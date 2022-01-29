سلمان نجل محمد عبده من زوجته الفرنسية بأول ظهور .. لديه 11 طفل وعمره 72 عاماً (شاهد)

وطن – نشر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، صورة حديثة وثقت ظهور سلمان نجل محمد عبده “فنان العرب”، الجديد الذي أعلن عن قدومه للحياة مؤخرا.

ويشار إلى أن محمد عبده من مواليد 12 يونيو 1949 أي أنه يبلغ من العمر حاليا 72 عاما، ولديه من الأبناء 11 كان آخرهم سلمان الذي سماه على اسم ملك السعودية الحالي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

🤷🏻‍♂️📸 خاصه لايف فنان العرب 🇸🇦❤️ pic.twitter.com/1zIOwnInpa — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 29, 2022

وأظهرت الصورة التي نشرها تركي آل الشيخ، على حسابه الرسمي بتويتر ورصدتها (وطن) محمد عبده بملابس المنزل رفقة 3 من أبنائه بينما يحمل بين يديه مولوده الجديد.

وظهر في خلفية الصورة لوحات وديكورات احتفالية بقدوم المولود الجديد لمحمد عبده، حيث كانت الديكورات تحمل اسمه “سلمان”.

ولفت ناشطون إلى أن المولود الجديد سلمان، هو من زوجته الثانية الفرنسية من أصول جزائرية.

وكان محمد عبده قد تعرف عليها، خلال رحلة علاجه في فرنسا منذ عدة أعوام، عندما أصيب بأزمة قلبية مفاجئة.

وبذلك يكون سلمان قد انضم لعائلة الفنان محمد عبده. حيث أن أبنائه الـ10 الآخرين هم نورة، ود، ريم، هيفاء، عبدالرحمن، بدر، دلال، خالد، عالية، العنود.

هاتف محمد عبده

وكان الفنان السعودي محمد عبده، لفت الأنظار إليه أيضا بهاتفه المحمول قبل أيام.

وتداول ناشطون فيديو لمحمد عبده، وهو يستخدم هاتفه المحمول الذي بدا قديما جدا من نوع نوكيا.

“وش ذا التلفون يا أبو نورة ” .. شاهد : هاتف محمد عبده يثير ضحك وليد البراهيم pic.twitter.com/LNmw8emXtD — محمد سالم (@Mahamdsalem36) January 29, 2022

وتفاجأ الشيخ وليد الإبراهيم بنوع هاتفه ليسأله ممازحا وهو يضحك “وش ذا التليفون”.

ليرد محمد عبده عليه مبتسما “هذا طال عمرك الأصالة.

وأثار المقطع تساؤلات كثيرة بين المتابعين حول اقتناء الفنان لهذا الهاتف حيث وصف الكثير فنان العرب بالمتواضع والذي لا يهتم للمظاهر.

وأحيا محمد عبده قبل ايام حفل “ليلة المعازيم” المقامة ضمن فعاليات موسم الرياض.

وشهد الحفل في نسخته الثانية “ليلة المعازيم” حدثا غير متوقع، حيث ظهر الفنان محمد عبده على المسرح ثم استخدم القائمون على الحفل تقنية “الهولو جرام” ليظهر محمد عبده 5 مرات في آن واحد على المسرح.

ويشار إلى أن محمد عبده هو مغنٍّ وملحن سعودي ولد في محافظة الدرب في منطقة جازان جنوب السعودية.

ويعتبر عبده من أشهر الفنانين العرب على مستوى الوطن العربي الذين عاصروا الجيل القديم والحديث.

وعرف محمد عبده بلقب “فنان العرب” ويحظى باحترام كبير في الساحة الفنية.

(المصدر: مواقع التواصل)