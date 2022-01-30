“الحوثي” للإمارات بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي: “لو يرجع الحمار لن نرجع سفينتكم”

وطن – قال القيادي في جماعة “أنصار الله” الحوثية محمد علي الحوثي إنه بعد زيارة الرئيس الإسرائيلي إلى الإمارات فإنّ الجماعة لن ترجع سفينة روابي الإماراتية التي تحتجزها منذ أسابيع .

وغرّد “الحوثي” عبر تويتر قائلاً: “الامارات بعد زيارة رئيس الكيان لها.. لو يرجعوا الحمار لن نرجع سفينتهم “.

الامارات بعد زيارة رئيس الكيان لها لو يرجعوا الحمار لن نرجع سفينتهم — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) January 30, 2022

وكانت جماعة “أنصار الله” أعلنت احتجازها سفينة الشحن الإماراتية “روابي”، بعد دخولها المياه اليمنية دون ترخيص من الجماعة.

وقالت الجماعة إن السفينة تحمل معدات عسكرية للتحالف العربي، متهمة إياها بـ “ممارسة أعمال عدائية تستهدف أمن واستقرار الشعب اليمني”.

واليوم الأحد، وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ إلى الإمارات في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس إسرائيلي إلى الدولة الخليجية التي أقامت علاقات تطبيع رسمية مع الاحتلال عام 2020.

وأفادت وسائل إعلام عبرية أن طائرة هرتسوغ مرت عبر الأجواء السعودية الجوية لأجل الوصول إلى أبوظبي.

والتقى الرئيس الإسرائيلي بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد.

وغرّد محمد بن زايد عبر تويتر، ناشراً صوراً من استقباله “هرتسوغ”، وقال: “التقيت اليوم في أبوظبي، فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل. ناقشنا العلاقات الثنائية وأهمية الاستفادة من الفرص المتنوعة في البلدين لتعزيز هذه العلاقات في ظل الرغبة المشتركة في بناء جسور التعاون والصداقة . إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك”.

التقيت اليوم في أبوظبي، فخامة إسحاق هرتسوغ رئيس إسرائيل..ناقشنا العلاقات الثنائية وأهمية الاستفادة من الفرص المتنوعة في البلدين لتعزيز هذه العلاقات في ظل الرغبة المشتركة في بناء جسور التعاون والصداقة .. إضافة إلى مجمل القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك pic.twitter.com/V25OMRCHqz — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) January 30, 2022

استهداف الحوثي للإمارات

وشن الحوثيون خلال الأسابيع الماضية، هجومين على الإمارات، مستخدمين طائرات بدون طيار مسيرة، وصواريخ باليستية.

هجوم 17 يناير على أبوظبي قتل فيه ثلاثة أشخاص. وقد أشارت الجماعة إلى أنها استخدموا فيه صواريخ وطائرات مسيّرة.

بعد ذلك بأيام، جدد الحوثيون استهدافهم للإمارات، وأعلنوا يوم 24 يناير استهداف مواقع حيوية وهامة في دبي بعدد كبير من الطائرات المسيرة، وكذلك استهداف قاعدة الظفرة الجوية في أبوظبي وأهداف حساسة أخرى، تزامناً واستهداف قواعد عسكرية في العمق السعودي في منطقة “شرورة”.

واكد المتحدث العسكري باسم الحوثيين، على جاهزية الجماعة لتوسيع عملياتها في المرحلة القادمة.

وبعد الهجومين، نصحت وزارة الخارجية الأمريكية مواطنيها بعدم السفر إلى الإمارات. محذرة من خطر الهجمات الصاروخية أو الطائرات بدون طيار وكذلك بسبب حالات فيروس كورونا المتفشية بالدولة الخليجية والوضع الوبائي.

(المصدر: تويتر – وطن)