليزا في مايوركا.

وقد حضر هذا الحفل كذلك مشاهير على غرار توم هيدلستون وأوليفيا كولمان وهيو لوري.

(المصدر: thesun)