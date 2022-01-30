من الكويت.. طارق السويدان يهاجم الإمارات وسؤال محرج لهيئة كبار العلماء السعودية

وطن – شن الداعية الكويتي البارز الدكتور طارق السويدان، هجوما على النظام الإماراتي مستنكرا زيارة رئيس إسرائيل إسحاق هرتسوغ للإمارات.

واليوم، الأحد، غادر رئيس الاحتلال إسرائيل متوجها إلى الإمارات في زيارة رسمية هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي للدولة الخليجية.

في حين يزور هرتسوغ أبوظبي بدعوة شخصية من محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي.

ورفضا لهذه الزيارة واستنكارا لهال دون طارق السويدان، عبر منشور له بصفحته الرسمية على فيس بوك ما نصه: “لا مرحباً بزيارة رئيس وزراء الكيان الصهيوني للإمارات.”

ولاقى منشور السويدان تفاعلا كبيرا من قبل النشطاء العرب، الرافضين للتطبيع والذين شنوا هجوما عنيفا على حكام الإمارات والمطبعين العرب.

هيئة كبار العلماء في السعودية وحفلات الغناء والرقص

وفي سياق آخر تطرق الداعية الكويتي طارق السويدان للساحة السعودية، وما تشهده المملكة من حفلات رقص وغناء علنية. في مشاهد غير مسبوقة داخل البلد المحافظ وقبلة المسلمين الأولى، حيث الحرمين الشريفين.

في حين وجه السويدان سؤالا لهيئة كبار العلماء في السعودية، بشأن رأيهم في هذه الحفلات التي عرضت النظام لانتقادات حادة لمخالفة الطابع الديني الذي اعتاده المسلمون حول العالم بشأن أرض الله الحرام.

بينما كتب السويدان وفق ما رصدت (وطن) على حسابه بفيس بوك ما نصه: “سؤال للسادة هيئة كبار العلماء في السعودية.. ما رأيكم الشرعي في الحفلات التي تقام علناً في بلاد الحرمين الشريفين؟”

رئيس إسرائيل يزور الإمارات

ويشار إلى أن مكتب الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، قال إنه توجه إلى دولة الإمارات صباح، اليوم الأحد، في زيارة هي الأولى من نوعها. سعيا إلى تعزيز العلاقات مع منطقة الخليج في وقت يتصاعد فيه التوتر في المنطقة فيما تحاول القوى العالمية إحياء الاتفاق النووي مع إيران.

نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال لزيارة تاريخية للإمارات. تحمل هذه الزيارة بشرى السلام بين الشعوب ولعموم الشرق الأوسط. أتقدم بالشكر الجزيل لولي العهد، سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان MohamedBinZayed على دعوته التي أعتبرها فرصة لتحوّل تاريخي pic.twitter.com/jv0KsV9j7y — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) January 30, 2022

في حين كتب هرتسوغ على موقع تويتر: “نشعر بالغبطة لأننا نصنع التاريخ هذا الصباح. أسافر الآن مع زوجتي ميخال في زيارة تاريخية للإمارات”.

بينما تابع: “سأجتمع مع قيادة دولة الإمارات بدعوة شخصية من الشيخ محمد بن زايد” ولي عهد أبوظبي”.

مضيفا: “أنا ممتن لشجاعته وقيادته الجريئة وتوصله إلى اتفاق سلام مع إسرائيل وإرسال رسالة إلى المنطقة بأسرها مفادها أن السلام هو البديل الوحيد لشعوب المنطقة”.

بينما يشار إلى أنه في عام 2020، وقعت الإمارات والبحرين في البيت الأبيض اتفاقات تطبيع مع إسرائيل بوساطة أمريكية أطلق عليها اسم “اتفاقيات إبراهام”.

ووفقا لرسالة نشرها رئيس الاحتلال فقد عرضت إسرائيل في 18 يناير دعما أمنيا ومخابراتيا للإمارات في مواجهة هجمات الطائرات المسيرة. في أعقاب الهجوم الدامي الذي شنته جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران على الدولة. وأسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة 6 آخرين.

(المصدر: فيسبوك – تويتر – وطن)