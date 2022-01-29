ما المبلغ الذي حصلت عليه منى زكي مقابل مشهد تغيير ملابسها الداخلية في “أصحاب ولا أعز”؟!

وطن – لا تزال الفنانة المصرية منى زكي تتصدر التريند في مواقع التواصل الاجتماعي بسبب جرأة مشهد تغيير ملابسها الداخلية في فيلم “أصحاب ولا أعز”.

مليون دولار!

وفي هذا السياق، كشفت مصادر فنية، أن منى زكي حصلت على أجر بقيمة 18 مليون جنيه ما يعادل نحو (مليون دولار). مقابل هذا الدور الذي خلعت لأجله ملابسها الداخلية.

وأشارت المصادر أيضاً بحسب ما نقلت صحيفة “الحدث نت”، إلى أن قيمة العقد الذي ارتدته منى زكي، خيالياً أيضاً.

حيث أطلت الفنانة المصرية في أغلب لقطات الفيلم. كونه يدور حول ليلة واحدة يقضيها الأصدقاء معاً. بفستان أزرق كلاسيكي. تميز بفتحة حرف v لدى منطقة الصدر. وكعب أسود كلاسيكي.

قلادة زهرة اللوتس

وزينت منى صدرها بقلادة التشوكر من علامة Rock Bygs، على شكل زهرة اللوتس في إشارة إلى الحضارة المصرية الفرعونية.

كما يتميز التشوكر من Rock Bygs، بسلسلة Chain ذهبية اللون عيار 18، تزن نحو 17.85 غرام. ومرصعة بأحجار ألماس صغيرة الحجم، وأحجار الماكليت التي تزن 0.50 قيراط. وأحجار المينا 0.50، بسعر يصل لنحو 12,640 درهماً.

أحداث الفيلم

ولعبت منى زكي دور سيدة متزوجة تدعى مريم ولديها طفلان، وتعيش في لبنان مع زوجها وتعاني الكثير من المشاكل معه.

وتدور أحداث الفيلم حول سبعة أصدقاء يجتمعون على العشاء ويقرروا أن يلعبوا لعبة. فيضع كل منهم هاتفه على الطاولة. على أن تكون الرسائل أو المكالمات التي يستقبلها كل منهم على مرأى ومسمع من الجميع.

وسرعان ما تتحول اللعبة التي كانت في البداية ممتعة إلى فضائح ومفاجآت حول أسرار كل شخص منهم.

فيلم “أصحاب ولا أعز” أول فيلم عربي تنتجه Netflix. وهو النسخة العربية من الفيلم العالمي الشهير Perfect Strangers. الذي حقق رقما قياسيا في عدد مرات النسخ التي تم تقديمها حول العالم بإجمالي 18 نسخة. لتصبح هذه النسخة هي الـ19.

الفيلم بطولة منى زكي وإياد نصار وعادل كرم ونادين لبكي ودايموند عبود وجورج خباز، ومن إخراج وسام سميرة في أول تجاربه الإخراجية.

كما تعرضت النسخة العربية لانتقادات كثيرة، بسبب جرأة الحوار، والتي وصفها عدد كبير من المتابعين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بالخارجة والتافهة، والتي لا تناسب طبيعة المجتمعات العربية التي تحكمها الأعراف والتقاليد.

وأثار فيلم “أصحاب ولا أعز” موجة من الجدل. وتعرض صناع العمل لانتقادات حادة بسبب الاقتراب من المثلية الجنسية. حيث قدم الفنان فؤاد يمين، شخصية مثلي جنسي، لكنه يخفي الأمر عن أصدقائه.

بينما اشتعل الجدل أيضا بسبب مشاهد الملابس الداخلية للنجمة منى زكي.

المصدر: (وطن – متابعات)